燕边吴钩的周末影评之二十一:彼之蜜糖，吾之砒霜

二十年前影片问世之际，人们必定不会有当下的至深感触。我初观此片时，就曾疑问，忙碌的众生，何以有如此持久而无聊的窥私欲，日复一日地观察着一个毫不相干的人正常生活？时至今日，网红直播的狂热受捧、公私场合的窥视无度，早已把当年的疑惑击得粉碎。

人生而痛苦，是一个简单而明显的事实，幸福才是人生的稀缺品，然而桃源镇却让人如坠梦中。作为一款真人直播节目的主角，毫不知情的楚门每天似快乐王子，周身洋溢着希望与活力，生活精准而有规律，浑然不觉四周充斥的游戏感。更可怕的是，全球无数观众竟为之痴迷，沉浸于楚门虚拟的世界不能自拔。节目导演基督斯洞悉人性：大众对自身的评价总会建立在与他人比较的基础上，在楚门的完美生活中，人们得以瞥见自己错失的机会、不曾实现的心愿、未能拥有的人生。无瑕的楚门已成为治愈社会的精神麻醉剂。