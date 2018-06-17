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燕边吴钩的周末影评之二十四: 战刀为何而扬

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2018-6-17 19:21:29

      一曲山地原住民的部族悲歌，放在了甲午割台湾的大背景下，却又未陷入狭隘的民族主义窠臼，这使得影片从一开始就具备了高蹈恢弘的史诗气质。影片题材取自1930年台湾“雾社事件”，由于不满日占当局的奴役压迫，赛德克族马赫坡部落联合其他5个部落，乘台中雾社地区召开运动会之际发动突袭，杀死日本警民一百余人，随即遭日军报复围剿，仅有少量现代化武器的原住民们，退入密林节节抵抗达数月之久，为节省食物并断绝战士们后顾之忧，妇女们携儿童近300人上吊自杀，六社1200人中最终存活者不足一半，并被强制迁离雾社，起义领袖莫那·鲁道也在深山中自尽。

      在此前的30余年里，台湾原住民已进行了数百次激烈反抗。从初期的隐忍待变，到后来的悲愤绝望，面对强大的日本占领军，实力悬殊的赛德克人以卵击石之举，蕴含着不求幸存、只求速死的悲壮情怀。日占台湾以来，不仅大肆侵占砍伐原住民赖以生存的自然资源，还以大和文化怀柔部族青年、教育感化儿童。族长莫那·鲁道仿佛看到，赛德克人已面临改种亡族的危险，与其在沉沦中被日人同化，不如破釜沉舟，在死亡中回归赛德克先辈的自由与荣耀。在部族传统文化里，男人只有猎取敌人首级、血祭祖灵，才有资格在脸上刺上图案，死后才能回归祖先怀抱。勇敢、自由、豪迈、血性，这些在殖民者看来原始野蛮的特性，恰是文明世界寻之不易的稀有品质。三个小时的片长中，年轻的赛德克族人在莫那·鲁道率领下一次次以少敌多，甚至敢于向围剿日军发动如惊雷如怒涛般的反冲击。视死如归的勇士们，在重拾挥刀血祭的壮烈仪式中，完成了与千百年来祖先灵魂的浑然合一，让镜头前观影者的心情久久无法平息。

8.3 

赛德克·巴莱 (2012)

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赛德克·巴莱/Warriors of the Rainbow(2012)
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