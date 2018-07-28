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燕边吴钩的周末影评之三十:自取其咎

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2018-7-28 21:41:58

     二战以后，德国对法西斯的死灰复燃极为警惕。正如有人荒谬地以身试毒去体验戒毒的难易，文格尔老师初衷也只是为演示专制和极权如何到来，才天真地建立起这个法西斯主义模型，未料游戏成真，师生一起走向歧途，最后学生蒂姆伤人后自杀身亡，文格尔被捕入狱。这部改编自一起真实社会实践的影片告诫我们，尽管大众认为，经历过二战的巨大创伤，及战后对法西斯的严厉清算，德国已不可能再有法西斯生长的土壤，但实际上，法西斯的再生不需要另一个希特勒或戈培尔，一个中学老师加一批高中生就能实现。

     影片清醒而负责任地展现了这个过程，从设计组织名称“浪潮”，到统一组织标志、制服和行礼动作，再到强调绝对服从、行动一致，在文格尔的渐进指挥下，很快学生们效率得到提高，弱者受到扶助，顽皮者成为了团队榜样，全体人员面目一新。“浪潮”不仅执行力强，还提供了平等的幻象，迎合了个人对群体的天然归属感，而反对体制和传统正适合年轻人的口味。五天时间，成员就由二十人变成两百人。但此时活动已偏离正轨，参与者们陷入狂热，暴力排斥和打击反对“浪潮”的学生，还有人向文格尔告发不遵守组织规则的成员，文格尔自己也沉浸在做领袖的快感中不能自拔。

     可见，掌权的野心家加上煽动人心的口号，有时会让坏理论也成为热销品，如当年认为犹太民族低劣，必须不分善恶从肉体上全予灭绝，很难想像已踏入文明社会的几千万德国人大多对此深信不疑。片尾文格尔试图制止活动时，学生们谁也不愿面对自己被操纵的事实，因为他们确实认真参加了这场闹剧，并由介入者变成推波助澜者。法西斯主义强大的蒙蔽性和破坏力，再一次狠狠嘲弄了人们。 

浪潮 (2012)

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浪潮/Waves(2012)
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