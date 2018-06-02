燕边吴钩的周末影评之二十二:角落无言

煤矿工人一怒之下用猎枪杀死煤老板和腐败村官；贫困的山区青年成为一枪毙命的冷血杀手；洗浴中心的前台服务员被顾客当作按摩女并用钱抽脸侮辱后，愤而举刀捅死对方；年轻的打工仔与东莞做小姐的老乡相爱无望，回到工厂宿舍跳楼自杀。四个相对独立又瓜葛相连的故事，构建了粗砺坚硬的中国底层社会现实。看似极端的个例，折射的却是被疾驰时代抛下的孤独缩影。一如贾樟柯的既往作品，其影像世界仍旧对准那些我们每天都能遇见、却从未深入了解过的社会边缘群体。片中主要角色也隐隐对应着现实中的名字——山西的胡×海、重庆的周×华、湖北的邓×娇，当然，还有富士康的跳楼众生。困顿于阴暗角落的男女们，在无形的压力被点燃后，无一例外地被裹挟着汇入暴力的洪流。

贾樟柯用镜头语言构筑了难以言诉的复杂意象，豪华的私人飞机与沉重的马车，高楼大厦与工人窝棚，夜总会的一掷千金与打工仔空空的银行卡，莞式服务的奇装异服与车上的佛像、放生的金鱼，都在不断提醒我们脚下这片土地上的巨大反差，充斥着《我是范雨素》中的凛冽感。电影无法解决现代化道路和社会转型期中的坎檩，但可以直面它。在中国电影集体沉沦于虚无缥缈的非现实主义题材时，贾樟柯对国人生存现实的强烈关注尤显可贵。与批判现实主义不同，他的叙事更为从容和不事张扬，无意提供道德和价值评判，只是忠实记录具体历史情境中事态演进的“理所当然”和“不得不然”，契合了某种意义上的“天注定”。自忖生而有幸的观影者，也许终生都不会遇上那些极端瞬间，但是观察这些普通且生动的面孔，有助于我们明晰对这个世界的整体看法，因为“它那弯曲的身体，记录了风的形状”。