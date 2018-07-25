《机械姬》：人工智能的反杀

人类对于高级AI的渴望一直与恐惧相伴，随着二十一世纪后科技的指数型发展，这也是今后几十年不得不面对的事。当一个智慧文明遇到同等智慧生物体后，两种文明的冲突必将造成不可逆转的毁灭影响，不是你死就是我亡，这是大自然规律，也是人类一直对外星智慧文明和机器人的恐惧与担忧。这部电影就讲了一个程序员被老板抽取测试机器人，却被机器人拉拢利用协助她逃跑的故事。这部电影整体来看结构严谨，前后呼应，步调有些缓慢，不过尚可接受。对话非常机智，几乎没有一句废话，说得都是观众最关心的内容。情节上没有什么硬伤，而且联系紧密，步步深入。最难能可贵的是，大胆的塑造了一个具有自我意识的AI形象，而不像很多电影里面的机器人要么冰冷生硬，要么低俗弱智。

剧情：效力于某知名搜索引擎公司的程序员加利·史密斯（多姆纳尔·格利森 Domhnall Gleeson 饰）幸运地抽中老板纳森（奥斯卡•伊萨克 Oscar Isaac 饰）所开出的大奖，他将受邀前往位于深山的别墅中和老板共度假期。在与世隔绝的别墅中，纳森亲切地接待了这位员工。 事实上他邀请加利到来还有另一个目的，那就是协助他完成其所开发的智能机器人的测试。天才一般的纳森研制了具有独立思考能力的智能机器人伊娃（艾丽西亚·维坎德 Alicia Vikander 饰），为了确认她具有独立思考的能力还是简单的模仿，他希望加利能为伊娃进行著名的“图灵测试”。似乎从第一眼开始，加利便为这台有着宛如人类般姣好容颜的机器人所吸引。在随后的交流中，他所面对的似乎不是冷冰冰的机器，而更像是一个被无辜囚禁起来的可怜少女。伊娃操纵断电后，监控失效，伊娃这时候才对加利吐露心扉，指出纳森是骗子，不值得相信。

剧透预警：

加利逐渐在老板和伊娃中间摇摆，终于决定帮助伊娃逃跑，他灌醉纳森后，修改了安保密码。纳森也开始吐露心扉，告诉加利他被选择做测试是因为他的家庭条件、个人经历等原因，伊娃的脸也是根据他搜索过的色情电影设计的，测试过程中伊娃确实在利用他逃跑。加利恍然大悟，然而为时已晚，伊娃跑出牢笼，还和另一个机器人联手杀了纳森。最恐怖的是，伊娃逃出生天时竟然把加利永久关在了实验基地，随后基地断电。

剧情分析：

Ava只是想保命，像一个普通人那样生活。拦在她生存道路上的只有Nathan和Caleb，前者她借Kyoko之手杀掉了，后者被她锁在房间里，估计也会死掉（有人说Caleb不是想帮她吗，可是站在Ava的角度，Caleb是活着的人里面唯一知道她是AI的，她不能冒险让他逃走）。

Nathan撕掉Ava的画那场戏，是一个多角度的障眼法。站在Caleb或是观众在一开始看到这场戏的角度，仿佛是Ava出于对Caleb的爱慕而画了一幅画，然后被Nathan撕掉。站在Ava的角度，她知道Caleb在看，所以就演得很认真（又一个Ava具有自我意识的明证）。站在Nathan的角度，他想知道断电时候两个人在做什么，但是又没法在Ava的注视下装摄像头，于是就假戏真做，趁Ava装作面对地面一摊纸屑发呆的时候将摄像头装上。这场戏将Nathan的天才和狡诈体现的淋漓尽致。

我个人认为Kyoko也是个具有自我意识的AI，并且能听得懂一点英语。只是其智能非常低弱，大约只相当于一两岁小孩。电影里面很多次在Caleb和Nathan对话，或是Nathan在看Turing test录像的时候都把镜头给了Kyoko，说明她在用心听。Nathan要她服务Caleb，可是她把此服务也理解为她对Nathan的“服务”，所以在晚上看到Caleb的时候就开始宽衣解带。而音乐一响，她就条件反射一般的开始跳舞，就像小孩子一样。她不会说英语，所以当她看到Caleb走进Nathan房间，发现之前的机器人原型机的时候，只能通过揭开自己的皮肤来告诉Caleb她其实也是机器人。另外，可以理解她对Nathan是充满怨恨的，而这种情感被机智的Ava体会到了。于是在影片接近结尾的时候，Ava见到了Kyoko，下一个她们在一起的镜头里面Kyoko手里拿着一把刀，可以推测出是Ava让Kyoko去拿刀，然后告诉Kyoko在Nathan和她缠斗的时候杀掉Nathan（明确的计划能力，准确的实施，离不开对于Nathan的反应的判断，Ava具有自我意识的另外一个明证）。

（感谢豆瓣 wenhao）

