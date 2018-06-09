网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>情迷好莱坞>>燕边吴钩的周末影评之二十三:江湖之上,也有庙堂

燕边吴钩的周末影评之二十三:江湖之上,也有庙堂

加入收藏

2018-6-9 9:58:53

 意义是三小（闽语中的“什么”），我只知道义气。每个初入江湖的人，大概都会有这样的想法。然而所谓的义气，不过是存在于想象里。蚊子与太子、和尚、阿伯、白猴结交于丛林法则中的中学校园，成长在拳脚为王的庙口江湖，以为打打杀杀方显英雄气概，歃血为盟的兄弟才是永远的兄弟，没料到突如其来的一场黑道火并，让看似牢不可破的兄弟情谊瞬时瓦解。混战中，一心为Geta报仇的蚊子反而命丧和尚枪下，而伤心欲绝的和尚也被太子志龙从背后捅死。

     初涉尘世的蚊子与和尚是太天真了，他们以为黑社会是鲜衣怒马的侠客世界，也坚信自己混的就是黑道，临死时才发现，他们混的其实是友情、是义气，因为真正的黑道并非肝胆相照，而是不择手段、挡我者死。正所谓有人的地方就有江湖，有江湖的地方总要一决胜负，结拜时的豪言壮语，打天下时的并肩作战，终究不敌对权力和地位的觊觎。黑道做到极致，便是不用刀枪，而用权谋。历数片中角色，唯有灰狼才能横行于江湖，蚊子他们要么改变自己、成为灰狼，要么永远做他人的垫脚石。饰演蚊子的赵又廷和饰演和尚的阮经天当时都是新人，其不俗表演灿若惊鸿，导演钮承泽自己演的灰狼也形神俱备。影片的视野不止于此，上世纪八十年代，正是离岛风起云涌的时期，多少年来家国一梦，理想、迷惘、焦虑和冲动，既是幼年失去父亲、始终渴求父爱的蚊子脸上挥之不去的表情，也是他站立的那片土地上疤痕般的印记，其间，又夹杂着对日式文化难以割舍的情怀。Geta的发音即是日语木屐。内心以Geta为父的蚊子，正暗喻了台湾这个身世坎坷的亚细亚“混血”孤儿，而这一代人的残酷青春，早已化为如今集体记忆中的悲情色彩。

7.8 

艋舺 (2010)

影评(3173)

收藏(3133)

艋舺/Monga(2010)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/169917635/blog/8040302/
--------------------
打造一个精致、小众、专注、有意思的的短影评天地

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
情迷好莱坞 11763

RSS订阅

情迷好莱坞

142813名成员16432个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 