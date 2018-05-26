讨好粉丝是把双刃剑！《游侠索罗》让人不吐不快的4个缺陷

《游侠索罗：星球大战外传》的制作过程好比千年隼穿越小行星带一样艰难, 不过这部电影现在终于登陆电影院了。

作为2016年《侠盗一号》之后的又一部星球大战外传电影, 《游侠索罗》讲述了这位广受大家喜爱的宇宙流氓的起源故事 , 从科雷利亚的街头混混到加入帝国学院, 然后参与更多更刺激的冒险, 我们见证他赢得千年隼, 遇见丘巴卡, 最终义无反顾闯入邪恶败类的巢穴。

[韓索羅: 星球大戰外傳] 香港预告片

由于与卢卡斯总裁凯瑟琳·肯尼迪和电影编剧劳伦斯·卡斯丹父子存在创意性差异，最初的导演菲尔·洛德和克里斯·米勒尽管已经拍摄了超过80%, 但还是被解雇了。朗·霍华德紧急接手原本只是为了维持项目继续运行, 保证制作顺利完成, 但结果几乎重拍了整个电影, 而且仍然保持5月的上映日期不变。

霍华德及主创团队的成就引人注目, 但最令人印象深刻的是, 他们其实打造了一部好电影。由于方方面面的问题，这部电影拍砸的几率特别大, 而且事实上, 最终成片确实存在很多大大小小的问题, 但它依然是一部极具娱乐性的电影, 会带给你一次满意的观影体验。

不过，这里只说问题···

4. 开场有点冗长

简单来说, 这部电影花了好长时间才进入叙事节奏。虽然科雷利亚的追逐场面很有趣, 但在进一步向前发展之前，影片在第一幕耗了太长时间。

确切来说，问题就出现在明坂星的战场和万多1号行星的劫掠行动上, 在推动情节发展的同时, 影片安排了大量外围工作来塑造一些核心角色, 可惜这个过程并没有它想要的那么顺畅。

这两场戏已经超出了它们应有的时长, 虽然最终并不影响我们继续看下去, 但不可否认在开场环节，很多本应该更紧凑的场景却往往很拖沓。影片长达143分钟-比《侠盗一号》 (133分钟) 和《原力觉醒》 (135分钟)长得多-这意味着节奏欠佳是必然, 影片前三分之一有大量臃肿镜头需要删减。

3. 配角浪费了

归根结底，《游侠索罗》是一部抢劫类型电影, 这意味着必须有一个团伙。在大多数情况下, 影片故事情节都能很好地服务于人物角色, 或者至少尽量充实人物: 汉·索罗和丘巴卡很精彩, 兰多·卡瑞辛和 L3 也很不错。

但是, 既然电影里聚集这么多角色, 那么难免有一两个要坐冷板凳了。桑迪·牛顿饰演的瓦尔第一次出现时给人感觉是一个不苟言笑的职业罪犯, 可是很快就没有她什么事了。

由乔恩·法夫罗配音的里欧也是如此。他虽然有一些有趣的台词, 但他本质上就是星球大战版的火箭浣熊, 而且并没有在团队中扮演关键角色。

伍迪迪·哈里森饰演的贝克特相比其他大多数角色来说要好得多, 这位演员很擅长扮演这种坏蛋变导师的角色, 但是他和汉·索罗之间的关系还可以更加强更深入一些。

2. 琦拉 (情节发展基本可以猜到)

琦拉的角色比瓦尔或里奥更重要, 她是汉·索罗年轻时代在科雷利亚的青梅竹马。

琦拉由艾米莉亚·克拉克饰演, 我们目睹两人一起在街头冒险, 然后在意想不到的情况下团聚, 于是她成为了抢劫团伙中比较可靠的一分子。

这个角色描写得相当好, 至少就她对汉·索罗的性格描述而言, 但可惜的是, 克拉克的表演却没有到位。她在扮演丹妮莉丝·坦格利安时, 那种忸怩作态的感觉恰到好处, 但对于应该更神秘并具有危险性的琦拉来说, 同样的表演方式并不适用。

这个角色以及剧本中其他一些元素的发展走向完全可以猜到。一方面，部分结局已经注定, 因为我们知道汉·索罗的故事最终会朝向哪里, 另一方面，虽然有些情节发展可能出人意料, 或者走上了不一样的故事路线, 但也依然落入了最常见的叙事节奏中。

1. 粉丝回馈近乎画蛇添足

在不剧透的情况下, 很难具体说清楚这个问题, 但是电影中有一幕肯定让影迷们又欢喜又反感。

电影中有很多回馈粉丝的瞬间, 对于这种低风险的事情, 他们基本都处理得很好, 但这一处有点太过了 (可以说很糟糕,他们解释了汉·索罗的名字).

这一瞬间无疑出人意料, 但是让人感觉非常随机, 与故事情节或汉·索罗的角色性格没有任何关系, 只是因为这样能够震撼观众并制造话题，所以强加进来的 , 事实上它打断了叙事的推动力，而且破坏了整段戏的情绪氛围。

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