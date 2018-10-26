卷土重来？《铁血战士》的结尾到底意味着什么？

不问可知,《铁血战士》是今年最受期待的电影之一。虽然这样的电影注定与奥斯卡无缘(即使饱受诟病的流行电影奖也很难入围),但确实带给我们了一场激烈刺激的娱乐体验，绝对能满足你的所有期待。

当然,这种故事本就有点脑洞大开，而且剧本本身也有很多问题,但它具备该类型电影的怪诞魅力,清楚知道自己的卖点是什么。该系列粉丝们更应该感到高兴的是,这一部最后似乎预示了接下来还会有续集(只要赚到了钱),我们还会看到更多这种不无荒谬地迎合暴力宣泄的科幻动作片。

但是《铁血战士》的结尾到底是什么意思,究竟如何规划了续集的未来走向呢?很明显,下文会有严重剧透。所以如果你还没看这部电影，不建议你继续读下去……

[铁血战士: 血兽进化]香港预告片





5. 欠一个解释？

《铁血战士》最大的漏洞，或者说最亟待解决的问题之一，就是铁血战士的动机。我们知道，这个“正常”的铁血战士来地球是为了帮助人类对他的“上级”（他们称他为“叛徒”），但却没有提示为什么。他为什么突然变得这么无私？人类究竟为他做了什么，让他觉得我们值得拯救？这种杀人机器突然变成和平主义者真的有点奇怪。

除了解释为什么铁血战士习性大变之外，也需要一些线索来解释为什么在电影开头他的行为变化如此剧烈。在第一幕中，他被视为是地球的救世主，却无差别地残杀了很多人。

但当他看到奥立薇娅·玛恩的裸体时，却放了她一马，甚至对于她保护的人，也手下留情。至于为什么只对她特别对待，完全没有给出解释，所以其中一定有某种原因吧（也许这个铁血战士有她家族的DNA？）。不管怎样，续集必须得给个说法。





4。还有更多杂交铁血战士

电影最后提出，前来收拾原始版铁血战士残局的进化版铁血战士只是现在“经过改良”的全新铁血战士种族的其中一员。他们致力于在银河系中寻找最好的标本来创造完美版铁血战士，而且他们不可能只创造了这一个。

这种杂交的概念可能像是在拾侏罗纪公园系列基因嫁接噱头的牙慧，但是只要处理得当，仍然可以激发出新看点。我们也许会看到更多更可怕的铁血战士进化版本，也许还会引出更多其他种族的外星人（正好顺理成章地引入异形？），不管怎么说，这不是一件坏事。

试想一下，如果在续集里，老版《铁血战士》中施瓦辛格那些早已丧命的老搭档们以人兽杂交的可怕形式重新登场？不仅导演沙恩·布莱克可以继续出演，施瓦辛格也正好回归。续集的故事情节也水到渠成了。





3.这个孩子仍然是铁血战士的目标？

随着影片逐渐升级，最后怀旧的高潮动作戏回到丛林里，沙恩·布莱克让铁血战士再次玩起了他们擅长的丛林猎杀游戏，而我们看到铁血战士已经选择了一个新的遗传标本用来进一步进化他的种族。

原来，他的目标不是波伊德·霍布鲁克扮演的男主角奎恩·麦肯纳，而是他患自闭症的儿子罗里——他的自闭症似乎代表着人类进化的下一个阶段。据推测，铁血战士打算将他交给上级，因为他并非独自单干。

因此，这表明男孩小罗里实际上仍然是铁血战士的目标。毕竟，为进化的需要，他们还是想要得到他，所以，我们可以想象这就是他们下次降临地球的原因了。





2。铁血战士杀手

影片结局留给我们最重要的信息是，人类已经有能力以彼之道还治彼身地抵御铁血战士了。人类依赖的是一个命名简单明了叫做“铁血战士杀手”的神奇手套，佩戴者将会身负铁血战士以纳米技术设计的原本用来除掉自己同类的武器装备。麦克纳最后声称有了这套装备，下一次他会更厉害。

不过下一次还有另一种可能。虽然波伊德·霍布鲁克不是一个差演员，但他并不足以胜任男主角。至少在《铁血战士》或类似的大片里，他还不能独当一面。虽然结尾表明了续集还会让他出场，但最好的可能是施瓦辛格回归领衔新阵容，他此前拒绝在《铁血战士》中客串出镜，因为他想要一个更实质性的角色。

虽然施瓦辛格可能是老了，但他依旧担得起“铁血战士杀手”的称号，全新的装甲设备可以让他不必亲自上阵，同时又能确保动作场面更具可看性。让施瓦辛格回归力挽狂澜、拯救地球绝对令人欣喜若狂。





1。地球毁灭

对人类来说，坏消息是不管杀死多少铁血战士，都无法改变最后悲剧的结局。因为铁血战士带给人类的礼物并没有说明他们越来越频繁地光临地球的原因。正如主角们所知道的那样，地球不断升高的温度正在扼杀人类，同时也让地球成为了外星人持续光顾的新前哨。

他们来地球越来越频繁是为了在地球灭绝人类之前，把剩下的优等人类基因带走。那个设计用来防范铁血战士的武器根本于事无补，甚至主角们最初认为铁血战士的礼物是一种扭转气候变化的方法。

当然，除非“铁血战士杀手”不仅仅是一套盔甲。也许确实是一种外星高科技神器，能够解决最终让我们走向灭亡的气候变化问题？最好真的这样，不然这条暗示的情节主线看起来就太傻了。

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