"燕边吴钩的周末影评之二十六:撕裂人生

如果压榨性训练带来的最终成功，只为挑战人生的极限可能，那么此片就是一部中规中矩的励志片。显然影片不止如此，还有着更深意味的价值寻根。从古至今，是自甘庸常，还是签约给魔鬼，成就一个浮士德的机会，这样的拷问总让人两难。十七岁的安德烈虽通过千锤百炼赢得音乐梦想，却在阴暗的人性道路上越行越远。他把友情、爱情、师生情都当作前进途中的障碍，为了获得鼓手位置和演出机会，不择手段，疯魔无比，常常把自己练得满手是血，敢于和戾气十足的乐队指挥费莱彻顶撞对峙，从车祸中爬起来就直奔演出厅。和他演对手戏的西蒙斯是老戏骨，忽尔温文尔雅，忽尔破口大骂，把一个魔鬼般的乐队指挥演绎得令人生畏。他既识才爱才，又不容自己的地位和尊严受任何挑战。

这对犯有完美主义洁癖的冤家，彼此算计、惺惺相惜。年轻而极度自负的安德烈，总被老谋深算的费莱彻玩于股掌间，最后音乐生涯几乎要毁掉。就在费莱彻巧施手段报复安德烈的背叛时，安德烈却在失败边缘意外逆转了情节，一口气进行了长达14分钟的激情独奏，鼓点如同暴风骤雨一般，迸发出不屈不挠的生命力，不仅折服了费莱彻和台下观众，也让观影者热血沸腾、叹为观止。不过这种爆发仍是畸形、扭曲的，演奏的高潮给予了人们感官愉悦，却不能带来思想的震撼，因为自虐式的进取和征服式的成功，显然背离了艺术追求的终极意义。费莱彻已经吞下了唯我独尊的恶果，内心以他为师的安德烈，接下来的人生也注定不会轻松。片尾安德烈向费莱彻的莞尔一笑意味深长，宣泻后的自得？共鸣下的会意?还是胜利者的示威？也许思考比给出一个正确答案更有必要，这一留白让电影外延显得甚为开放。