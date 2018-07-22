吞珠化龙！《摩天营救》背后的中国神话元素你了解吗？

艺术指导吉姆·毕塞尔(Jim Bissell)及其团队负责构思《摩天营救》中坐落于香港中心地带的现代建筑奇迹, 他和团队研究了中国的神话寓言, 并从“吞珠化龙”的民间故事中寻找到了灵感。

“吞珠化龙”的故事在不同地区有不同的版本，但大同小异，总体上都是讲述一个贫穷的小男孩发现了一颗珍珠, 他和母亲利用珍珠可以不断复制食物和金钱。嫉妒的财主想要偷走珍珠, 男孩情急之下吞下珠子, 结果变成了龙。之后, 龙成了村里的守护者, 保卫一方平安。

明珠塔logo

电影《摩天大楼》中并没有中国神话生物龙, 但是吉姆·毕塞尔以这个故事为灵感, 设计了一座名为明珠塔（台译“骊珠大厦”）、外形似龙的225层建筑。在电影中，这座摩天大楼突发火灾, 道恩·强森饰演的前FBI特工威尔·索耶勇闯火场拯救家人。

下面为大家详述吉姆·毕塞尔关于这座虚构高层建筑的设计理念.

1.明珠塔，顾名思义，象征着瑰丽高雅, 除了外在美, 正如威尔·索耶所体会到的, 这栋建筑的内部更令人震惊。"这里的设想是珍珠球体的外部配备了许多高分辨率的摄像头, 可以在球体内投射任何你想要的东西......" 吉姆·毕塞尔说。

2 .吉姆·毕塞尔说 : 任何高大且在顶部有圆圈的建筑物都有可能因为看起来像阴茎而沦为笑柄。为了避免这种情况, 他平衡了摩天大楼形如龙嘴的两个顶端之间的球体, 使之就像是紧衔在双颚之间的珍珠。

3.大楼整体的双螺旋设计代表龙扭曲的身体，这个理念与大楼外表闪烁的铜色相呼应。当下午到来时, 大楼变得高度反光, 使其看起来就像金属龙皮。

4.明珠塔的中间部位是一座30层高的公园, 吉姆·毕塞尔称之为 "野兽的腹部"。公园之上的楼层特设为豪华住宅套房。

5.明珠塔的下半部分开放营业, 其中的商业设施包括六层购物商场, 两家16块银幕的电影院, 一个高尔夫球练习场和一间五星级酒店。

6.大楼的底座环绕在左侧，向后俯冲延展, 代表龙的尾巴 (内设音乐厅)。吉姆·毕塞尔说: "尾巴支持着龙, 使之能够到达天际，找到珍珠。"

7.明珠塔位于香港维多利亚港九龙那一侧, 大致就相当于该区域的文化中心。吉姆·毕塞尔说, 他的目标就是让这座建筑变得无比壮丽, 确保电影观众 "为之喝彩........同时当看到大楼被毁时又感到恐惧。"