强森主演必属佳片？《摩天营救》确实是一部适合撩妹的暑期惊悚片

《摩天营救》并没有扩展暑期动作大片的规格或规则, 但它确实以极其令人满意的方式遵循了固有的配方。

所以, 你可以从中辨别出其他电影的 DNA ，不仅仅有像《虎胆龙威》和《摩天大楼失火记》这样明显借鉴的电影, 而且还有《碟中谍4》, 甚至《上海小姐》。但这些熟悉的元素并不会削弱这部电影令人眩晕的惊险快感, 令人惊叹的特技 (和 CG特效), 和持续刺激肾上腺素的动作场面。

编剧兼导演罗森·马歇尔·瑟伯 (《乌龙特工》) 设立了一系列足够吸引人的噱头，然后一切按照无脑套路来: 电影前10分钟基本没实质内容，最后10分钟更不会让你感兴趣。尽管如此, 他还是设置了一系列令人印象深刻的障碍, 并塑造了一些足以战胜这些障碍的角色。

在开场10年前的闪回片段中, FBI特工威尔·索耶 (道恩·强森) 营救人质遭遇不测，失去了一条腿。救治他的外科医生莎拉 (内芙·坎贝尔), 最后成了他的妻子。电影开始时, 他们现居香港, 威尔·索耶在那里担任着香港顶级奢华摩天大楼 - 明珠塔的安全主管, 这座巨型高楼比帝国大厦高三倍。

随后剧情显示, 威尔·索耶被一伙国际罪犯陷害成了替罪羊, 他们想要得到明珠塔亿万富翁建筑师锁在顶层公寓保险箱里的一个神秘物件。归根结底, 剧情只是串联起一系列特技场景的纽带, 最终威尔·索耶通过地面上100层楼高的起重机返回到燃烧的摩天大楼上，营救出萨拉和他们的双胞胎孩子.

莎拉, 这个角色意义不大。她并非受害者，而是一名曾在阿富汗服过三次役的海军外科医生, 当灾难来临时, 她和威尔一样能干。(对坏人来说, 索耶夫妇显然让他们始料不及; 他们中一些人确实有表现自己的机会, 但这些演员大部分时候只会动动胡子。)与此同时, 威尔的假肢更像是一个秘密武器, 而不是一个障碍,剧本巧妙地找到假肢的实用方法, 在这里甚至胶带也成了重要的救援工具。

摄影师罗伯特·艾斯威特(《性本恶》) 充分利用了画幅的变化, 既捕捉到了明珠塔摩天耸立的视觉奇观，又创造出了像威尔·索耶悬挂在高空窗外那样惊心动魄的镜头。熊熊烈火映照下的夜空(和九龙闹市区是明亮灯光), 也赋予了这个故事一个令人眼花缭乱, 偶尔也会让人毛骨悚然的背景。

《摩天营救》并没有像《虎胆龙威》那样创新动作电影的游戏规则, 但它依然是一部非常值得在大银幕（越大越好）上欣赏的暑期娱乐大片。如果你恐高, 那最好抓好扶手, 当然,如果有一只手臂让你抓，那就更好了。

[高凶浩劫] 香港预告片