电影与原著孰优孰劣？详述《头号玩家》对小说的10大改动

史蒂芬·斯皮尔伯格多年来执导了不少文学改编作品。他的第一部电影《飞轮喋血》就是基于理查德·麦瑟森的短篇小说改编。他取得突破性成功的大片《大白鲨》则改编自彼得·本奇利的同名小说。

随后的《紫色》, 《辛德勒的名单》, 《侏罗纪公园》, 《少数派报告》, 《世界大战》···以及更多的斯皮尔伯格电影也都是先以书籍的形式存在的。

尽管很多粉丝都很高兴看到这位传奇导演改编恩斯特•克莱恩2011年的科幻历险小说《玩家1号》, 但也有人表示了担忧。有些人觉得这部小说过分依赖于淳朴的怀旧情绪;有些人还表示, 小说太过于面向白人直男群体, 排斥其他人。

不管这些指责是否完全公平 (比如说，作者自己就反对这两种抱怨), 很明显, 并不是小说中的所有内容都适合搬到电影里。

任何读过彼得·本奇利的《大白鲨》或迈克尔·克莱顿的《侏罗纪公园》的人都知道, 在从书页到银幕的过渡中, 有很多东西被抛弃并大量重写。 在书中凑效的东西不一定在电影里依然凑效。

为了搬上大银幕，《头号玩家》也经历了一些重大的改编, 小说的一些粉丝可能会失望，但这些改变都没有背叛小说的精神, 其中大部分修改是为了使电影体验更流畅、更刺激。

[挑战者1号] 香港预告片

下面就来说说电影《头号玩家》对小说《玩家1号》最重要的10处改动···

10. 韦德没有住在俄亥俄州的哥伦布

这个变化虽然微小但很重要，在《头号玩家》的第一款预告片中显而易见 , 泰尔·谢里丹饰演的韦德·沃特告诉我们, "我住在俄亥俄州的哥伦布。

然而, 在恩斯特•克莱恩的小说中并非如此, 韦德最初住在奥克拉荷马市外的 "叠楼" 里, 在他家被炸毁之后, 到"等级2"的时候才搬到哥伦布。

从表面上看, 这似乎没有多大的区别。在一定程度以上, 故事因此变得更简单了, 因为韦德从一开始就和邪恶大型公司 IOI生活在同一个城市, 这正好也是他和绿洲五强最后并肩作战的地方。

但实际上, 这一改变其实削弱了电影的广度。绿洲最引人注目的一个特点 (也是现实中网络文化的吸引力之一) 就是它超越了文化和国界, 将全球各地不同的人聚集在一起。

在一定程度上, 《头号玩家》的绿洲五强就是这一特性的一个缩影：五个来自五湖四海的陌生人为了共同的目标聚集在一起 , 他们的成就归功于各自的技能和彼此的支持。

但是, 电影里韦德/帕西法尔和萨曼莎/阿尔忒密斯从一开始生活在彼此附近，而且和邪恶公司的坏蛋们在同一座城市，这使《头号玩家》里的世界感觉像是一个相当小的地方。

不过，只要我们接受这一变动, 故事情节依然能够自圆其说。

9. 挑战完全不同

恩斯特•克莱恩的小说之所以拥有让人欲罢不能的可读性很大程度上是因为其中的猜谜寻宝情节。就像哈利·波特系列小说和《达芬奇密码》一样, 《玩家1号》中贯穿着一系列隐语和谜团, 既借以凸显主角英雄们的知识和技能, 同时也是整个故事的核心推动力。

电影基本还原了猜谜闯关的叙事结构, 但是通往三把钥匙的三项重要挑战基本上与小说中帕西法尔和伙伴们所面对的任务完全不一样。

在书中, "彩蛋猎手们" 多年来一直对哈利迪留下的第一条线索迷惑不解, 韦德最终意识到第一把钥匙的位置就在绿洲中他的学校所在的星球上 (事实上, 绿洲里也有学校这一设定基本被影片省略了, 其中只简单出现了一个课堂的画面)。

