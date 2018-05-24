《寂静之地》：在寂静之中我们愿意去感受什么？

比这部电影本身更有趣的是它上映前的宣传以及映后两极分化的评论。

有顶礼膜拜的，有冷嘲热讽的，观众带着截然不同的心态看待这一部热门话题之作。

享受一部电影的方式有很多种，或沉浸其中，享受它所带来的愉悦、恐惧和感动；或置身事外，享受挑刺与吐槽所带来的舆论优越感。

无可厚非，两者都满足了观众某一方面的需求。就我而言，这一次我更倾向于前者。

由于胆小，我很少看恐怖片。在我印象中，恐怖片要么血腥，要么阴冷，总是靠不和谐的跑调配乐和一惊一乍的突兀画面来刺激观众的眼耳感官，试图利用眼耳接受信息与大脑加工分析之间的时间差来吓唬我们，缓一缓仔细一想好多事物就不那么可怕了。

《寂静之地》有些反常规，利用“保持安静”这一个概念来强调沉浸式观影体验，这很符合影院初设的观影环境。但若是碰到几个不那么自觉的熊队友可就得大打折扣了，比如手机没调振动铃声居然还是机器猫的，爱吃爆米花还嘴大一口嚼的，习惯性给邻座剧透还附加主观备注的，沉浸影片中但习惯自言自语替主角瞎操心的……

找个偏僻的影院，挑个人少的时间，静静一个人观看这部电影，也许才是它的正确打开方式。





我们的恐惧来自何方？

1、未知感

不明外星生物入侵，不知道啥模样、啥动静、啥时会出现、啥时会发飙……想想还是挺可怕的，其恐怖的根源便在于我们对它的未知。很多系列恐怖片的首集，比如《异形》第一集里，怪物迟迟不会出现，便是利用观众心理学中对未知的恐惧，拍到第二、三集时就不得不通过体量与数量的增加来保持恐惧感了。





2、孤独感

影片主角一家人独居荒野，这是一个必然的设定，只有这样才能凸显遇险时的无助感。若是换做了人潮涌动的菜市场，就只能通过大妈大婶的不断尖叫与满屏幕的高脂肪血浆来展现恐怖视听效果了。正如前述，我认为那种恐怖是低级而无趣的。

本片异常重视孤独感，用不能言语交谈来加以强化。甚至挖掘了“孤独”的深层次心理恐惧，当相互依偎的老人失去唯一的另一半时，对于“孤独”的恐惧甚至高过了“死亡”……于是他歇斯底里的呐喊以召唤死神的降临。





3、寂静带来的感知障碍

女儿是聋哑人的设定也是一处神来之笔。当镜头转向女儿时，画面随之处于第一人称听觉的寂静无声，为的是让观众体验没有听觉之后感受这个世界的困难，以及危险来临时你总会慢别人一步的劣势。

这种代入感的设定让普通观众会有一种新鲜感，同时产生自己从未有过的恐惧感知。





4、层层递进的压迫感

从报纸、新闻的背景铺排，一声不吭的眼神恐惧，到转瞬即逝的怪物乍现，再到未见其形先闻其声的听觉引诱，直至循声而来的迅猛，头部怪异变形的画面，直至最终猛烈攻击的视听效果……影片采取循序渐进的恐惧堆叠，先抑后扬的展现压迫感到达一定程度后的恐惧爆发力。

这是常规的恐怖片手段，但能否将节奏把握适度则非常考究，前段的寂静无声，中段的配乐渐起，后段的高频轰炸，影片很好的展现了音乐的力度与力量，而非传统恐怖片中一味的渲染音效技巧。





5、密室恐惧

从某些角度来看，本片和《科洛弗10号》很像。外星人入侵，末世恐惧，密室幽居，地下作战室……所不同的是，《科》的恐惧来源于人心的险恶与猜忌，而《寂》的恐惧来源于人心的善良与最终不得不做出的奉献与牺牲。

在《科》中，密室是一个堡垒，也是一处鱼肉相争的战场；而在《寂》中，密室是一个安身之所，还是生命与希望诞生的摇篮。但当怪兽侵入后，它便成为了一处作茧自缚的密闭空间。逃出去？还是捍卫它？变成一种纠结，一种恐惧的来源。





6、心理恐惧

与很多经典的悬疑惊悚片相比（比如《第六感》），本片对于心理层面恐惧的挖掘明显不够分量。那种对未知的猜测诱导，直至最终真相大白时心理反差所造成的巨大恐惧才是恐怖片的最高境界。从这个角度来看，本片只属于感官为主、浅尝心理的小品式实验恐怖电影。

浅尝的那部分便在于男主角对于失去亲人的心理恐惧，片初失去幼孩时的铺垫在片尾迎来了情感的终极爆发。那一声压抑已久的呐喊颇有些《釜山行》的悲壮与惨烈，这一声呐喊既是对怪兽的怒吼与宣战，又是对子女无穷无尽之爱的最终表达，更是对死亡到来时之于恐惧的坦然面对，还是对生命行将结束时对于这整个世界的美好祝愿……

这一声呐喊才是影片的点睛之笔，也是最为精华的部分。寂静之地的恐惧，在一声由心而发的呐喊中得到了释放与转折，这一份父爱刚如山、绵如瀑、声如钟、烈如斧，它穿透扑面而来的怪兽身体，投射进女儿那虽聋却明的心里。在那一刻，她仿佛第一次听见了父亲的声音，只是一句简单的呐喊，却已饱含了父爱的全部。





从剧情上看，《寂静之地》有颇多漏洞与不足，但抱着宽容的心态去看，本片并非逻辑严密的硬科幻。与其一根筋的较真，不如去感受它在恐怖片外衣下通过无声胜有声所传达给观众的内核，那便是爱与献身……驱走所有内心误解的呐喊，与寂静中一切外在感官屏蔽后所能感受到的，心灵触动。