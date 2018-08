原班人马，十年重聚！好莱坞歌舞版“爱情公寓”回来了

半续集, 半前传, 而且几乎完全与预告片的营销卖点脱节, 不过相对于2008年的卖座前集而言, 欧·帕克的《妈妈咪呀2》依然是一部讨人喜欢, 活力十足的后续作品。这部续集还失去了这个系列最大的明星, 梅丽尔·斯特里普饰演的唐娜,她的缺席让人很敏感。不过谢天谢地, 就莉莉·詹姆斯来说, 她对斯特里普所塑造的劲头十足的女主角年轻版本的演绎, 看起来似乎将助推其职业生涯登上新台阶。另外,让人头晕目眩 (又眼花缭乱)的音乐歌舞也保持了前集的水准。

《妈妈咪呀2》发生在第一部电影五年之后, 再次回到风景如画的希腊卡奥卡里岛, 唐娜的女儿苏菲 (阿曼达·塞弗里德) 正试图使她妈妈长期以来的梦想变为现实, 把她们的乡村农舍改造成一家光彩夺目的酒店, 不过让人注意的是,苏菲并没有寻求妈妈的三位男朋友或者她自己男朋友斯盖(多米尼克·库珀) 的帮助。斯盖的缺席被一通让人隐隐忧虑的电话解释过去了 (幽默地透露他正在纽约市努力学习酒店管理技巧), 而唐娜的首次出场却通过她的一张巨幅肖像来呈现, 这显然不是一个好兆头。

唐娜可能已经不在了, 但她没有被遗忘, 《妈妈咪呀2》很快分裂成两条明显以唐娜为中心的情节主线: 一条故事线是苏菲为酒店开张做准备 (第一部电影的大量演员再度回归, 新加入的安迪·加西亚也来的恰是时候) ,另一条则倒叙年轻唐娜游历这座最终成为她的家的偏远岛屿。詹姆斯饰演的年轻唐娜把她的大学毕业典礼变成了一场全员狂欢的歌舞盛会, 配乐是ABBA恰合适宜的“When I Kissed the Teacher”, 和她一起的还有年轻版本的坦尼娅 (杰西卡·基南·温饰演, 她将对克里斯汀·布兰斯基的模仿变成了一场自己主导的滑稽表演) 和罗西 (亚力克莎·戴维斯)。

《妈妈咪呀2》很依赖于唐娜的一些重要角色属性, 例如她总是喜欢在不同的场合创意性地演唱切合当时情景的ABBA的歌曲, 不管在什么情况下, 她总是最有趣的那个人, 而且她的妈妈是雪儿 (真的, 她的妈妈是一个世界闻名的流行歌手,因为太忙, 无暇照顾她, 在电影中她的妈妈确实由雪儿扮演)。第一部《妈妈咪呀》是一部发生在当下、但受过去影响的影片,还记得它如何理清唐娜年轻时错综复杂的爱情生活, 从而更好地弄清楚索菲的父亲到底是谁吗?而第二部电影实际上戏剧化地再现了青年唐娜究竟何时何地和谁如何发生了什么。这无疑是一种相当罕见的新瓶装旧酒的电影模式。

同样的, 第一部电影配乐中的大量ABBA歌曲也被《妈妈咪呀2》沿用。得益于甘愿尝试的全体演员和影片不知疲倦的活力能量,像 "Mamma Mia" "I Have a Dream" 和 "Dancing Queen" 这样的经典曲目再次被赋予新生, 而其他喧闹歌曲像 "One of Us" 和 "Fernando" 也被运用到了颇有新意 (纯粹为了娱乐)的歌舞片段中 ,甚至聒噪的“Waterloo”也在一间法国餐厅里的表演中大出风头。詹姆斯版本的唐娜既借鉴了梅丽尔·斯特里普的表演, 也有自己的风格, 魅力十足, 活泼动人,即使在电影陷入困顿的时候,也足以吸引你的注意力。

不幸的是, 影片大部分的困顿时刻都发生莉莉·詹姆斯不在镜头前的时候, 这主要归咎于苏菲筹备贝拉唐娜酒店开张的另一条故事线。虽然这一部分情节负责带回了一大堆老面孔,包括布兰斯基、朱丽·沃特斯、皮尔斯·布鲁斯南、斯特兰·斯卡斯加德和科林·弗斯,但这些角色其实也是最缺乏趣味和实际看点的一批人。直到电影最后15分钟, 他们才成为重点, 相比之下他们更大的作用显然发挥在市场营销中。归根结底, 《妈妈咪呀2》把同一批人扔在同一个地方, 却让他们无所事事, 甚至出场时间也更少了, 这正是很多拙劣续集的典型特征。没有梅丽尔·斯特里普领衔, 这部续集真有点唱不响了。