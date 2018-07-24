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燕边吴钩的周末影评之二十九:假面下的哀荣

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2018-7-24 19:06:15

 不满现状，幻想改变，但换副活法谈何容易，脱离超我，重归本源，可惜人生行旅已经改道。美国丽人，就像是镜头中反复出现的玫瑰花瓣，绚丽，带刺，虚无缥缈，暗喻着片中诸人对自身期许的幻象，而血红的颜色，又隐隐透着诡奇。很难想像，一个关于人性挣扎的故事能表现得如此狂悖。

 多年干着广告公司的无聊工作、和卡罗琳很久未有夫妻之实的莱斯特，忽然一改常态，买跑车、健身、吸毒，辞职后跑到快餐店打工，动辄对女儿的同学安吉拉产生性幻想。就在莱斯特极力突破固有底线时，妻子卡罗琳却在面具人生的道路上艰难前进。这个通过不懈奋斗才实现中产梦想的房产推销商，尽管在推销失败时也会躲起来掌掴自己、哭喊发泄，但面向公众的生活依然一尘不乱，哪怕家庭用餐也要点起几根蜡烛。为了职业更大的发展，她甚至向成功的房地产商献身。而另一位陷入中年危机的男人、总以海军陆战队退役上校自诩的里奇父亲、内心真正的同性恋者，在误以为里奇的性取向也和自己一样时，竟对儿子拳脚相加。

     王小波说过：人的一切痛苦，都是对自己无能的愤怒。片中每个人的问题不尽相同，却都由人生中的挫折感带来。当对自己的社会定位产生困惑时，人们既会痛恨自身的虚伪，又会痛恨自身的真实。看似放荡的安吉拉，在褪去衣衫时才向莱斯特说出实话：这其实是我的第一次。莱斯特瞬时明白，原来人人都活在虚幻中，就如他义无反顾地想告别疲惫推开无聊投向新生活，但他仍是那个莱斯特。同样，安吉拉还是安吉拉，卡罗琳还是卡罗琳，她们都没有活成自己想要的样子。“我为自己愚蠢而渺小的生活自豪”。当莱斯特说出最后一句话时，本如网中僵蛾的他豁然解脱。

8.4 

美国丽人 (1999)

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美国丽人/American Beauty(1999)
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