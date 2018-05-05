燕边吴钩的周末影评之十八：困顿

科技发展趋势的意外迅猛，使得近年来科幻片中关于对未来的描述，不再是技术手段的无奇不有和无所不能，而是更多地呈现忧患式的哲学探究。月球工场中受伤后从昏迷中醒来的山姆，无意间发现自己并非山姆，而是拥有山姆相同思维和感情的仿生人，并且空间站内还沉睡着许多个仿生山姆。记忆中家人期待他一周后返回地球的影像，也是从母体山姆的脑中移植来的，并非他真正的经历。当他和另一个因程序出错而苏醒的仿生山姆合力解开迷团，却痛苦地发现，真正的人类山姆其实多年前就返回地球，所谓记忆中的小女儿早已长大成人，妻子甚至已经离世，而他们只是月球上的人类工具。

这简直令人惊诧，甚至会产生深深的自我怀疑：究竟是庄生梦蝶，还是蝶梦庄生？我会不会也是这样一个蒙在鼓里的仿生人？如果人类真的可以被复制，那么记录在脑细胞中的记忆符号岂不成为新的有限资源？所以科技不见得一定带来幸福，或将带来负作用——而科幻片的意义正在于提供这种预设。我们知道，每个自然个体都是唯一的，你，我，逝去后将永远不会再出现在这个世界上，即使一百万年后也不再会有，而之前我们也从不曾存在过。具体的情感生活又是每个人独一无二的精神宝藏。即使将来物质发展到取之不竭的地步，对亲情、爱、社会交流，以及喜怒哀乐的记忆拥有，仍不可能做到被分享。因为这些专属的情感、思想和习惯的存在，才构成一个个独特的灵魂和整个有趣的世界，否则仅是躯体的话，亿万人类也不过大同小异。影片侥幸的结局并不能回避观影者心中的疑问，这个来到地球的仿生人如何在余生中继续处理自我认知、虚假记忆和情感渴求？他能像一个正常人一样自由地生活吗？