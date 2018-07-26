看完开挂的《摩天营救》，强烈建议道恩·强森解雇经纪人

演员拍烂片在所难免。这是演员行业不可避免的一个结果, 一个演员整个职业生涯中一部糟糕的电影也没有拍过是不可能的。银幕传奇摩根·弗里曼, 迈克尔·凯恩和克里斯托弗·沃肯都承认他们来者不拒，因为他们喜欢这项工作。甚至丹尼尔·戴-刘易斯也主演过罗伯·马歇尔没完没了的歌舞片《九》, 还记得吗？

还有一些时候, 你不禁会怀疑, 当那些演员签约某个项目, 或者接受一个拙劣的剧本时, 他们到底在想什么。就像最近史泰龙让人始料不及大失所望的《金蝉脱壳2》以及道恩·强森正在上映差强人意的《摩天营救》, 很明显, 他们是为了钱..。

有时候，一个演员的选片眼光持续令人困惑，大量莫名其妙的电影项目导致他们的职业生涯偏向了完全不同的轨道上。这让你不由感到疑惑：既然他们持续做出这种不合理的职业决定, 那么为什么还要花钱请经纪人来评估这些项目呢？

比尔·默里甚至都没有经纪人, 他是个无可争辩的传奇人物。也许某些演员应该多向他学学...？没错，这里要说的就是道恩·强森。

说到道恩·强森选片眼光不行，必然会引起争议, 但是仔细想一想：尽管道恩·强森可能是这个行业中最受欢迎且收入最高的演员之一, 但他的电影又有多少真称得上好的?

现年46岁的福布斯有史以来最高薪演员道恩·强森似乎拥有一切：在一档 HBO电视剧中扮演主角, 在好莱坞最重磅的一个电影系列中担任关键角色, 平易近人, 富有魅力, 又很幽默，且拥有被低估的表演功力。那为什么还要求他解雇经纪人呢？

作为好莱坞最忙碌的演员之一（在褒贬不一的《摩天营救》之后，他接下来还有十一个处于不同制作阶段的电影项目） , 道恩·强森似乎为了数量而牺牲了质量。他之所以通告满满很大程度上因为他的电影票房火爆, 但是坦率地说，其作品质量绝对不如票房数字那么让人乐观。

有网友调侃，道恩·强森的电影自成一个宇宙，即使彼此看做一个系列也毫不违和。这其实道出了道恩·强森电影风格的刻板性和角色形象的单一性。而且道恩·强森每拍出一部像《速度与激情5》这样票房与口碑双赢的作品, 都会出现更多像《特种部队：全面反击》, 《告密者》或《牙仙》之流的拙劣电影。

甚至就道恩·强森接下来的十几个电影项目而言，除了可能与沙恩·布莱克合作的《奇兵勇士》之外, 也没有什么特别值得期待的。