网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>情迷好莱坞>>燕边吴钩的周末影评之三十八：山河之下，故人何存

燕边吴钩的周末影评之三十八：山河之下，故人何存

加入收藏

2018-10-6 22:24:51

       片断一，1999年，晋生、梁子和涛本是好友，晋生和梁子都爱上涛，最后煤老板晋生夺爱，与涛成婚，梁子远走他乡打工，发誓永不回来。片断二，2014年，被生活压垮、得了绝症的梁子携妻儿回到汾阳，此时晋生和涛早已离婚，晋生的风投事业做到了上海，带走儿子张到乐并娶了新妻。涛与病榻上的梁子见了最后一面，与归来给姥爷奔丧的小到乐欢度几日，却终将他狠心送回上海。片断三，2025年，自幼留学澳洲的青年到乐已忘尽母语，到中文补习学校从头学起，却与来自香港的中年女教师产生了一段奇异的感情。

      关于过去、现在和未来的三个故事，叠加起来有如放大的生命轮回，应和着普罗大众面对各自所处时代的无所适从，映射着中国城乡社会的苍凉变迁。现实主义的沉重内容，不见得引起每个人的共情，但那句“每个人只能陪你走一段路，迟早是要分开的”，却是最直接的独白。在被时代大潮裹挟的个体命运中，何谓幸福？一生追逐财富的晋生看似人生赢家，但他赢得了dollor，却失去了到乐，最后只能孤独地呆在大洋彼岸的豪宅里，把玩着中国买不到的枪支，与一口英语的儿子进行鸡同鸭讲的争吵。何谓爱情？涛的恋爱曾如早春般美好，但不过数年就夫离子散、累累伤痕，与梁子的重逢更像是克制的永别。何谓故乡？故乡便是魂牵梦萦的过往。梁子病重当即返回汾阳，下意识地追随着落叶归根的传统，而对故乡仅剩一点模糊记忆的张到乐，在购买回国机票的那刻却退缩了。贾樟柯从小人物、小事件中发掘中国底层社会的无奈与挣扎，在镜头中得到淋漓表达。与时尚命题从来无关的他，始终构筑着自己独特的观察与认识，并投注了强烈的感情释放和深沉的人文关怀。

7.5 

山河故人 (2015)

影评(211)

收藏(1526)

山河故人/Mountains May Depart(2015)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/169917635/blog/8061660/
--------------------
打造一个精致、小众、专注、有意思的的短影评天地

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
情迷好莱坞 11763

RSS订阅

情迷好莱坞

142822名成员16479个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 