歪打正着——《灾难艺术家》 **《灾难艺术家》片名The Disaster Artist (2017),别名大灾难家(台)/荷里活烂片王(港)。 美国传记式剧情片,改编自Greg Sestero的同名小说,关于史诗级烂片《房间》的拍摄过程。詹姆斯·弗兰科和弟弟戴夫·弗兰科齐上阵,“致敬”了这部邪典大烂片。如果不是因为丑闻,这部影片很有可能替《房间》实现奥斯卡的梦想。 当年托米·韦素还在好莱坞苦苦打拼,可他浮夸的演技让他四处碰壁,找不到戏可演。基友的一句“何不自己拍一部电影”催生了他拍电影的念头,于是一发不可收拾,托米·韦素自费自编自导自演了一部电影《房间》,成功催生出最负盛名的一部烂片。 《房间》号称投资600万美元,上映第一周的票房1800美元,为了能够角逐奥斯卡,导演还自费公映了两周。《房间》的剧情很简单,就是一场狗血肥皂三角恋情,硬生生地被拉长成一部影片,剧情说的是男女主角已经订婚,各种恩爱,随后女主角爱上了男主角的朋友,决定不要和男主角结婚。就是这么一部简单剧情的爱情肥皂剧,硬是花掉了600万美金,《灾难艺术家》将《房间》花钱的主要点都表现了出来。 托米·韦素拍摄处女作时完全是个门外汉,不知道电影的拍摄器材一般是租赁而不是购买,哪怕店主告诉他可以租赁,他也要把所有拍摄器材全部买下来,迷之有钱、迷之自信。托米·韦素也不知道拍摄电影要定好制式,拍数字电影或是拍胶片电影,于是他就决定两个格式一起拍。为了和好莱坞接轨,硬是将可以露天拍摄的阳台戏份弄成绿幕拍摄。这么一算,就知道钱都败到哪儿去了,首先器材价格不菲,还弄了两套,莫名其妙的绿幕特效,加上租借拍摄摄影棚也是大头,拖拖拉拉拍了几十天,制作单位看到这样的冤大头,估计夜里睡着了也会笑醒。 当然影片随后的发展也证明了一件事情,有钱有资本真的可以为所欲为。一部作品没有钱没有资本在后面推的话,宣发做的不好,很难打响知名度。我们身边就有一个活生生的例子,比如《演艺圈》那部影片,如果不是资本在后面不要脸的炒作,加上导演本人不遗余力的炒作,还会有多少人关注他呢? 随后事件的发展反而不按套路出牌。仅仅上映两周的《房间》获得了各种烂到极点的评价,这反而吊起了观众们的猎奇心理,大家纷纷想一探究竟,看看这烂到极致的电影是何等模样。于是托米·韦素还继续自费继续上映《房间》,至今《房间》还在美国少数院线定期上映,由于场次少还导致经常爆满。 他们在追逐好莱坞演艺圈的时候,创作了一部全方位全死角的烂片,事后尴尬走红大大偏离主创初心,想想也是十分的讽刺。大众都有审丑的需要,人类喜欢通过比较来获得自信自尊,当一个明显低于审美水准的事物出现时,大众仿佛看到一个无差别抬高自己的玩意儿,不论自尊高还是自尊低的人,都需要用这种东西支撑自己的自尊,当每个人都可以对这类不堪事物评头论足时,每个人都获得了自信和满足。 《灾难艺术家》除了表现《房间》的拍摄过程,更主要还是表现两位男主角之间的友情。落难之时不离不弃,相互扶持,发达之时携手共进,相互勉励,或许这是最好的友情。知己不求多,一个就够。 有梦想那就勇敢去做,或许能歪打正着实现。 哪怕全世界都在嘲笑,我已经有知己在身边。 上一页12下一页

