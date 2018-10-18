《我的间谍前男友》：告别前任再就业，老娘也要当间谍





在整体水准忽高忽低但基本上很有趣的动作喜剧《我的间谍前男友》最精彩的其中一场戏里, 充分彰显了它女权主义讽刺作品的本质——凯特·迈克金农被捆绑着, 脸上流着血, 只能任由冷血杀手摆布。但她没有哭泣求饶, 而是反击道, "你去死吧", 完全摒弃了传统落难少女的俗套设定。从《周六夜现场》中大抢风头, 趁节目空档先后担任多部电影的配角之后, 凯特·迈克金农这次在《我的间谍前男友》中终于成为主角, 充分突显她不断欢乐地拿名人开涮、插科打诨的不俗实力, 一路走来她已经超越了那档可舍弃的娱乐节目。

凯特·迈克金农近乎颠覆性的蠢动搞怪通常会盖过她参与的任何喜剧节目的风格——如果她担任主角, 新版《捉鬼敢死队》也许不至于那么差——以至于电影导演似乎不敢给她太多自由发挥的空间。在《我的间谍前男友》中, 主演不光是她, 她还有一个不错的搭档。米拉·库妮丝扮演第一女主角, 这对玩无忧无虑的闺蜜无意中卷入了一场间谍危机, 于是展开了一趟充满背叛和枪战, 骚乱之余还不忘儿女情长的狂暴之旅。导演苏珊娜·福格尔(《生活伴侣》) 并未打破至少从1979年的《特务亲家》以来就已明确的临时间谍游戏规则, 不过既然全盘由女性主导，所以这部电影的成色更迎合女性的喜好。

显然, 片名译为“我的间谍前男友”并不准确: 其中提到的前男友间谍, 即身手敏捷的卧底特工德鲁 (贾斯汀·塞洛克斯), 在与奥黛丽(米拉·库妮丝) 约会一年后甩了她。他就这么完全消失了, 此时正值奥黛丽的生日。与此同时, 一段酷炫的快节奏动作场面揭示了德鲁正在立陶宛与一伙不明身份的坏蛋进行着一系列《疾速追杀》风格的打斗, 而奥黛丽在洛杉矶的生日派对上深陷落寞。在热情洋溢的同居好友摩根 (凯特·迈克金农) 的怂恿下, 奥黛丽将德鲁的东西付之一炬, 然而第二天, 有人告诉她德鲁其实是一名失踪的 CIA 特工。紧接着，在一连串笨拙的枪火对峙中, 德鲁试图向奥黛丽解释清楚, 结果意外身亡, 留给她一个奖杯, 据说其中藏着宝贵的安全情报, 她现在必须前往维也纳将其交给一个秘密人物。





这个经不起推敲的麦高芬就此开启了两个女主角环游全球的冒险之旅。不久后, 她们在欧洲的街道上疯狂疾驶, 尖叫着遭遇我们在无数逃避现实的同类型电影中所看到的那种意想不到的事态发展——从持枪扫射的机车杀手到超速驾驶的汽车——都通过她们持续惊讶的滑稽视角一一呈现。有些插科打诨显然要比另一些更高明 (例如莫名其妙的腹泻就有点离谱了), 影片不断切换搞笑模式, 以至于往往找不到属于自己的风格, 不过至少两位主角保证了幽默段子之间的活力和流畅性。其中最搞笑的部分显然是新闻媒体对突发可怕事件的持续报道和寻常美国人对这一系列事件的困惑反应。

随着德鲁的同行——笨手笨脚的男特工塞巴斯蒂安 (山姆·修汉) 和帕特尔 (哈桑·明哈杰) 的出场, 情节得到全面充实, 他们紧跟在两位女主角之后, 似乎各自都别有用心。盟友变换, 死亡人数不断上升, 两位主角无法确定在这一系列像老套电影情节一样的事态发展中她们是否陷入太深或者过于兴奋了。

这些俗套情节既有好处也有坏处: 一方面激发了两位主角的表演灵感, 但同时又经常限制他们的发挥。其中一个追车场面，有一个热心的优步司机遭遇了一个滑稽的转折, 但这场戏花了太长时间; 同样地, 两位主角也遇上了一个冷酷的体操运动员杀手(伊万娜·萨赫诺), 她是一个冷若冰霜的反派, 但她冷面无情的吓人噱头很快就失效了。《我的间谍前男友》还呈现了几场可怕的死亡作为抖机灵的笑点，因为没有人会想到这部电影会这么做, 但这些场景并没有提升多少幽默感，反而强调了死亡情形的严重性——由此可进一步断言，生死决斗的片段与影片的整体基调不一致。





不过所有这些都只能居于次席，这部影片最突出的还是凯特·迈克金农和她改头换面、搞怪灵感层出不穷的的惊人喜剧功底, 她让她周围的一切都相形见绌;基本上她离打破第四面墙只有几步之遥了。不过也因为这部电影本身就非常卡通化, 所以我们必须承认凯特·迈克金农充分发挥了这一属性。归功于苏珊娜·福格尔和大卫·伊瑟森的电影剧本, 通过一次又一次地戏谑这种典型男性化的电影类型, 给她提供了最佳发挥材料。当遇到吉莲·安德森饰演的缺乏存在感和幽默感的高级间谍时, 凯特·迈克金农不无夸张地扯上物化的话题来表现对她的迷恋。

相比之下，米拉·库妮丝中规中矩 (而且剧情是由她的角色的恋爱史引发的, 她是事实上的主角),所以《我的间谍前男友》 经常不惜冒险把凯特·迈克金农降为配角。但是电影基本上清楚地表明了, 她的角色其实最具价值，最能体现创作功底, 作为一个喋喋不休不受控制的话唠，她的表现究竟"太过火" 还是刚刚好, 完全取决于你问的是谁，以及他们的断言是否性别歧视。这可能是凯特·迈克金农作品中第一个最能体现其充满活力的人物形象的代表性角色了。

作为北美8月上映的好莱坞暑期档电影,《我的间谍前男友》自然不会让人失望, 但近两个小时的时长显然有点过犹不及了;最后冗长的结局囊括了空中飞人决斗、假发伪装, 还有更多的背叛反转, 一系列仓促堆积的场景剪辑让人变得不耐烦。(这完全应该是一部90分钟的流水线电影。)如果这部电影没有试图在给一部一本正经的间谍电影融入喜剧色彩的同时注意提升品质的话，那么所有那些反转和波折都无关紧要。但是, 在多余的元素丢掉之后,《我的间谍前男友》 以最令人满意的形象结尾——两个女人慢动作走来, 手枪指向前方, 英姿飒爽，准备进行又一次冒险。不管有什么缺点,《我的间谍前男友》 会让你希望这对姐妹花继续闯下去。