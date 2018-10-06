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燕边吴钩的周末影评之三十七：生死课

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2018-10-6 22:20:55

       无论何种国界或者文化背景下，死亡似乎都是一件足以讳言的事。不到临终之际，少有人会认真考虑死亡、严肃讨论死亡、长久关注死亡。片中小林大悟得知自己应聘的职业竟是入殓师时，立即目瞪口呆，而妻子在觉察大悟新工作的真相后，也下意识嫌厌他手脏不愿触碰。当然，所有的偏见在他们目睹了精心、复杂、凝重的入殓仪式后，尽归于消散。

     我们每个人都是大自然的造物，死亡本是再平常不过的事。人不愿意面对死亡，是因为它带来了永别，让我们不断失去熟悉和亲爱的人，最终自己也将踏上这一归程。死亡又是最公平的，在它面前，不管多高贵富有的人，终要低下骄傲的头颅。社长佐佐木亲手操作的一场正统入殓式，让大悟渐渐理解，人们平等地来到这个世界，也应平等地离去，无论他（她）生前有何功过对错，在这一刻，都须以秋叶般净美的无瑕形象向世人谢幕。自杀身亡的变性者、死去多日才被发现的腐尸、安详离去的浴室老板娘，最后都在大悟手中获得了逝者应得的尊重。片中六次入殓仪式中，大悟一次比一次专注的眼神、愈加轻柔而坚定的动作，都让观影者为之震颤，甚至感受到入殓也具有不亚于婴儿降生般的美感。

      影片从强烈人文关怀的视角，把对亡者的告别提高到令人肃然起敬的程度，让我们在感怀中参悟生死、不再恐惧。就像火葬场的老者所说，死是一道门，不是终结，而是超越，我们还会相见。正视死亡，是为了更有价值有意义地活着，更加珍惜我们所爱的人和爱我们的人。大悟亲手为曾抛下母亲和自己多年的亡父进行了入殓仪式，此际妻子美香已有身孕，这意味着躯体终将亡去，但爱与希望会在生命的轮回中代代延续，这才是我们这个世界的永恒动力。

8.3 

入殓师 (2008)

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入殓师/Departures(2008)
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