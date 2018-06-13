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注意！《侏罗纪公园/世界》系列最致命的10种恐龙了解一下

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2018-6-13 0:39:48

 

在侏罗纪公园的宇宙中, 每次都免不了要死好多人。从最开始对人类角色适度扑杀, 25年来, 除了拥有主角光环的主要角色之外，其他角色的生存几率似乎越来越低。随着今年夏天第5部的到来, 大屠杀无疑将继续下去。

在《侏罗纪世界2》中，克里斯·普拉特将返回纳布拉尔岛，试图组织恐龙大军安全撤离。从预告片来看，影片似乎像是《侏罗纪公园2》的加强重制版, 后半部分发生在人类文明世界。恐龙公园这次将面临灭顶之灾, 今后这个系列似乎要彻底告别恐龙岛，让狂暴恐龙彻底融入到人类社会中来了。

[侏羅紀世界 迷失國度] 香港预告片

25年来, 影迷们已经不在满足于人类研究史前恐龙、史前恐龙猎捕人类的传统剧情，从《侏罗纪世界》开始，危及人命的不再是已知的远古动物，而是现在生物工程技术杂交出来的新品种, 继上一部的混血品种暴虐龙之后, 《侏罗纪世界2》 又研发出了升级版——暴虐迅猛龙。这次又会有多少人为之丧命呢？

在《侏罗纪世界2》上映之际, 这里筛选出目前为止《侏罗纪公园》系列电影中最致命, 最具破坏性又最令人惊喜的的十种恐龙···

10. 三角龙

三角龙是侏罗纪公园中特别容易被辨认的恐龙之一。因为拥有独特的三角脑袋和类似犀牛的身体结构, 三角龙虽然是草食动物，却可以使用其天然的武器抵御像霸王龙这样的大恐龙。不过在影片中, 三角龙从来没有太多发挥的机会，往往只是“边缘角色”。

第一部电影中, 一只生病濒死的三角龙得到了人类科学家的温柔照顾。第二部电影中，一只三角龙被遗传基因公司的雇佣兵抓获, 在逃脱囚禁后疯狂地摧毁了猎人的营地。在其他几部电影里，三角龙基本只是作为背景角色一闪而过。

不过就像似鸡龙、剑龙等食草恐龙一样，三角龙尽管通常性情温和，但一旦被惊扰，团体骚动起来，造成的间接死亡也是可怕的。

9. 细颚龙

在目前人类已知的所有恐龙中, 细颚龙是最小的之一。细颚龙是食肉动物, 只有火鸡大小，往往以小蜥蜴为食, 也会吃大恐龙吃剩下的东西。 通常情况下, 细颚龙对于许多动物来说并不是太大的威胁。

细颚龙首次出现在《侏罗纪公园2》开场, 一个与父母一起在索尔纳岛野餐的小女孩遭到了一群细颚龙的攻击。然后细颚龙在整部电影里偶尔出现, 最终证明它们比所有人预期的更具危险性。在侏罗纪公园里,身量大小可能很重要, 但是细颚龙团体出动，可以以多取胜。其中一位雇佣兵就惨遭细颚龙围攻啄食而死。

8. 双棘龙

双棘龙可能是《侏罗纪公园》系列中最不起眼的动物。仅在《侏罗纪公园》中有精彩亮相。它因头顶上用于吸引配偶的双冠而得名。

由于有关双棘龙的学术知识相对缺乏, 所以《侏罗纪公园》系列对该物种的造型进行了创意性发挥。伸展的颈部褶边就是《侏罗纪公园》的发明, 尽管没有任何证据表明双棘龙有毒，但向眼睛里吐毒液, 使猎物失明确实是一个很酷的的功能, 所以也没有多少影迷在乎这是否符合实际。

在《侏罗纪公园》中，对外走私恐龙胚胎的蠢胖员工独自一人在飓风中驾车, 闯进了双棘龙的地盘, 胸前和眼部接连被双棘龙喷了毒液, 好不容易躲进了车里，结果却与双棘龙同处一室, 悲惨丧命。

7. 翼龙

翼龙实际上并不是一种恐龙。虽然爬行动物在历史上和许多恐龙物种同时存在, 但这些飞行动物的官方分类是完全分开的。翼龙主要以鱼类为食物，而非植物或陆地动物, 所以算不上真正的食肉动物。

翼龙是《侏罗纪公园3》的重要看点之一，不过这部评价最低的续集对它们的刻画远远偏离了现实。这些凶恶的飞行恐龙竟然想尝尝人肉的滋味, 可惜尽管几位主角已经误入了翼龙的巢穴，但最后没有一个人成为它们的食物。

《侏罗纪公园3》中翼龙的致死率基本为零，相比之下《侏罗纪世界》中无齿翼龙和蝙蝠龙造成的伤亡可谓斐然，不仅侏罗纪世界老板坠机而死，园区内骚乱的游客也遭到了无差别袭击，经理助理扎拉更被抛入水中惨遭沧龙吞噬。

