不吐不快！《侏罗纪世界2》的10大败笔

在《侏罗纪世界》让所有人大吃一惊，并在全球范围内收获超过16亿美元票房三年之后, 其续集终于如期而至。虽然第一部票房大卖, 但环球似乎一直在采取措施试图改善冷淡的媒体评价, 以J.A·巴约纳取代科林·特雷沃罗，承诺这次会给我们带来一部更黑暗, 更恐怖的续集。

可惜, 虽然这部电影解决了影迷提出的第一部的许多问题, 但又出现了更多新问题。更令人遗憾的是,尽管很明显巴约纳已竭尽全力-一些不堪用的素材得到了提升-但即使他富有才华也不足以阻止这部电影在其最糟糕的部位彻底坍塌。

最终结果一团混乱;这部续集虽然分外耀眼, 但完全沦落到了无脑的地步, 最糟糕的是, 极度无聊。事实上, 这样的评价也基本适用于2015年的《侏罗纪世界》..。

10.配角无趣

虽然《侏罗纪世界2》有大量从上一部电影回归的演员, 但同时还引进了三个新角色-每一个都不讨人喜欢。其中两个, 丹妮艾拉·皮内达饰演的齐娅和贾斯提斯·史密斯饰演的富兰克林, 加入欧文和克莱尔，帮衬主角。可惜, 两人都被设计成纯粹的搞笑角色, 尤其是后者有一些很无聊的台词。

虽然在第一幕中这两个新角色戏份很足, 但接下来在向高潮推进的过程中，影片几乎忘掉了这两个人, 让你觉得要么他们是最后被强加到剧本里的, 要么导演也和观众一样对他们感到厌恶，所以半路就把他们的戏份删了。

另外一个新角色是泰德·拉文饰演的恶棍肯·惠特利, 并不比上面两个强多少, 影片试图赋予其幽默性和怪异性, 但是效果很糟糕，而且从整部影片来看并没有什么意义。他唯一能够让人记住的就是在野外的戏份, 但这又不可避免地让他沦为了一个套路角色。

9. 反派羸弱

拉菲·斯波是最被低估的英国演员之一, 但是他的作品如果你只看过《侏罗纪世界2》, 那你肯定不会这么认为。影片很早就揭露了他是主要反派, 就角色刻画而言，拉菲·斯波已尽其全力, 但角色本身明显诱导性的台词和不稳定的邪恶性导致其表演卡通化，完全与其他演员不一致。

事实上, 有时候这个角色感觉就像在另一部完全不同的电影里。直到最后, 他和克里斯·普拉特或布莱斯·达拉斯·霍华德也仅有过一次单独的互动, 即使最高潮的部分, 主角们也没有与他发生过任何形式的对抗。

他缺乏真正的动机，更没有威胁性, 在这里他基本上只是为这部电影真正瞄准的那些组织不明的企业公司提供一个外壳。

8. 预告片曝光了所有精彩镜头

虽然在电影上映前，预告片经常会过多的曝光电影画面, 但《侏罗纪世界2》的预告片几乎剧透了每一个重要场面。虽然第一支预告片只曝光了第一幕的动作场面, 但随后的预告片曝光的细节基本涵盖了整个电影, 破坏了主要的动作戏, 最精彩的搞笑, 甚至高潮。

[侏羅紀世界 迷失國度] 香港预告片

即使是预告片没有直接揭露的场景, 在看电影的时候，你也可以拼凑出情节走向。没有任何惊喜, 完全知道接下来会发生什么, 因为你已经在预告片里看到了那些镜头, 看这样一部本已乏味而且情节可预测的电影会更令人沮丧。

7. 后半部分场景单一

《侏罗纪世界2》前半部很快就回到了在上一部中被毁的侏罗纪世界, 做得很对。看到侏罗纪公园火山爆炸, 彻底崩塌, 令人兴奋之余, 甚至会让你有点怀念三年前才出的第一部。

在海岛炸毁之后, 后半部分就转移到了一个单一的场地: 一座偏僻的大豪宅。随着一些恐龙被转移到这里被非法拍卖掉, 影片最后三分之一的整个高潮几乎都发生在单调的走廊里, 只能看关在笼子里的恐龙,或者眯着眼看昏暗的小女孩卧室里发生了什么。

从理论上讲, 用幽闭恐怖的现实世界替换第一部电影里巨大、多彩的岛屿可能是一个有趣的颠覆, 但这太无聊了。第一部电影的创意火花完全没了, 感觉就像在看一部傲慢的英国时代剧, 而不是侏罗纪公园电影。

6. 杰夫·高布伦被浪费

因为在预告片中杰夫·高布伦的所有片段都来自同一场景, 所以我们的预期其实已经很低了, 但结果仍然令人失望, 他在电影中只是一个客串。诚然, 这次的故事设置很难为他腾出空间, 而电影的整体质量也表明, 他避免参与过多也是明智的。

