我就是钢铁侠！MCU十周年重温《钢铁侠》的12点观感

十年前, 漫威影业还只是一家因为有人意识到把他们手中所有的版权都卖光并不是最好的主意而创立的新公司, 他们冒险采用一个二线超级英雄、一个资历较浅的导演和好莱坞最著名的任性男星制作了《钢铁侠》。这简直是一个奇迹, 说实话他们甚至在前期制作中就打过退堂鼓。

经过多年的改编调配--其间汤姆·克鲁斯差点穿上了这身铁甲--由于押宝小罗伯特·唐尼，乔恩·费儒显然不得不排除各种困难, 才获得绿灯放行，终于一切到位，这已经变成了一场赌博。

[鋼鐵人] 台湾预告片

没有《钢铁侠》, 就不会有 MCU。当然, 可能还有其他的漫威电影成为打头炮, 但是如果没有这部电影的票房大卖，这样庞大的连贯叙事就无法实现，接下来使一切成为可能的一系列大胆举措也只能是空想。换句话说, 也就不会有这场《无限战争》。在《复仇者联盟3》上映之际, 现在是时候回顾一切的开始了。

12. 原声出类拔萃 (原创配乐略逊一筹)

以ACDC 激昂的"Back in Black" 开场无疑是一个英明的决定。毕竟, 在我们第一次见到托尼·斯塔克时, 他就像一个趾高气扬的摇滚明星一样, 尽管成熟老练、满口道德, 但仍然旁若无人、目空一切。早在《银河护卫队》和《雷神3：诸神黄昏》浸染商业摇滚音乐之前, 这部电影就已经提供了一个天才的配乐模板, 可惜自此之后漫威电影宇宙很少使用这种模式。

另一方面, 尽管有《权力的游戏》和《西部世界》的莱明·加瓦迪作曲 (显然还有汉斯·季默加以指导), 但原创音乐并没有那么吸引人。有好的想法, 但都缺乏个性, 更不幸地是, 随后很长时间内漫威电影宇宙一直遵循这样的风格。

11. 有点儿过时

当然，这部电影并不是真的过时了，只是存在一些细节的问题......

公映十年后再来看, 一些惹人注目的东西可能已经显得微不足道, 但有一些细节是真的落伍了。当托尼的玩笑话里提到MySpace 时, 就很尴尬。在 2008年, MySpace势头正火 (他们当年的收入超过了8亿美元), 但离泡沫破灭只有几年时间了。现在来看，由于一个细节而限定了这个玩笑和电影的年代真的得不偿失。

更糟糕的是, 就像在托尼的公寓里自豪地展示 Wii 作为某种地位符号一样, 它让这个 "尖端" 天才看起来就像是一只没有意识到自己即将灭绝的恐龙。

不过至少, 这些过了时效性的细节并没有距离我们太远，而且这类问题并非《钢铁侠》独有，《黑豹》里也有过时的网络语言"What Are Those?"，《杰茜卡·琼斯》也提到不再时兴的冰桶挑战。

10. 霍华德版罗德更好

唐·钱德尔作为一名演员没什么问题--事实上, 他在很多事方面都很出色--但从《钢铁侠2》开始，他塑造的詹姆斯·罗德就像是主角的蠢货好友, 和托尼·斯塔克一样傲慢自大。特别是当他穿上战争机器盔甲, 正式成为复仇者之后。

相比之下，特伦斯·霍华德饰演的罗德更胜一筹: 他的表演更细致, 他与斯塔克之间的互动也更合乎情理。他就像是一个一直在生气的最佳好友, 在对朋友的喜爱和对其自我毁灭倾向的愤怒之间不断波动。

他扮演军人也更令人信服, 尽管有传言说他很难共事, 但他的表现无疑是 MCU 初期最被忽视的亮点之一。

9. 有一些巧妙的铺垫

事后看来, 奥巴代亚·斯坦基本上早就表明了他的反派身份: 第一次在新闻发布会上回答一个问题时, 他说 "我不是托尼·斯塔克, 不过如果我是托尼斯·塔克...", 后来当讨论斯塔克企业的军火交易时, 他说, "我们是钢铁贩子（Iron Monger，即反派“铁霸王”）。

