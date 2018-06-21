《侏罗纪世界2》的结局到底意味着什么...

新的世界秩序应运而生..。

在《侏罗纪世界2》结尾, 很多事情都改变了, 画外音直接挑明, 这个世界再也不一样了。正如马尔科姆博士所说, 生命会自己找到出路, 但在找到之前它必须得先适应全新的动态变化。

我们现在已经知道下一部续集《侏罗纪世界3》将于2021年上映, 科林·特莱沃若回归担任导演, 而且他已经明确表示, 《侏罗纪世界2》的意图就是打造三部曲的中间环节。换句话说, 到了下一部电影这个系列即将完结, 有望给新侏罗纪世界系列带来一个爆炸性结局。

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现在的问题是, 在接下来的几年里, 究竟会形成一个怎样的结局。《侏罗纪世界3》会更接近于《侏罗纪公园》的精髓吗？混种恐龙从此不会有了？反派又会是什么呢？不过现在, 我们也可以通过仔细分析《侏罗纪世界2》的结尾, 从而探索出在第三部中可能看到的主题和具体的故事重点..。

8·片尾彩蛋

首先, 让我们来分析片尾彩蛋。

在电影的最后, 由于一些严重的愚蠢行为（包括克隆人的不经意曝光），幸存的恐龙最终逃出洛克伍德豪宅的牢笼,。随着伊恩·马尔科姆谈论世界现在已经发生变化的画外音，它们开始暴露在毫不知情的美国大众的面前。

在片尾字幕播出之前，我们看到恐龙正在适应新环境, 它们肯定不只是盘算怎么吃人那么简单, 然后在片尾字幕之后, 彩蛋中看到两个翼手龙飞往拉斯维加斯, 降落在埃菲尔铁塔的小型复制品上。

大概, 这可能预示着恐龙将入侵拉斯维加斯？喜欢赌博的人要遭殃了？

7·恐龙自由, 人类会死

为了避免恐龙中毒死亡而将其解救出来似乎没有什么不妥, 但现在导致有大约20-30 只恐龙, 包括几个顶级的食肉恐龙, 正在美国自由生活。

在结尾，我们看到沧龙与冲浪者一起游泳, 一只迅猛龙朝向住宅区, 翼手龙盘旋在拉斯维加斯的大街上。这还没提到霸王龙和异特龙, 它们会吃掉遇到的每个人，还有那些像活动装甲一样的素食恐龙，即使它们没有遇到任何惊吓，仍然会造成很大的伤害。

因此, 我们只能寄希望于这些恐龙在自我调整适应文明社会的过程中所导致的破坏规模能够降到最小。但是，它们不可能变成素食主义者, 它们要狩猎、杀戮和进食, 如果国际基因科技公司还没有破产的话，就要做好迎接事故公关的准备了。

6·不和谐的和谐共处？

结局最滑稽的部分是伊恩·马尔科姆强调现在恐龙已经不再被圈养、世界正在发生变化的独白。他提到我们现在必须接受某种新的安排, 在一个人类和恐龙可以共存的世界里寻求和平相处。

听起来他像是在暗示《侏罗纪世界2》之后的将来会出现《摩登原始人》一样的人与恐龙相亲相爱.....。

当然, 这是很荒谬的。如果沧龙想吃掉海里的所有东西, 那自然也包括任何敢在里面游泳的人。如果霸王龙想在你家附近的社区安家, 那你最好搬出去。因为它们不是可以讲道理的生物。

顺便说一句, 为什么在那时候马尔科姆会被请上去讲话呢？在与恐龙打了那么多次交道之后, 他给出的专家意见, 就像问猪对培根的看法一样。

5、这种状态不会长久..。

当然，这不是为了恐龙着想。哈蒙德计划让所有的动物都只有一种性别，确实是一个好主意, 尽管又因为一些青蛙可以改变性别适应环境而产生了变数。假设后来的科学家修复了这个漏洞 (亨利·吴仍然参与其中)，那么就意味着没有一个恐龙可以生育。

即使可以, 也仅限极少数几种可以配对的物种, 像翼手龙, 而大部分恐龙不可能繁衍。

所以, 尽管恐龙被拯救后生活自由, 但它们肯定不会有后代。如果它们开始吃人, 人们当然有理由进行反击, 所以恐龙带来的混乱局面可能不会持续太长时间。

4.....·但那些自由的恐龙还是会横行很多年

这部电影最有趣的一个新发现就是, 解答了原本被认为寿命仅有20-25 年的霸王龙在25年后依然还活着的疑问。

这部电影给出的无厘头解释是, 这就像一个穴居人在现代复活了: 他得到了更好的喂养和照顾, 所以现在他的寿命可能是原来的四倍。 基本上，他们的意思也就是, 有史以来最强大的食肉恐龙会活得更长, 因为现在它的饮食更好，而且很受喜欢？

不管这个解释有多傻, 但意味着在接下来的几个月里, 被释放的恐龙不会很快生老病死。假设没有什么能杀死它们, 那么它们很可能会活跃很长一段时间。

3·将会有更多的基因剪接

在采访中, 科林·特莱沃若曾说到《侏罗纪世界 3》:"我期待着, 在第三部电影中, 再次融入那种古生物，野生的, 真实的恐龙本性。"

他还说, 在下一部侏罗纪世界电影中, 不会再有混种恐龙。但可能并非如此。因为在这部电影结束时, 吴博士再次带着一大批基因逃离了, 虽然暴虐龙的骨头被毁了, 但吴博士不可能没有办法重新获得DNA。

吴博士突然背离了他的惯常工作，这显然很不可信, 所以在那次采访中科林·特莱沃若一定是误导。要么就是，他计划在续集中留下一个未解答的重要情节点？

2·人类遗传学问题

影片不经意间揭露了梅茜·洛克伍德原来是她死去的母亲的克隆，可惜这一设定被严重忽视了 (除了表现她对恐龙的亲和力时), 不过这一点必然会在续集中发挥重大作用。

毕竟, 相比复活恐龙，围绕着人类遗传学和克隆也有一整套需要探讨的注意事项, 这应该会吸引很多别有用心的人的兴趣。我们会看到梅茜因为她的所作所为和她所代表的科学议题而受到责难吗？我们会看到曾经被取缔的将人类和恐龙 DNA 拼接起来创造超级战士的想法得以实现吗？

现阶段科林·特莱沃若可能不会透露, 但是我们在下一部电影中不可能不会看到更多关于梅茜克隆人身份的见解。

1·一个新家庭

现在来看, 《侏罗纪世界3》会沿用《侏罗纪公园2》的角色框架，由一组家庭担任主角。

在第三部电影中，欧文和克莱尔似乎会成为夫妻, 一起照顾祖父已经被杀害的梅茜。这样的配置至少从一开始就能给电影带来不同的感受。

在这部电影的结尾，他们驱车行驶在夕阳下, 当然他们还会继续登场。他们在这个故事中投入太深, 现阶段不可能走人。

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