韦德/帕西法尔发现钥匙的位置是在游戏《龙与地下城》的一个洞穴里, 然后玩街机游戏《鸟蛋之争》赢得了钥匙。然而, 这只是挑战的第一部分;找到黄铜钥匙后, 他还必须找到黄铜之门, 面对另一个冗长而又乏味的挑战 (我们稍后再说)。

尽管这样的情节读起来很有趣，但转化为影像恐怕会相当沉闷, 所以为了达到最好的效果, 这部电影以一场看似不可能取胜的赛车比赛取而代之。多亏了韦德的聪明才智和熟练技能，才破解了这一关。

此外, 前两把钥匙所对应的前两扇门也完全被影片省去了, 最后三把钥匙都被运用到了第三项挑战中。

8. 哈利迪档案馆在书中不存在

在文学语境中, 一个人物将新发现和极其重要的信息拼凑在一起, 读起来非常有感觉。

然而, 正如《达芬奇密码》中汤姆·汉克斯突然戏剧性地宣布 "我必须去图书馆" 那样, 事实证明如果电影这样改编往往会让观众嗤之以鼻。有时候电影需要一种更具电影感的解决方案。

因此, 书中详述詹姆斯·哈利迪生活经历和个人兴趣等细枝末节信息的日志选集《安诺拉年鉴》在电影里被替换成了一座确实存在的档案馆；在档案馆中, 可以回放哈利迪的生活录像视频，这一点非常合理。

这不仅使研究解谜的过程更具参与性, 而且根据我们对哈利迪的了解，并结合故事的语境，这也完全合乎逻辑。考虑到绿洲的沉浸性, 它的创造者会以同样的方式来塑造自己的自传。

另外, 正如我们在电影结尾所看到的那样 (当然熟悉西蒙·佩吉声音的人可能早就已经发现了), 档案馆的存在也使哈利迪的老搭档奥格登的角色更积极地参与其中--特别是因为这个角色被严重削弱了，我们稍后再说。

7. I-洛克不认识帕西法尔和艾奇

有时, 将文本改编为影像意味着对某些角色进行重大更改。通常那些被改变的都是些相对次要的配角；对于故事的结局来说，他们整体上不如核心主角那么重要。

I-洛克在《头号玩家》中就是一个这样的角色。在小说中, 他不太重要;既是一个无足轻重的彩蛋猎手，也是一个见风转舵的小小人。他是帕西法尔和艾奇社交圈子里的一员, 但是他们两人都不太重视他。

I-洛克最初只是一个不起眼的反面小丑, 不过在故事中途扮演了一个更邪恶的角色, 在帕西法尔和艾奇登上绿洲积分牌之后，他威胁他俩如果不告诉他怎么得到黄铜钥匙，就在网上公开他们的个人信息。很有可能, I-洛克在 IOI 追踪现实世界中的韦德的过程中也发挥了作用。

电影保持了I-洛克的基本特征--一个帮助 IOI 寻找韦德的蠢货，但其他方面完全改变了。正如 TJ·米勒所呈现的, I-洛克是一个自诩不凡的绿洲赏金猎人，直接受雇于 IOI 首席诺兰·索伦托 (本·门德尔森), 而且不认识帕西法尔或艾奇。

虽然 I-洛克在影片中主要作用是制造喜剧幽默, 但他仍然成功地帮IOI找到了韦德, 并且在最后的高潮对决中依然有戏分。

除了加强 I-洛克的坏蛋形象之外, 电影还塑造了另一个反派—索伦托的女助手弗娜莱(汉娜·约翰-卡门), 她是小说中不存在的全新角色。

6. 帕西法尔、阿尔忒密斯和抵抗军

显然《头号玩家》的某些方面因为顺应电影化而从根本上进行了重新改编, 其中最突出的就是帕西法尔和阿尔忒密斯之间忐忑不安的爱情故事。

随着他们的友谊绽放, 韦德迷深深恋上了这个他从未见过真人的异性, 这种情况很可能也适用于许多现代的读者, 无论男性还是女性, 许多人都在互联网上找到了爱情--或者错误地认为他们拥有了爱情。

