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燕边吴钩的周末影评之二十一:彼之蜜糖，吾之砒霜

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2018-5-26 23:04:05

      二十年前影片问世之际，人们必定不会有当下的至深感触。我初观此片时，就曾疑问，忙碌的众生，何以有如此持久而无聊的窥私欲，日复一日地观察着一个毫不相干的人正常生活？时至今日，网红直播的狂热受捧、公私场合的窥视无度，早已把当年的疑惑击得粉碎。

      人生而痛苦，是一个简单而明显的事实，幸福才是人生的稀缺品，然而桃源镇却让人如坠梦中。作为一款真人直播节目的主角，毫不知情的楚门每天似快乐王子，周身洋溢着希望与活力，生活精准而有规律，浑然不觉四周充斥的游戏感。更可怕的是，全球无数观众竟为之痴迷，沉浸于楚门虚拟的世界不能自拔。节目导演基督斯洞悉人性：大众对自身的评价总会建立在与他人比较的基础上，在楚门的完美生活中，人们得以瞥见自己错失的机会、不曾实现的心愿、未能拥有的人生。无瑕的楚门已成为治愈社会的精神麻醉剂。

      当年有识之士早已预感到公共媒体的不节制对受众的异化。人们看电视本为娱乐消遣，但人的内心都会有阴暗角落，就像凶杀、恐怖和色情影视总有拥趸，而诸如宫斗、虐心剧的被捧，也映射出非理性的诉求。在楚门成功逃脱后，观众们如丧考妣、惶惶不可终日。偶像的离去，意味着他们失去了人生中为数不多的可能性。显然，只追求受众原始趣味而无视传播的导向和秩序，媒体己沦为社会的异化工具而不再是教化工具。迈入新世纪，当下的互联网依然如故。网络上我们制造的无边戾气和暧昧幻像，正改造着、虚构着、反噬着我们自己，当我们在朋友圈中晒着绚丽而不真实的人生，当我们把精心修饰过的“人设”作为社交媒体中窥探彼此面目的方法论，我们都已不自觉地迈入楚门的世界。

8.5 

楚门的世界 (1998)

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楚门的世界/The Truman Show(1998)
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