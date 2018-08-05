巨齿鲨来袭！盘点影史十佳鲨鱼表演

10. 《蝙蝠侠》(1966)中的多动症鲨鱼

试想温文尔雅的亚当·威斯特悬挂在蝙蝠直升机绳梯上的时候却遭到鲨鱼的袭击，这听起来当然很吓人。不过, 这条笨拙的 (显然是橡胶材质的) 鲨鱼夹在亚当·威斯特的腿上抖动的非常滑稽, 以至于你甚至对蝙蝠驱鲨喷雾也没那么感兴趣了。

9. 《古墓丽影2》(2003)中的情绪化鲨鱼

这只凶性大发的CG鲨鱼只因为被安吉丽娜·朱莉一拳打中了鼻子，立马服软了。虽然鲨鱼究竟能够表达多少种情绪还不得而知, 但这只可怜的鲨鱼转过身被朱莉搭在背鳍上潜行的同时，明显表现出了吃惊, 受伤甚至还有耻辱感。

8. 《深海狂鲨》(1999)中狡猾的灰鲭鲨

在这部人鲨大战动作片中, 转基因的变种鲨鱼至少和人类一样聪明。也就是说, 它们真的懂得如何以牙还牙, 知道把受伤的科学家当做诱饵，趁主角们说话的功夫残食有生力量。结果竟然出人意料的令人可信。

7. 《鲨滩》(2016)中的贪婪大白鲨

这只复仇心重的大白鲨本来已经有一具鲸鱼尸体像漂浮自助餐一样任其享用。但是, 它却一心一意地投身于一片浅滩中，不惜安危与珊瑚、水母和生锈的金属亲密接触, 只为了一品布蕾克·莱弗利饰演的受困冲浪者的芳泽。

6. 《鲨卷风3》(2015)中的零重力鲨鱼

如果不是因为这个另类鲨鱼系列的意外成功, 我们还会看到杰森·斯坦森在即将上映的《巨齿鲨》中面对一头巨大的史前鲨鱼吗？《鲨卷风》系列电影一般都是胡乱拼凑的东西, 但是第三部中胆敢攻击航天飞机的CG 鲨鱼实在让人叫绝。

5. 《海底总动员》(2003)中的双重人格鲨鱼

与真人电影里的鲨鱼不同, 《海底总动员》中凶相外露的布鲁斯具有能够说话的优势。正如配音演员巴里·汉弗莱斯所说的那样，他宣扬鱼与鱼之间友好相处, 但是一旦接触到血液，就会即刻重新激活他失控的嗜血本能: 让马林和多莉陷入恐惧, 却让观众充满激情。

4. 《水中生活》(2004)中令人敬畏的美洲虎鲨

听说自己的朋友伊斯特班被一只稀有的美洲虎鲨杀死后, 头戴绒球帽的海洋学家塞苏发誓要追踪它杀死它。当虎鲨最终在深海深处出现时, 通过定格动画的优雅呈现和 Sigur Rós 乐队的配乐烘托，这段仇怨瞬间消解了。

3. 《王牌大贱谍3》(2002)中的加强版鲨鱼

不负间谍题材影迷和鲨鱼爱好者的等待: 《王牌大贱谍》系列电影拍到第三部, 邪恶博士终于拥有了一些头上配备激光束的鲨鱼, 这是他缺乏父爱的儿子斯科特精心准备的礼物。银幕上的鲨鱼竟然也能带来乐趣，这无疑是一个罕见的特例。

2. 《颤栗汪洋》(2003)中的真实鲨鱼

虽然使用业余演员可能存在风险, 但是生存惊悚片《颤栗汪洋》将真实的鲨鱼素材和两个被遗弃的潜水员合成在同一个镜头中, 确实产生了刺激神经的真实恐惧感。

1. 《大白鲨》(1975)

斯皮尔伯格的仿真机械大白鲨是一个25英尺长的大麻烦: 从一开始就波折不断, 导致拍摄延期，遭遇一连串的意外。不过最终呈现的结果却是大师级的凶险威胁, 不仅整部电影, 还有整个流行文化，都被留下了恐怖的阴影。