许多直言不讳批评这本小说的评论人认为韦德在阿尔忒密斯拒绝与其交往之后的行为完全等同于网络人肉, 而他却从未因此受到什么警诫。(尤其是, 他们从一开始就不是恋爱关系，韦德却说阿尔忒密斯“甩了”他。）

因此, 在电影中阿尔忒密斯/萨曼莎 (奥利维亚·库克)被重新塑造成一个更活跃、更具有权威的角色是很有道理的。电影为她增添了全新且相当有分量的情节设计: 让她带领一支抵抗军在现实世界里对抗邪恶的IOI 公司。

整个现实世界元素的引入从根本上改变了故事后半部分的发展动态。在小说里，韦德和萨曼莎直到最后几页才正式见面，而在电影里，两人得以在更有益、更自然的情况下相互了解并坠入爱河 (萨曼莎明显以此作为了回报) 。

这些变化也使萨曼莎在结尾高潮中扮演了一个更加重要的角色, 下面我们会具体分析。

5. 没有“同步电影”, 《闪灵》带来惊喜

由于简化了挑战—猎手们只需要找到三把钥匙, 而不需要再找到这些钥匙所匹配的三扇门, 所以小说里的一个重要设备: 同步电影，没有出现在电影里。

在小说中, 当韦德赢了《鸟蛋之争》获得黄铜钥匙，很快找到并打开黄铜之门后, 第一个同步电影出现了—他发现自己置身于电影《战争游戏》里, 成了马修·布罗德里克扮演的角色，需要一字不差地还原角色的台词和动作, 完成整部电影。

随后，还有这样的场景;我们被告知在帕西法尔第一次挑战同步电影胜利之后, 这种游戏在绿洲里变得很受欢迎。最后在第三道门后面, 他又进入到了《巨蟒与圣杯》的同步电影里。

如果处理得当, 在银幕上观看同步电影闯关可能确实很有趣;但也可能会十分考验观众的耐心, 更何况这部电影本就充斥着海量来自不同媒介的客串和彩蛋，对于观众来说已经挑战重重了。

主创们找到的解决方案是利用华纳兄弟公司拥有版权的电影--斯坦利·库布里克的《闪灵》中的片段。毫无疑问, 这个创意对导演史蒂芬-斯皮尔伯格来说很有吸引力, 因为他恰是这位已故导演的好友。

虽然《闪灵》中的任务不像同步电影那样--角色不需要扮演一个预先存在的角色--但它确实还原了一个有趣的游戏概念, 并且呈现了一段有趣的场景。

4. 大东活着

除了被指责对阿尔忒密斯/萨曼莎性别歧视之外，因为绿洲五强的后两名成员大东和修（中文小说中，两人的名字被译为戴托、索托；在小说中两人都是日本人，电影中修成了华人，名字也做了简化），恩斯特·克莱恩的小说也被批评具有一定的种族主义。

不仅这两个角色延续了西方对亚洲人的刻板印象 (礼貌严谨, 注重荣誉), 而且恩斯特·克莱恩对角色的命运安排也犯了一些人的忌讳, 少数族裔在他笔下成了廉价牺牲品——大东是五强中唯一一个真的被杀死的成员。

对小说中戴托和索托的形象有怨言的观众，可能依然会对影片中的大东 (森崎温) 和修 (赵家正)有所不满 , 因为他们仍然是绿洲五强中塑造最薄弱的成员。

不过, 在电影里大东依然活着，这的确是一个加分项。一方面, 在电影的背景下, 我们不需要真的让他死, 也能够了解到 IOI 的罪恶性;另一方面， 失去一个关键人物只会让最后乐观、感觉良好的结局黯然失色。

