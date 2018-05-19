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燕边吴钩的周末影评之二十：丈量生命的尺度

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2018-5-19 20:09:44

    作为登山爱好者，我无比理解登山家们对登顶的向往。当片中罗布一行缓缓登上珠峰之巅，镜头在高空盘旋对准那方寸之巅时，就连观影者也能感受到那鸟瞰众山的眩晕感和体内内腓肽的狂欢。此时云雾飘渺，寒风凛冽，露出真面目的珠峰透着可怕的庄严与永恒。头顶之上，除了天空，再无其它。在全球148000米以上山峰中，珠峰由于其一揽天下的高度，成为全球登山家们的一致梦想。但是，拥有这个冷傲而易怒的情人需付出的代价是，挑战体力和意志极限的长途跋涉，和从5000多米起就无时不在移动的恐怖冰川，7000米处的北坳中深积万年的冰雪，8700米以上第二台阶和希拉里小径这样难以逾越的的绝壁，还有高寒、缺氧、强风、滑坠、冰崩雪崩、深不可测的冰缝，随时就会发出死亡邀请。

     迄今为止，当人类已经可以漫步太空、深潜海沟，却无一人能够独立完成珠峰登顶。也许肝胆相照、生死与共的登山精神，在珠峰这样的绝顶才具有真正意义。片中，领队罗布在暴风雪即将来临时，眼看队员道格拉斯状态已经不佳，但出于对他人登顶渴望的感同身受，在已完成登顶下撤之际，又协助道格拉斯再次登顶。狂风暴雪中，罗布不愿独自求生，拖曳着高原反应严重的道格拉斯下撤，直至道格拉斯自解绳扣坠入深渊，罗布也终因缺氧失温和体力耗尽，将年轻生命与珠峰融为一体。登山家的无私无惧足以永垂史册，然而对于珠峰这样的世界屋脊，人类更应怀有足够的敬畏。这起珠峰攀登史上最严重的山难，郑重告诫充满着征服欲望、也自以为足够了解这个世界的人们，珠峰是永远无法征服的，我们需要征服的不过是自己的心灵，和相对于它七千万年历史，如昙花一现般的人类生命罢了。

7.2 

绝命海拔 (2015)

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绝命海拔/Everest(2015)
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