《金蝉脱壳2》让人大失所望！史泰龙未来7部电影帮你把把关

目前正在热映的《金蝉脱壳2》显然让很多影迷大呼上当，不仅剧本、剪辑、导演一团糟，而且一直被当做最大宣传噱头的西尔维斯特·史泰龙竟然沦为了打酱油的配角，它简直已经成为了今年当仁不让的最差续集。尽管如此不堪，但不可否认，史泰龙在有限的出场时间内依旧挥洒自如，努力呈现最佳状态。

回顾史泰龙过山车式的职业生涯，从籍籍无名的B级电影演员，到著名的编剧和导演，再到动作电影明星，再到沦为过时的笑柄，乃至雄风再起，他始终秉承着《洛奇》的精神，也就是成败不重要，重要的是坚持立场，血战到底。史泰龙凭借这一原则成就了自己的职业生涯。

[逃亡大计2] 香港预告片

尽管《金蝉脱壳2》多少有点令史泰龙晚节不保，不过我们也应该明白，壮年已过的动作明星转拍低成本B级片已成为了好莱坞的常态，而且究其根本，这部续集的最大问题其实是中国资本的汹涌渗入。吃一堑长一智，希望史泰龙能够以此为鉴，拒绝利益的诱惑，避免参与这种自毁品牌的劣质电影。

下面让我们一起看看，史泰龙接下来还有哪些值得期待的电影（仅参与配音的动画片《神奇马戏团》不予考虑）···

奎迪2

2015年出乎意料令人惊喜的《奎迪》不仅口碑票房双丰收，而且还帮助史泰龙赢得了奥斯卡最佳男配角提名，让影迷们再度见识了这位老牌动作明星的扎实演技。尽管随后史泰龙跟华纳之间出现了一点小摩擦，但续集终究还是来了。

《奎迪2》将于11月在北美上映。从预告片可以非常清楚地看出来，这部体育竞技题材续集电影并没有偏离既定的系列风格或叙事公式太远，同时也尽力填补了因前任导演瑞恩·库格勒离开而留下的空白。而且，洛奇的健康状况似乎也出现了问题。

这次阿多尼斯·奎德将遇到曾经杀死他父亲的搏斗机器——臭名昭着的伊万·德拉戈，不过他的对手是年轻一代的德拉戈。不知道罗马尼亚拳击手Florian Munteanu 是否有做演员的天赋，不过至少他的参与保证了续集动作场面的真实精彩程度。

回溯者

除了《奎迪2》和《金蝉脱壳2》，今年史泰龙还有一部名为《回溯者》的警匪犯罪惊悚片。 史泰龙将在片中扮演一名警察。不过据说史泰龙的拍摄时间很短，恐怕戏份不多。这部电影的主演还包括马修·莫迪恩、瑞安·古兹曼。

IMDb提供了这部电影简单的剧情介绍：在一场暴力装甲车抢劫中唯一幸存的盗贼从一处高度安全的设施中逃出后，掌控了一种实验性药物。

和《金蝉脱壳2》一样，这部电影的问题也在于导演和预算，《回溯者》的导演布莱恩·A·米勒已经执导了一系列不乏大牌明星参与但口碑欠佳的低成本动作片，受限于有限的预算，影片中一些颇有噱头的创意往往得不到体面的施展。

所以说，史泰龙参与这部电影的程度不深也许是件好事。

金蝉脱壳3：恶魔车站

你也许不敢相信，《金蝉脱壳2》还没上映，《金蝉脱壳3》就已经拍完了。第三部电影由资深导演约翰·赫兹菲尔德执导，史泰龙继续饰演雷·布雷斯林，带领在《金蝉脱壳2》中的合作团队一同回归。

第三部讲述一位香港科技高管的女儿在一场看似常规的勒索事件中失踪。随着布雷斯林和他的团队工作人员深入研究，他们发现罪魁祸首是一个老对头的儿子，他们还绑架了布雷斯林的爱人，把她关在了被称为魔鬼站的大狱里。

