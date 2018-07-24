燕边吴钩的周末影评之二十九:假面下的哀荣

不满现状，幻想改变，但换副活法谈何容易，脱离超我，重归本源，可惜人生行旅已经改道。美国丽人，就像是镜头中反复出现的玫瑰花瓣，绚丽，带刺，虚无缥缈，暗喻着片中诸人对自身期许的幻象，而血红的颜色，又隐隐透着诡奇。很难想像，一个关于人性挣扎的故事能表现得如此狂悖。

多年干着广告公司的无聊工作、和卡罗琳很久未有夫妻之实的莱斯特，忽然一改常态，买跑车、健身、吸毒，辞职后跑到快餐店打工，动辄对女儿的同学安吉拉产生性幻想。就在莱斯特极力突破固有底线时，妻子卡罗琳却在面具人生的道路上艰难前进。这个通过不懈奋斗才实现中产梦想的房产推销商，尽管在推销失败时也会躲起来掌掴自己、哭喊发泄，但面向公众的生活依然一尘不乱，哪怕家庭用餐也要点起几根蜡烛。为了职业更大的发展，她甚至向成功的房地产商献身。而另一位陷入中年危机的男人、总以海军陆战队退役上校自诩的里奇父亲、内心真正的同性恋者，在误以为里奇的性取向也和自己一样时，竟对儿子拳脚相加。