6、棘龙

棘龙是目前已知最大的食肉恐龙之一, 因为一系列从椎骨上突出的神经棘而得名。棘龙是一种非常强大的捕食者, 它的大长嘴更像鳄鱼而非恐龙。

棘龙在《侏罗纪公园3》中首次亮相, 在索尔纳岛的丛林中追杀人类科学家一行，意外遭遇霸王龙, 结果连霸王龙也不是敌手。在结尾高潮部分，神出鬼没的棘龙又从河道中现身，几位主角冒死将河道变成一片火海才迫使其离去。

虽然棘龙与霸王龙的史诗对决令人难忘, 但在前两部中威武不可侵犯的霸王龙轻而易举被棘龙咬断了脖子，不得不说有点让人不爽。也许正因为此，此后棘龙再也没有露过面。

5、霸王龙

霸王龙是有史以来最大的陆地捕食者之一。它名字的字面意思就是暴君蜥蜴王。霸王龙是一种机会主义的食肉动物。它也会捡其他动物的尸体吃, 但它显然是当时最顶级的捕食者。

[侏罗纪公园3D]香港预告片

霸王龙无疑是《侏罗纪公园》系列中最可怕、最具标志性的恐龙。作为第一个突破围栏、第一个登上人类大陆的恐龙, 霸王龙贡献了整个系列中大部分最史诗的杀戮场面。它在雨夜中的首次正式亮相，和第一部结尾的咆哮宣言足以载入影史。而且从第一部结尾开始，它似乎就变成了正面角色，大家也都欣然接受了。

4、迅猛龙

迅猛龙体型相对较小。其骨骼结构明显相似于鸟类, 所以迅猛龙实际上是一种带羽毛的恐龙。得益于长尾巴和弯曲的中间爪, 迅猛龙可以快速跳跃，将其猎物开膛破肚并吞噬掉。

在《侏罗纪公园》前三部中，迅猛龙一直是猎杀人类的高手，第一部中一对迅猛龙在厨房中追杀两个小孩的场景尤其经典。第二部, 迅猛龙在长草丛中神出鬼没逐个猎杀雇佣兵依旧游刃有余。第三部, 虽然首恶换成了棘龙，但迅猛龙依旧与人类为难。

但到了《侏罗纪世界》，迅猛龙也和霸王龙一样被洗白，成了人类的救星。甚至在《侏罗纪公园》中一度被霸王龙残杀的迅猛龙，这次竟然学会了跟霸王龙交流，双方还成了战时同盟。据说在《侏罗纪世界2》中，唯一幸存的迅猛龙布鲁再次成了关键，且让我们拭目以待。

3、暴虐龙

在《侏罗纪世界》中首次亮相的暴虐龙是一种基因改造的新型变种恐龙。它的遗传组成还包括迅猛龙，树蛙和墨鱼的基因，因此拥有这些动物的各种先天能力 - - 迅猛龙的智力，两栖动物的热适应性和墨鱼的伪装。

[侏羅紀世界] 香港预告片

由于其自身的狂乱本性，暴虐龙杀死了它的同胞后，最终逃离围场，开始肆意厮杀其他恐龙。因为与迅猛龙共享DNA，暴虐龙一定程度上能够与迅猛龙进行交流甚至控制迅猛龙。而且，暴虐龙比霸王龙更强大。在《侏罗纪世界》结局，暴虐龙在霸王龙和迅猛龙布鲁的围攻下，最终被沧龙拖入水中。

但暴虐龙并没有就此消失，《侏罗纪世界2》的预告片显示人类从湖中找到了暴虐龙的骨骸，从而制造出了升级版变种恐龙——暴虐迅猛龙。

2、暴虐迅猛龙

继暴虐龙之后，新种杂交恐龙暴虐迅猛龙成了《侏罗纪世界2》的主要反派，它是由上集逃走的吴博士结合暴虐龙和迅猛龙的DNA创造的。顾名思义，暴虐迅猛龙结合了暴虐龙和迅猛龙的优越性能。它的头部形状与霸王龙的形状相似，而且还具有夜视功能，可以全天候猎杀。

据说《侏罗纪世界2》中除了新型恐龙，还出现了克隆人。尽管我们已经接受了克隆恐龙的存在，但突然冒出一个克隆人，还是有点让人猝不及防。不过，《侏罗纪世界3》的导演科林·特莱沃若透露，暴虐迅猛龙将会是该系列的最后一个变种恐龙，也许这种冒进的“创新”势头会暂时缓一缓。所以，咱们且看且珍惜吧。

1、沧龙

沧龙原本栖息在侏罗纪世界主题公园的潟湖里，“沧龙喂食秀”是公园的热门节目，游客们都热衷于观看它一跃而出吞噬大白鲨。在结尾围殴暴虐龙的高潮中，沧龙意外扮演了重要角色，当暴虐龙被霸王龙和迅猛龙逼迫到水边时，它将暴虐龙拖入了潟湖。

尽管也有专家指出，这部影片里的沧龙的体型是目前已知最大沧龙的两倍，但显然影迷并不在乎。在《侏罗纪世界2》中，沧龙还将继续出现，从预告片来看，这次它将会在公海中游弋。那么，人们以后还敢下海吗？

标签： 侏罗纪公园(47) 侏罗纪世界(30)

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侏罗纪世界2 (2018)

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