和《金蝉脱壳2》一样，由于中国资本的深度参与，《金蝉脱壳3》的故事也具有浓厚的中国元素，不仅故事发生在香港，而且也会有许多东方面孔，此前已高调宣布动作演员张晋确认加盟，不过他的戏份恐怕远不及第二部的黄晓明。而且《金蝉脱壳2》的惨淡反响也为第三部的前景蒙上了阴影。

第一滴血5

经历了近十年的波折，《第一滴血5》终于有了眉目。据报道，这次兰博将对决墨西哥的犯罪集团。

据国外网站透露，在这部电影开始，越南老兵兰博在亚利桑那州的一个牧场上生活，苦受创伤后应激障碍的折磨。当一位老朋友玛丽亚告诉兰博，她的孙女在前往墨西哥参加一个聚会后人间蒸发，他决定和她一起出发去寻找这个年轻人。

随着兰博发现了一个性交易组织，暴力混乱接连而来。此外，一名记者同父异母的妹妹也遭到了绑架，兰博与之合作，运用他的所有战斗生存技能拯救出女孩们，并摧毁了幕后恶毒的犯罪势力。

目前《第一滴血5》剧本已经完成（尽管很老套），预计将于今年9月投入制作，明年9月上映。

坚不可摧

2012年4月10日，第三次在阿富汗执勤的美国士兵特拉维斯·米尔斯在自己25岁生日前四天，遭遇了简易炸弹袭击，失去了四肢。当回到家后，他不得不与继父和解，靠义肢生活。米尔斯将自己的故事写成了回忆录，成了畅销书。

《坚不可摧》就根据特拉维斯·米尔斯的回忆录和亲身经历改编，其中亚当·德赖弗将扮演特拉维斯·米尔斯，史泰龙扮演他的岳父。更重要的是史泰龙还将亲自执导。很看好这部真实事件改编电影冲刺奥斯卡的前景。

敢死队4

由于史泰龙优先制作《第一滴血5》，《敢死队4》据说被推迟到了2019年4月开拍。

现在关键的问题是谁会响应号召回归《敢死队4》？ 杰森·斯坦森和杜夫·龙格尔肯定会回来，韦斯利·斯奈普斯，李连杰和“星战传奇”哈里森·福特这些老队员继续参与就更完美了。

布鲁斯·威利斯会不计前嫌回来吗，他原本打算继续在《敢死队3》中扮演他的角色，结果因为片酬的问题跟史泰龙闹掰了。至于施瓦辛格？他说过，如果史泰龙在，他就会回来。所以目前的演员情况大致就是这样了。

《敢死队4》有可能在2019年底或2020年初上映。

斯卡帕

在这部传记片中，史泰龙将饰演科伦坡犯罪家族的头目兼杀手格雷戈里·斯卡帕。

斯卡帕，绰号“死神”、“疯帽子”， 在20世纪70、80年代，是科伦坡犯罪家族的首席杀手。斯卡帕被怀疑从20世纪50年代初到1992年至少犯下了80起谋杀案。联邦调查局认为斯卡帕谋杀了100至120人。

同时，斯卡帕也是联邦调查局的线人。1962年3月，斯卡帕因持械抢劫罪被捕。为了避免被起诉，斯卡帕同意担任卧底线人为联邦调查局工作，与该机构的合作关系长达30年。

始终扮演硬汉英雄角色的史泰龙，将在《斯卡帕》中挑战心狠手辣的黑帮人物，这怎会不让影迷们期待。《斯卡帕》由布拉德·福尔曼执导，著名的黑帮题材编剧尼古拉斯·派勒吉操刀剧本，这会成为一部黑帮新经典吗？让我们拭目以待。

《金蝉脱壳2》是否会影响你对史泰龙电影的态度？对他接下来的电影你又有什么想法呢？欢迎留言说出你的意见。