在这两句台词中, 他基本上揭示了自己意欲取代斯塔克的意图和他的另一面。

奥巴代亚·斯坦非常乐于成为超级反派。他甚至在铁霸王战甲上安装了一个语音转换器, 降低了他的声音, 使他的声音有点像蝙蝠侠。

还有, 杰夫·布里吉斯驾驶思维车也是一个惊喜亮点。

8. 托尼·斯塔克基本上就是詹姆斯·邦德

托尼·斯塔克在遭遇中东的事故之前, 他基本上就是一个詹姆斯·邦德式的混蛋-更确切地说, 他基本就是罗杰·摩尔版的詹姆斯·邦德。

他是个妙语连珠、玩弄女性的色鬼, 酗酒成性, 寻欢作乐, 基本上算不上好人。当然, 他绝不会让人讨厌--这正是选小小罗伯特·唐尼出演的价值所在，但是和罗杰·摩尔版詹姆斯·邦德一样, 他可能已经完全不可救药了。

试想一下, 有人说: "我给《名利场》做了一场专访" 时, 实际情况是他睡了一位女记者。他蔑视女性而且毫不在乎。

总之，这是明目张胆的性别歧视。托尼·斯塔克甚至还在他的私人飞机上安装了一根脱衣舞钢管, 但他刚上飞机时并没有那根钢管。显然是一根可伸缩的钢管, 这意味着他一直自信能够说服空姐脱衣服。

7. 有一些奇怪的细节干扰

经验之谈, 当你重看这种熟悉的电影时, 往往能够注意到一些新发现的小细节。

例如, 在一开始, 有一张托尼·史塔克和比尔·盖茨合影的照片, 声称他当时4岁了。但他们采用的小罗伯特·唐尼的照片绝不止4岁。

此外, 小辣椒·波兹如何做到在早上7点之前把《名利场》记者的衣服干洗完并送回来的？还有, 为什么一个《名利场》的记者试图揭露托尼·斯塔克的武器交易和商业阴谋呢？

最蹩脚的是, 在逃出生天后他说只想要一个芝士汉堡, 但他基本没吃。只是随意咬了两下。

6 . 托尼至少应该死两次

从遗传学方面来看, 托尼·斯塔克显然不是做超级英雄的材料, 除了擅长搞笑外，没有任何超强的强项。他成为超级英雄, 只不过因为他是一个拥有天才智慧和无尽财富的人--他是人类成就的顶峰, 但说到底，还只是一个人类。

考虑到这一点, 令人惊讶的是, 他身着沉重的金属装甲在高空中以极快的速度摔落地面后，他竟然还活着。无论从物理学, 生物学甚至化学的角度来看, 即使在沙滩上着陆, 他也应该摔成肉泥, 不可能幸存。

不过更值得注意的是, 当托尼让小辣椒·波兹把他胸口的弧形反应堆换为更强大的升级版时, 他要求她确保里面的带电导线不触及外壳边缘, 以免他触电。结果她失手了, 托尼·斯塔克疼的浑身大颤, 然后她拿出了由弧形反应堆提供动力以防止弹片进入他心脏的磁铁。当然, 他几乎进入心脏骤停状态, 而她的解决办法是直接把新的弧形反应堆装上去。

但那是不对的，她没有把磁铁放回原处, 所以托尼·斯塔克的胸口里只剩了一个没有向任何东西供电的弧形反应堆 (毕竟他说了, 磁铁不能被移走)。既然那个磁铁没有到位，理论上他应该已经死了, 但不知何故, 他还活蹦乱跳的。

5. 特效坚挺

通常情况下, 像《钢铁侠》这样严重依赖特效的电影, 过不了几年之后你就会感觉特效打了折扣。但是，尽管《钢铁侠》已经过去十年了, 但现在依然足以与《黑豹》等近来漫威电影的特效相比较, 即使技术上有所落后, 但大部分场景的呈现效果看起来要比瑞恩·库格勒的电影更好。

这一点非常令人赞叹, 而且证明了乔恩·费儒非常懂得如何使影片发挥优势。虽然并不是说他刻意避免影片依赖特效 (毕竟特效是必要的), 但是没有一个场景因为过分依靠渲染导致你看到了数字处理的痕迹。

