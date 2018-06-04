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史泰龙＆成龙首次合作告吹！约翰·塞纳取而代之加入《守护之战》

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2018-6-4 1:52:16

暑期国产片保护月到来之前的最后一部进口片——由西尔维斯特·史泰龙、黄晓明、戴夫·巴蒂斯塔主演的动作惊悚片《金蝉脱壳2》已定于6月29日在内地上映。除了黄晓明作为主演之一、奚梦瑶客串出演之外，影片还在中国取景拍摄，将会出现很多中国元素。

算上已经宣布的《金蝉脱壳3：恶魔车站》和《敢死队4》，史泰龙似乎越来越热衷于这种中国资本参与、明显迎合中国观众胃口的动作电影。不管你们喜不喜欢，反正我只希望这样的老派动作片越多越好。

不过下面这则消息只怕要让动作片影迷们失望了。

之前以“史泰龙和成龙首度合作”为噱头的中美合拍动作片《守护之战》最近有了新变化。最新消息称，史泰龙已经退出该项目，现在由WWE明星约翰·塞纳接替他的角色。

这部电影目前已确定由《极品飞车》导演斯科特·沃夫执导，剧情讲述伊拉克摩苏尔的一家炼油厂遭到恐怖分子袭击，恐怖分子试图接管炼油厂窃取石油。成龙饰演的保安承包商负责保护炼油厂，并与前海军陆战队队员克里斯·萨奇（约翰·塞纳饰演）联手挫败恐怖分子。从剧情简介来看，《守护之战》似乎像是“红海行动”版《敢死队》。

说到约翰·塞纳，可能许多国内观众还不太熟悉，他是继道恩·强森之后又一位从WWE职业摔角选手跨行入主好莱坞的人气演员，今年年初上映的《公牛历险记》中的萌牛费迪南正是由他配音，今年他的主演电影还有成人喜剧《护航父母》和变形金刚外传《大黄蜂》。随着年底《大黄蜂》的到来，相信会有越来越多的中国观众熟悉并喜欢上他。

虽然史泰龙与成龙这次没能合作让人遗憾，但相信约翰·塞纳也能与之碰撞出了不一样的火花。塞纳肯定会充分运用他的运动员身材和喜剧天赋，彰显与史泰龙截然不同的魅力。

另外，除了6月29日上映的《金蝉脱壳2》，史泰龙参与配音的动画片《神奇马戏团》也已定档7月6日内地上映。

标签： 成龙(574) 史泰龙(152) 约翰·塞纳(3) 守护之战(2)

守护之战 (2019)

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守护之战/Ex-Baghdad(2019)
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