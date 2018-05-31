《游侠索罗》：它的灰暗令人恨不得闭上双眼！

相对于星战铁粉的期待值，《游侠索罗》不管是映前宣发还是映后票房都显得太低调了，这明显不是一部星战电影应有的颜值。似乎为了配合副标题中的“外传”定位，迪士尼这次真的“见外了”。

“见外了”指的是影片的风格，抛弃了星战系列一贯的“光明”，这部外传显得异常的“灰暗”。





1、画面灰暗

很多观众抱怨影片前半个小时画面很黑，黑到了龙妈出场半天大家都没认出来。此言差矣！不是前半个小时黑……除了片头很黄很传统的梯形字幕以外，全片两个多小时都很“黑”！黑到了伸手看见脚趾的地步。

就这种电影还非要弄3D版？！还好我看的是IMAX版本，亮度应该比普通3D会高出不少，观影下来对场景转换、人物辨识没太大影响。真不敢想象普通3D厅的观影效果会是怎样，估计只能看字幕脑补剧情了。









为什么非要把一部星战电影弄成《银翼杀手2049》的废土风格？有本事你真把摄影大神罗杰·狄金斯本尊请来啊！弄得这样不伦不类何苦啊？

乔治·卢卡斯的画面一向是亮丽的，特别是上世纪90年代重启的星战前传三部曲。虽然很多影迷诟病卢卡斯吃老本，但单从画面与色彩来讲，前传三部曲比正传有长足的进步，画面更加绚丽，色彩更加浓烈。通过色彩表达人物个性与情感，似乎成了星战的特色。比如黑武士的“黑”，绝地武士的“白”，达斯·摩尔的“红”与波巴·菲特的“绿”……

在最近一部《星球大战8：最后的绝地武士》中，X翼战机划过荒凉星球表面，扬起了猩红色的土壤烟尘，这一幕让人震撼，也让人深信，视觉系的星战永不落幕。

时隔半年，索罗与卢克尸骨未寒，《游侠索罗》就带来一种洞穴片般的灰暗质感，这让星战忠粉们情何以堪？









2、故事灰暗

星战的片头旋律是高亢的，每一次响起都会激荡人心。

星战的主旨寓意是光明的，每一次回忆都会感到温暖。

星战的人物塑造是鲜明的，即便是安纳金的堕落，都那么的理直气壮、令人感慨。

星战的故事主线是史诗的，基调大气又不失细节的幽默，淡化说教意味，着墨快意恩仇。

而汉·索罗作为“正义铁三角”中的核心成员，有别于卢克的天真、莱娅的善良，他的外在是一种放荡不羁的洒脱，而内心仍然饱含着嫉恶如仇的正义。

当年那个年轻俊朗的哈里森·福特石破天惊的演绎了这个角色，标致的五官象征着正义，而歪嘴一笑完美展现人物性格中的俏皮一面。珠玉在前的形象令后人无法仰止，本片中阿尔登·埃伦瑞奇无论如何卖力的模仿昔日福特的一颦一笑都无法让观众们满意。

而青年索罗的“全新”经历也让观众非常无语。原本能引起无限遐想的宇宙走私犯定位反而约束了这个角色起源的可塑性，寄予厚望的身世挖掘与内心转折在影片中毫无体现。一句简单直白到粗暴干瘪的“Solo”便将寓意深远的姓氏粗浅交代？要知道卢克与莱娅的姓氏“Skywalker”被译作“天行者”是有多么的恰如其分。“Solo”的来源竟然只是一个边境办事员的灵光一现？多少有些太随意了吧！





随之而来的便是故事情节的平淡无味，轰轰烈烈的所谓冒险居然就是尔虞我诈的争夺一箱不明觉厉的“能量棒”？在非技术控的观众们看来，这和争夺一箱士力架有什么分别？和同为外传性质的《侠盗一号》相比，它的气魄与格局都差了好大一截，就更别提正传了。青年索罗的起源故事寡淡到了“食之无味弃之可惜”的鸡肋地位。

原本以为朗·霍华德这个名字便是影片质量的保证，谁会想到这位拍出过《大地雄心》《阿波罗13号》《美丽心灵》《铁拳男人》《极速风流》《海洋深处》等无数激励人心优秀影片的导演竟然会接手这个烂尾项目，鼓捣出这样一部负能量满满的灰暗之作？！





3、前景灰暗

难道除开天选之子“天行者”一家以外的其他角色都算不上亲儿子么？在《星球大战7：原力觉醒》让老年汉·索罗挂掉之后，还用《游侠索罗》给他补上一刀？

不是这样的，索罗是星战中个性鲜明的高人气角色，外传单飞电影首选他无疑表达了迪士尼寄予其的厚望。但票房口碑双扑街的残酷现实给后续筹备的一系列角色单飞电影蒙上了阴影。试图复制同为迪士尼旗下的漫威超级英雄模式看来需要重新评估一下了。

星战这样的超级大IP是一个无穷的宝库，但急功近利的迪士尼一年一部近乎疯狂的拍摄节奏似乎高估了观众的接受能力。一方面基于片酬预算与玩具周边拓展的考虑，“喜新厌旧”的对观众心中的最爱——索罗、卢克与莱娅三元老痛下杀手；一方面又假惺惺的另起炉灶，试图利用索罗等角色高人气的群众基础来榨取他们的剩余价值，迪士尼翻云覆雨的商业价值观与势利嘴脸终于迎来了观众的抵触与市场的报复。





这不禁让星战忠粉们产生了担忧，正传的主线故事与外传的副线挖掘是否会受到本片没落的不利影响？这需要迪士尼进行总结与反思。

如果不在剧本上下功夫，让单飞剧情与正传发生草蛇灰线般的联动与互补；如果不在人物性格的挖掘上体现怀旧与新意相结合，把每个人物都像塑造“黑武士”与“天行者”这样来认真对待；如果还试图用一年一部的进度来谋求短线利益回报；如果……

不需要太多的“如果”，星战这块金字招牌便会因为过度曝光而让观众产生审美疲劳，进而被以商业成功为唯一价值判断的迪士尼丢进冰箱里。

假若有一天，我们需要用“如果能重来，回忆当作尘埃。心不曾被伤害，就能无瑕疵地爱……”这样的歌词来缅怀星战电影，这——将是何其的遗憾与悲哀！