大东还活着也意味着他会在大结局中扮演重要角色, 我们下文具体再说。

3. 萨曼莎代替韦德去了IOI

电影不仅将阿尔忒密斯/萨曼莎重新塑造成了在现实世界中率领抵抗军的重要角色, 而且也显著地提升了她在大结局中的作用—将她送进 IOI 总部，而不是韦德。

在小说中, 韦德想出了一个非常大胆的计划: 他伪造了一个身份, 故意不偿还债务让自己被 IOI抓走。被关押到 IOI 总部后, 韦德成了一个廉价的契约工, 在那里,他偷偷黑进入他们的主机, 收集到了 IOI犯罪的确凿证据。

在电影里, 被抓走的是萨曼莎, 而且并非出于自愿。但是, 萨曼莎并没有变成那种俗套的落难少女, 而且自己主动潜入索伦托的办公室, 并且破坏掉了 IOI 装置在最后一把钥匙所在的城堡周围的力场, 然后没有任何外援的情况下从那里全身而退。

这不仅使萨曼莎成为一个更强大的角色, 而且如此戏剧性的变化也合情合理。毕竟小说的叙事发生在几个月间, 而电影呈现的时间要短得多。

让萨曼莎自己执行任务, 与此同时其余的绿洲五强则在其他地方作战，这使得最后一幕更激烈、更加激动人心。

2. 奥特曼出局, 机动战士高达上阵

恩斯特·克莱恩小说的高潮大战部分刻画了一个令粉丝心花怒放的重要场面: 索伦托和帕西法尔分别以机械哥斯拉和日本特摄版蜘蛛侠里的巨型机器人雷奥柏顿的形态作战, 最后自然是形似奥特曼的雷奥柏顿获胜了。

虽然不熟悉这些经典大怪兽的观众可能无法完全理解这场对决的重要性, 但即使在路人看来这也依然是一场无与伦比的战斗。电影投入制作时, 本来打算引入奥特曼，可惜奥特曼的角色版权在日本陷入了法律纠纷, 未能如愿。

不过，在电影中我们看到机械哥斯拉遭遇了另一个日本粉丝喜爱的动漫机甲高达--但是并不是由韦德驾驶, 而是由幸存的大东操控。最重要的是,机械哥斯拉面临双重威胁--钢铁巨人也参与了战斗。

就像让萨曼莎代替韦德进入 IOI 总部一样, 电影将书中许多原本由韦德完成的壮举分派给其他角色，增添了更加跌宕起伏的戏剧性, 而且也进一步平衡了绿洲五强在获得最终胜利过程中的各自职责。

最重要的是, 由一个日本角色驾驶日本的流行文化形象, 而且在大结局中扮演举足轻重的角色, 从文化方面来说更让人产生认同感。

1. 奥格登·莫罗没有力挽狂澜

除了赋予萨曼莎和大东全新的角色任务之外, 《玩家1号》高潮部分的另一个重要情节也偏离了小说: 绿洲五强是在艾奇 (丽娜·维特) 的面包车后备箱里身着触觉套装投入最后大战的。

这严重偏离了小说。在小说中，绿洲剩余四强 (大东很早就被杀害了) 是在绿洲联合创造者奥格登·莫罗的家中，身着顶级装备，在完全安全的情况下得到了最后一把钥匙。

在电影中，我们不仅没有看到奥格登·莫罗的豪宅和豪华庄园, 甚至直到韦德/帕西法尔成功找到彩蛋, 并同意与绿洲五强平分绿洲的所有权之后，我们才看到奥格登·莫罗 (西蒙·佩吉) 的真身。

这一改动具有多方面的意义。首先, 它营造了一个更加戏剧化的结局: 角色在现实世界中面临的危险逐步加剧, 而且面包车的颠簸也使他们在绿洲的作战变得更加严峻。

更重要的是，韦德并不是借助一个富人家里安全舒适的条件完成挑战, , 而是回到了一切的起点，回到了他最开始居住的叠楼区。这样的设置突出了年轻人和弱势群体确实可以靠自己的力量影响并改变他人 : 这种价值观, 也许正是小说所缺失的。

虽然如此, 奥格登·莫罗还是以档案馆管理员的虚拟身份帮助了他们, 并给了帕西法尔非常需要的额外一条命。

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