但是, 没有给予这位演员更多的戏份依然令人遗憾, 最令人沮丧的是, 他与实际发生的故事情节基本无关。他没有与任何主要演员互动, 只是把时间花在法庭上, 进行引发主题共鸣的讲话, 尽管这在预告片中确实很有用。

令人难以置信的是，这一切似乎只是为了最大限度的引诱更多观众, 因为他的描述完全违背了他在前三部曲里的主张。

5. 暴虐迅猛龙很无聊

在制作了这么多侏罗纪公园电影之后, 似乎环球不再相信经典恐龙能够继续撑起这个系列。所以在新系列中, 他们决定每次都创建一种新恐龙, 这部续集里的新恐龙是暴虐迅猛龙, 组合了《侏罗纪世界》里暴虐龙和迅猛龙的基因。

这部电影不再依赖于另一个邪恶商人扮演上帝创造出自己的终极捕食者的套路剧情, 而且暴虐迅猛龙本身也不像电影中的重要角色。在整部电影中，这种动物一直被传得很厉害，角色们不断重复它是地球上最复杂的动物, 但你从来不会觉到自己需要紧张不安。

即使这个生物最终不可避免地被释放了出来，但从始至终都没有传达出那种极度凶险的威胁性。这个例子典型地说明了, 电影能够直接展示就不要多废话。

4. 重复《侏罗纪世界》的桥段和情节

重启侏罗纪公园系列的《侏罗纪世界》大获成功, 很大程度上是因为它成功勾起了大家的回忆。这部电影虽然讲了一个新故事, 但显然非常依赖于仍然受怀旧观众喜爱的第一部《侏罗纪公园》, 其中某些情节元素和场景就是直接从这部标志性大片里照搬过来的。

在某种程度上, 电影也证明了，观众们喜爱这个世界，不仅仅是为了在大银幕上看恐龙。随着《侏罗纪世界》的成功, 《侏罗纪世界2》没有理由再过度依赖于重复前几部电影的情节和片断。

但最可悲的是, 这部续集中很多场景的情节都是对《侏罗纪世界》的翻新。邪恶的遗传学家背叛主角, 创造出最新最致命的恐龙, 还有克莱尔和欧文之间的紧张关系, 观众们在三年前已经看过这些了。

3. 克隆人副线

在《侏罗纪世界2》里, 你总会感觉到你是在看两部不同的电影, 而且它们之间相互竞争, 其中最糟糕的一部围绕着洛克伍德的孙女梅茜的情节展开。从一开始，她与其他角色的关系就是个谜, 似乎暗示她可能是《侏罗纪公园》里的莱克斯的女儿。

然而, 影片最终透露, 她不是任何人的女儿, 实际上是一个克隆人。她的存在显然是几年前洛克伍德和哈蒙德分道扬镳的真正原因, 但她是克隆人这一情节点并没有进一步的发展。而且揭露的相当晚，最终只是为结局作出选择, 把所有的恐龙释放到野外, 而不是眼睁睁看着它们被毒死, 提供了一个借口, 但并不是很有说服力。

2. 试图传递 "严肃信息"

虽然现在来看梅茜的克隆人情节很糟糕, 但这部电影还有更大的企图，试图传递关于自然和动物王国的严肃信息。整部电影都是围绕着动物保护和拯救恐龙免于灭绝的想法而建立的, 不再是继续把它们关起来从中获利。

这可能让人嗤之以鼻, 但本身也没有什么毛病。关键在于传递理念的方式, 电影主创的古怪趣味导致结果出现了严重偏差。

例如, 在侏罗纪世界的灭绝事件非常严重, 必须亲身经历这些生物的悲惨结局本是很沉重的, 但这一切就发生在克里斯·普拉特完成浑似《华尔街之狼》中吸毒过量的“挺尸”之后，而且再然后主角们很快驾驶一辆卡车从码头跳进了一艘逃生船。

这些荒谬的场景只会让人觉得肤浅可笑, 相比电影的其他部分，也显得格外不够慎重。

1. 结尾

《侏罗纪世界2》的结局简直令人难以置信。在拯救了一些幸存的恐龙并将它们带到美国之后, 这部续集结束时, 这些动物们被释放到人类社会中, 迫使人类与他们运用遗传学技术制造的生命生活在一起。

在预告片中展示的所有精彩场景--恐龙即将吃掉一些不知情的冲浪者, 狮子与霸王龙比赛咆哮--都来自结尾最后的蒙太奇, 为第三部电影做足了铺垫。可惜, 这一切就发生在电影史上最愚蠢的决定之后。

在暴虐迅猛龙死后, 其他的恐龙即将被毒死, 这让主角们陷入两难境地: 让恐龙就此死掉, 重置自然秩序, 或者把他们放生, 使无辜的人陷入被霸王龙吞噬的险境。.

最终他们决定不能释放恐龙, 但梅茜自作主张, 让它们自由生长。因此, 恐龙们开始着手做我们曾经担心的一切, 包括立即杀死它们接触到的第一批人。。。