即使与《钢铁侠3》相比, 第一部特效的质量也没有逊色多少, 再参照《无敌浩克》和《雷神3：诸神黄昏》中绿巨人特效的差异, 显然《钢铁侠》非常值得赞赏。

4. 出人意料的有趣

尽管《钢铁侠》是一部关于国际恐怖主义、背叛和谋杀的电影, 而且主演是一个有魅力但却有着严重缺陷, 道德失衡向坏人出售武器的人, 但依然和后来的 MCU 电影一样有趣。

漫威电影宇宙开发喜剧的独到方式由此诞生, 即使换一个外行人来接管漫威影业, 有这部电影做支柱, MCU依然可以继续建立。

而且, 《钢铁侠》在暴力方面也没有妥协。相比后来的电影，有更多随意的杀戮, 也许因为它是在迪斯尼入主之前完成的。

3. 结局依旧绝妙

正如漫威电影宇宙的结局风格一样, 托尼·斯塔克的 "我就是钢铁侠"是其中最酷、最自信的结局之一。

这是当之无愧的重锤落音, 而且考虑到这是在漫威影业对这个电影系列（更不要说一个共享宇宙）特别有信心之前, 乔恩·费儒竟然选择这样的结束方式，无疑更出人意料。

但是没有其他结尾比它更适合这个角色了: 他面临着来自神盾局和政府的压力 (更不用说小辣椒·波兹和他自己的公司), 他当然会反抗，做自己想做的事。这基本上也是他在其余电影里出场时的行为模式 (包括在《蜘蛛侠：英雄归来》中进行指导时)。

2. 片尾彩蛋依然让人不爽

现在来看, MCU 有史以来第一个片尾彩蛋还是有问题。有塞缪尔·杰克逊扮演尼克·弗瑞出场固然惊喜, 第一次提到复仇者联盟的倡议也令人高兴，但在那时候MCU还不成规模，这个吸引粉丝的诱饵有点过于不切实际, 而且没有什么意义。

在这个点上让尼克·弗瑞提出复仇者联盟的想法, 只会让人觉得《复仇者联盟》是一部可以仓促而就的电影。当然并非如此, 他们还让托尼在《无敌浩克》客串了一把，试图将其与这个倡议联系起来, 但反而使整体节奏更加混乱, 然后尼克·弗瑞试图暗示盖倡议被取消, 而托尼成了一个失意的候选人—随着漫威电影的推进，我们几乎可以想象得到一帮编剧拼命保持故事衔接的情形。

当初如果只是简单让尼克·弗瑞出场并说出 "你认为你是唯一的超级英雄"的台词 (潜台词暗指惊奇队长, 或者绿巨人, 或许美国队长)，也许会更好，没有必要进一步提到复仇者联盟把一切搞复杂。就好像他们急不可耐想要抢夺粉丝的廉价爆米花一样。

1. 托尼·斯塔克有自我毁灭倾向

当你第一次看《钢铁侠》的时候, 托尼的角色脉络看起来很传统: 因为一场危及生命的劫难，他重塑道德观, 从一个很坏的人, 最终成为一个英雄。但是这样简单的概括却忽略了一个事实, 即托尼在电影大部分间里都身心俱疲: 他所做的只是以一种新的自我毁灭的方式(寻求刺激和英雄主义) 取代了另一种自毁方式 (酗酒、狂欢、滥性)。

更令人担忧的是, 托尼似乎有求死欲望。理性的人不可能像他那样逃生，当然那可以归咎于他别无选择。但是他自己做小白鼠测试装甲, 亲自操作测试飞行高度极限, 而无视贾维斯警告他死亡的可能性很大，完全就是在拿性命开玩笑了。

可以说，是托尼的鲁莽使他成为一个好英雄, 或者至少是一个有用的人, 因为他觉得自己没什么可失去的。他直接告诉辣椒超载弧形反应堆, 而当时他正悬挂在反应堆的上方, 没有幸存的希望。但他知道这样可以阻止铁霸王--当你为了对付敌人, 将自己的生死置之度外的时候, 你就成了他们的新威胁。

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