《超能泰坦》：变种异煞强殖进化，末世异种独霸太空





莱纳特·拉夫的《超能泰坦》是一部拥有很好创意但并未发展成型、投机取巧的科幻电影, 它实质上同时讲述了两个平行的生存故事。一个是肉体和生理层面上的;另一个则是抽象和无限层面上的。奇妙的是, 这两个故事单列出来都远比剪辑在一起更有趣, 每个故事都提出了一些关于我们自我保护本能的有趣问题, 让我们不禁思考哪些创伤可能会改变我们之所以为人的根本。可惜影片提出这些问题的方式并不有趣, 畏手畏脚采用了廉价的类型化套路, 完全缺乏与这两个故事相匹配的高明睿智。

30年后的 2048年, 地球不再适宜人类长久居住。核战争、人口过剩、饥荒等等，各种常见的世界末日问题层出不穷。幸运的是, 为了保护物种的未来人类还有一个孤注一掷的选择: 土星最大的卫星泰坦, 除了我们自己的星球之外, 我们所知道的唯一一个拥有稠密大气层的天体。大多数这类电影可能会墨守成规地延续外星环境地球化的想法, 但莱纳特·拉夫的这部处女作并没有预算创造任何类型的星系间生态系统。马克斯·赫尔维茨根据《摩纳哥王妃》编剧阿拉什·阿梅尔的原创创意创作的剧本给出了一个更省钱的建议: 与其改变外星环境来适应人类, 为什么不改变人类去适应外星环境呢？





马丁·科林伍德教授 (气喘吁吁的汤姆·威尔金森饰演) 称之为 "强制进化"。他招募了一群世界上最强健的人, 邀请他们和家人一起来到加那利群岛的秘密 NASA 基地。政府给他们注射了一种独特的蓝色酶, 从基因层面上改变他们, 预计两年后将他们送上土卫六。这听起来不像是个好计划, 但这就是他们唯一的计划。对于曾经在叙利亚被击落后三天不吃不喝幸存下来的空军飞行员里克·詹森 (驾轻就熟的萨姆·沃辛顿饰演)来说, 这显然不是他第一次以身犯险挑战不可能。

尽管提到了远太空旅行, 但其实《超能泰坦》大多数场景都发生在 NASA 基地时尚未来风格的走廊里。在一段训练蒙太奇之后，当展示里克和其他太空学员 (特别是其中一个由《权力的游戏》女演员娜塔莉·伊曼纽尔饰演的)接受无穷无尽的测试和实验时, 电影中段整体迅速陷入停滞。在开始吸食氮气之后, 里克很快可以在水下一次憋气30分钟。练习期间, 他和妻子阿比盖尔 (泰勒·席林) 一起在晶莹闪亮的泳池里鸳鸯戏水, 后者对于自己嫁给了一个很有荣誉感的实验室小白鼠感到有点滑稽。这一部分整体上非常沉闷乏味, 为数不多的优点大概就是电子合成音乐和大材小用饰演一个吃力不讨好的实验室技术员角色的阿格妮丝·迪恩的偶尔出场。





随着实验的继续, 一些受试者病情越来越严重;而随着受试者病情恶化, 《超能泰坦》本身也越来越让人煎熬。很快你会发现——尤其是在阿比盖尔从沉睡的丈夫背部剥去大片皮肤之后——很明显, 所谓的土卫六之旅只不过是个噱头, 它的筹备过程才是电影的真正重点。但目的是什么呢？剧本本身似乎也因里克变异的不确定性而陷入停滞, 就好像阿比盖尔的焦虑也渗透到了她所处的世界里。

生存的问题从开始到结束一直存在 (这对夫妇的婚姻会发生怎样的变化？人类又会怎样呢？) 这部电影由一系列流于表面的混乱场景拼凑而成, 对于涉及的任何问题都浅尝辄止。它精彩刻画了创伤后应激障碍？表现了宇宙研究的信仰？记录了里克从何时不再是人类, 开始成为其他生物的进化过程？一切都似是而非——这部电影似乎讲了很多东西, 同时又什么也没有说。

《超能泰坦》想要面面俱到, 可惜制造戏剧冲突的方式模棱两可，以至于我们最后忘了这个故事的真正主角是谁, 电影叙事过于优柔寡断, 甚至不知不觉让阿比盖尔取代里克成为了故事的中心。《超能泰坦》的生存主题接近于《湮灭》, 但莱纳特·拉夫缺乏亚力克斯·嘉兰的决心, 他只是撑足时长, 直到第三幕不可避免地沦为身体恐怖片 (变异生物造型很怪异，与《光灵》中粗糙的兽人颇为相近)。虽然他的处女作在杀青之后才被卖给了Netflix, 但不可否认这种华而不实空有好创意的科幻电影非常适合流媒体平台。