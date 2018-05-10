《战犬瑞克斯》影评：有狗就行了，还要什么男朋友

《黑鲸》导演加比里埃拉·考珀斯维特的新电影《战犬瑞克斯》基于美国海军陆战队下士梅根·利维 (凯特·玛拉) 和她的忠诚战犬在伊拉克服役期间拯救了许多生命的真实励志故事改编, 通过展现这对搭档在战乱国家的遭遇刻画了两者之间温暖感人的羁绊关系, 但是一次爆炸事件却使他们陷入了长久分离。

作为一部具有感染力的动人作品,《战犬瑞克斯》充分体现了人与犬之间牢不可破的羁绊, 任何养狗的观众都会深有体会。这很大程度上都要归功于玛拉作为一位一心只想确保自己的老朋友不再遭受任何伤害而内心煎熬的退伍军人的出色表现。这位女演员低调抑制的表演, 使其大部分台词都贴近生活, 拒绝夸张戏剧化, 所以当她再也不能忍住眼泪的时候, 确实很能打动人。

我们之所以会非常关心这对搭档，部分原因是我们清楚目睹了他们一起经历的情况。在伊拉克的场景时刻让人神经紧张;因为知道危机随时都可能发生, 你会在座位上持续局促不安。而且导演加比里埃拉·考珀斯维特懂得如何从这些场景中榨取出每一丝紧迫张力。鉴于这些场景可以说是电影中最精彩的部分, 相比之下令人失望的是, 影片并没有更多的关注梅根·利维和战犬瑞克斯的平常生活。

不过，《战犬瑞克斯》的问题在于它想要一次性成为很多不同的东西: 它试图成为一部战争电影, 一段青少年成长历程, 一个浪漫爱情片，一个救赎的故事, 但没有一项达成的--这导致影片整个过程出现了许多次间歇性的基调变化。虽然这种情况并不一定都很糟糕, 但是从俗套的浪漫场面切换到提醒战争野蛮的残酷画面，显然很让人分心。而且, 这部影片需要相当长的时间才能找到它的落脚点。举例来说, 前五分钟更像是一个古怪的青少年喜剧--与随后更严肃的叙事偏离甚远。

尽管多种基调杂凑在一起, 但并没有因此减弱《战犬瑞克斯》温馨感人的结尾, 结尾强调了电影所表达的观点: 我们要竭尽全力拯救我们神奇的四条腿朋友。