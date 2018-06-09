燕边吴钩的周末影评之二十三:江湖之上,也有庙堂

意义是三小（闽语中的“什么”），我只知道义气。每个初入江湖的人，大概都会有这样的想法。然而所谓的义气，不过是存在于想象里。蚊子与太子、和尚、阿伯、白猴结交于丛林法则中的中学校园，成长在拳脚为王的庙口江湖，以为打打杀杀方显英雄气概，歃血为盟的兄弟才是永远的兄弟，没料到突如其来的一场黑道火并，让看似牢不可破的兄弟情谊瞬时瓦解。混战中，一心为Geta报仇的蚊子反而命丧和尚枪下，而伤心欲绝的和尚也被太子志龙从背后捅死。

初涉尘世的蚊子与和尚是太天真了，他们以为黑社会是鲜衣怒马的侠客世界，也坚信自己混的就是黑道，临死时才发现，他们混的其实是友情、是义气，因为真正的黑道并非肝胆相照，而是不择手段、挡我者死。正所谓有人的地方就有江湖，有江湖的地方总要一决胜负，结拜时的豪言壮语，打天下时的并肩作战，终究不敌对权力和地位的觊觎。黑道做到极致，便是不用刀枪，而用权谋。历数片中角色，唯有灰狼才能横行于江湖，蚊子他们要么改变自己、成为灰狼，要么永远做他人的垫脚石。饰演蚊子的赵又廷和饰演和尚的阮经天当时都是新人，其不俗表演灿若惊鸿，导演钮承泽自己演的灰狼也形神俱备。影片的视野不止于此，上世纪八十年代，正是离岛风起云涌的时期，多少年来家国一梦，理想、迷惘、焦虑和冲动，既是幼年失去父亲、始终渴求父爱的蚊子脸上挥之不去的表情，也是他站立的那片土地上疤痕般的印记，其间，又夹杂着对日式文化难以割舍的情怀。Geta的发音即是日语木屐。内心以Geta为父的蚊子，正暗喻了台湾这个身世坎坷的亚细亚“混血”孤儿，而这一代人的残酷青春，早已化为如今集体记忆中的悲情色彩。