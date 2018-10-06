燕边吴钩的周末影评之三十八：山河之下，故人何存

片断一，1999年，晋生、梁子和涛本是好友，晋生和梁子都爱上涛，最后煤老板晋生夺爱，与涛成婚，梁子远走他乡打工，发誓永不回来。片断二，2014年，被生活压垮、得了绝症的梁子携妻儿回到汾阳，此时晋生和涛早已离婚，晋生的风投事业做到了上海，带走儿子张到乐并娶了新妻。涛与病榻上的梁子见了最后一面，与归来给姥爷奔丧的小到乐欢度几日，却终将他狠心送回上海。片断三，2025年，自幼留学澳洲的青年到乐已忘尽母语，到中文补习学校从头学起，却与来自香港的中年女教师产生了一段奇异的感情。

关于过去、现在和未来的三个故事，叠加起来有如放大的生命轮回，应和着普罗大众面对各自所处时代的无所适从，映射着中国城乡社会的苍凉变迁。现实主义的沉重内容，不见得引起每个人的共情，但那句“每个人只能陪你走一段路，迟早是要分开的”，却是最直接的独白。在被时代大潮裹挟的个体命运中，何谓幸福？一生追逐财富的晋生看似人生赢家，但他赢得了dollor，却失去了到乐，最后只能孤独地呆在大洋彼岸的豪宅里，把玩着中国买不到的枪支，与一口英语的儿子进行鸡同鸭讲的争吵。何谓爱情？涛的恋爱曾如早春般美好，但不过数年就夫离子散、累累伤痕，与梁子的重逢更像是克制的永别。何谓故乡？故乡便是魂牵梦萦的过往。梁子病重当即返回汾阳，下意识地追随着落叶归根的传统，而对故乡仅剩一点模糊记忆的张到乐，在购买回国机票的那刻却退缩了。贾樟柯从小人物、小事件中发掘中国底层社会的无奈与挣扎，在镜头中得到淋漓表达。与时尚命题从来无关的他，始终构筑着自己独特的观察与认识，并投注了强烈的感情释放和深沉的人文关怀。