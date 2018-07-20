有史以来最高薪演员，道恩·强森当之无愧

福布斯近日宣布, 道恩·强森是该杂志20年历史中薪酬最高的演员。

福布斯透露, 道恩·强森从2017年6月到2018年6月获得了惊人的1亿2400万美元收入, 几乎是他去年同期收入(6500万美元)的两倍, 而且超过了福布斯最高薪名人榜top100中的其他所有演员。

道恩·强森在最高薪名人榜全部名单中排名第五, 他之所以能够获得如此荣耀总体上是得益于《勇敢者游戏：决战丛林》《狂暴巨兽》等近来几部大片的预付片酬和利润分红。他还与片方协议利用自己的社交媒体配合电影营销，但是额外单独收费，收取七位数的社交媒体费用。

回到1995年，道恩·强森被加拿大足球联盟裁掉时, 他的钱包里只有7美元, 而后在2002年的《蝎子王》中他首次担当主角。如今他是《速度与激情》系列的明星, 为迪斯尼动画配音, 重磅片约接踵而至，而他目前正在力推的暑期动作惊悚片《摩天营救》已经开始在电影院热映。

对于福布斯名人收入排行榜的消息，道恩·强森在 Instagram 上做出了反应, 他说:

"我工作非常努力, 但从来没有料到 (即使在我最疯狂的梦里), 我会成为福布斯历史上收入最高的演员。当我还在跳蚤市场为每场比赛40美元的酬劳摔跤时，我就一直坚持着和现在完全一样的目标-那就是把观众放在第一位。我感激之至，梦寐以求。

道恩·强森成为薪酬最高的演员，究竟是天道酬勤，还是生财有道？欢迎留言发表你的意见。