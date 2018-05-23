网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>情迷好莱坞>>歪打正着——《灾难艺术家》

歪打正着——《灾难艺术家》

加入收藏

2018-5-23 23:30:49

 

 

歪打正着——《灾难艺术家》

 

**《灾难艺术家》片名The Disaster Artist (2017)，别名大灾难家(台)/荷里活烂片王(港)。

 

美国传记式剧情片，改编自Greg Sestero的同名小说，关于史诗级烂片《房间》的拍摄过程。詹姆斯·弗兰科和弟弟戴夫·弗兰科齐上阵，“致敬”了这部邪典大烂片。如果不是因为丑闻，这部影片很有可能替《房间》实现奥斯卡的梦想。

 

当年托米·韦素还在好莱坞苦苦打拼，可他浮夸的演技让他四处碰壁，找不到戏可演。基友的一句“何不自己拍一部电影”催生了他拍电影的念头，于是一发不可收拾，托米·韦素自费自编自导自演了一部电影《房间》，成功催生出最负盛名的一部烂片。

 

《房间》号称投资600万美元，上映第一周的票房1800美元，为了能够角逐奥斯卡，导演还自费公映了两周。《房间》的剧情很简单，就是一场狗血肥皂三角恋情，硬生生地被拉长成一部影片，剧情说的是男女主角已经订婚，各种恩爱，随后女主角爱上了男主角的朋友，决定不要和男主角结婚。就是这么一部简单剧情的爱情肥皂剧，硬是花掉了600万美金，《灾难艺术家》将《房间》花钱的主要点都表现了出来。

 

托米·韦素拍摄处女作时完全是个门外汉，不知道电影的拍摄器材一般是租赁而不是购买，哪怕店主告诉他可以租赁，他也要把所有拍摄器材全部买下来，迷之有钱、迷之自信。托米·韦素也不知道拍摄电影要定好制式，拍数字电影或是拍胶片电影，于是他就决定两个格式一起拍。为了和好莱坞接轨，硬是将可以露天拍摄的阳台戏份弄成绿幕拍摄。这么一算，就知道钱都败到哪儿去了，首先器材价格不菲，还弄了两套，莫名其妙的绿幕特效，加上租借拍摄摄影棚也是大头，拖拖拉拉拍了几十天，制作单位看到这样的冤大头，估计夜里睡着了也会笑醒。

 

当然影片随后的发展也证明了一件事情，有钱有资本真的可以为所欲为。一部作品没有钱没有资本在后面推的话，宣发做的不好，很难打响知名度。我们身边就有一个活生生的例子，比如《演艺圈》那部影片，如果不是资本在后面不要脸的炒作，加上导演本人不遗余力的炒作，还会有多少人关注他呢？

 

随后事件的发展反而不按套路出牌。仅仅上映两周的《房间》获得了各种烂到极点的评价，这反而吊起了观众们的猎奇心理，大家纷纷想一探究竟，看看这烂到极致的电影是何等模样。于是托米·韦素还继续自费继续上映《房间》，至今《房间》还在美国少数院线定期上映，由于场次少还导致经常爆满。

 

他们在追逐好莱坞演艺圈的时候，创作了一部全方位全死角的烂片，事后尴尬走红大大偏离主创初心，想想也是十分的讽刺。大众都有审丑的需要，人类喜欢通过比较来获得自信自尊，当一个明显低于审美水准的事物出现时，大众仿佛看到一个无差别抬高自己的玩意儿，不论自尊高还是自尊低的人，都需要用这种东西支撑自己的自尊，当每个人都可以对这类不堪事物评头论足时，每个人都获得了自信和满足。

 

《灾难艺术家》除了表现《房间》的拍摄过程，更主要还是表现两位男主角之间的友情。落难之时不离不弃，相互扶持，发达之时携手共进，相互勉励，或许这是最好的友情。知己不求多，一个就够。

 

有梦想那就勇敢去做，或许能歪打正着实现。

哪怕全世界都在嘲笑，我已经有知己在身边。

 

上一页12

7.4 

灾难艺术家 (2017)

影评(8)

收藏(205)

灾难艺术家/The Disaster Artist(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8039070/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
情迷好莱坞 11763

RSS订阅

情迷好莱坞

142812名成员16421个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 