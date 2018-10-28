不吐不快！《铁血战士》让人大失所望的6个原因

尽管拥有出色的演员阵容，还有沙恩·布莱克坐镇指导, 但本周终于在内地上映的《铁血战士》还是雷声大雨点小。当然, 这部电影本身就像片中那个11英尺高、留着长发绺被戏称为"外星版乌比·戈德堡"的怪物一样自信又张扬, 但是至于这种暴力与幽默相混杂的怪诞基调是否适合你, 就完全需要参照你对"外星乌比·戈德堡"这句玩笑的反应了。

可以说, 沙恩·布莱克的这部续集乍一看有点乏善可陈, 但不可否认很有娱乐性。只要没有期望过高，依然会让你很受用。

这并不是说这部电影没有亮点, 只是缺陷太多, 将优点盖过了。

[铁血战士: 血兽进化]香港预告片





6·主角缺乏魅力

让人可惜的是, 波伊德·霍布鲁克既不是阿诺德·施瓦辛格，也不是丹尼·格洛弗。他甚至还不如阿德里安·布罗迪。他不适合担任这类系列电影的主角, 因为他既没有足够的魅力, 也不懂得如何假不正经地搞笑。

也许是因为这部电影中重要的一个叙事策略实质上是在故意削弱他, 所以他没有那么令人印象深刻。他确实尽了最大努力, 他的一些台词堪称名言警句, 但是在这部其实想要一个八十年代的动作英雄当主角，结果却变得越来越现代、越来越乏味的电影中, 他显然迷失了。

更不幸的现实是, 他的风头也完全被更出色的特拉文特·罗兹盖过了, 而你大部分时间都会希望后者才是主角。





5·特效有待完善

《铁血战士》中的一些电脑特效很棒, 传统的铁血战士力量展示非常出色，沙恩·布莱克对动作场景的偏好确实鞭策了特效团队。但也就是说, 这部电影缺少一个真正令人难忘的精彩片段, 这个系列每部结尾备受期待的英勇背水一战到这里缺失了，补拍的新结局很明显仓促而就。

还有一些特效确实存在问题。主要的问题来自于地狱猎犬, 它们有时候看起来就像老版《捉鬼敢死队》里的甲龙怪兽一样拙劣。特效似乎还没有真正完工。

最糟糕的是, 地狱猎犬本身也是完全多余的。其中一只猎犬在故事中的发展变化令人难以信服, 尤其是在第三幕, 你会惊奇地发现它完全变成了史酷比。





4·情节漏洞太多

这部电影清楚自己的特色, 所以满怀欢喜地在这方面满足我们的所有期望, 但是故事本身却出现了很多不足之处。而沙恩·布莱克也是编剧之一, 这个问题就太不应该了。

影片中的一些新点子--例如杂交, 似乎已经明确告知, 而引发这一系列事件的 "叛徒" 铁血战士的整个动机却完全不得而知。最初出场时它只是一个传统的铁血战士, 很快情节反转它竟然是人类的盟友, 但这与开场它的残暴杀戮完全相矛盾。然后, 随着反转一再升级, 这个匆忙捏造的解释在余下的故事里完全站不住脚。

虽然这种人为的情节逆转深得简单粗暴的娱乐精髓, 但是这就要求影片得有一个更好的剧本, 可惜这次沙恩·布莱克大失水准。随着情节漏洞的蔓延, 我们产生了很多为什么, 纳闷这都是什么时候的事儿, 而当台词对话词不达意时, 我们也很容易注意到。





3·人物刻画不足

虽然这可能是因为沙恩·布莱克亲身参与过老版《铁血战士》, 知道阿诺德·施瓦辛格身后的队友们基本上只是炮灰, 但是新版《铁血战士》在角色平衡方面确实有一点问题。当然, 有些角色之间的互动很有感染性, 但你很难记得阿尔菲·艾伦饰演的林奇究竟做过什么, 更甚至, 奥利维亚·穆恩饰演的凯茜·布拉克特博士即使删掉对整体情节也无甚影响。

她被视为女孩力量的典范 (虽然她的想法似乎是告诉人们“变成爷们”, 参与战斗), 这导致了整个角色的失败。一个生物学家可以做到任何她想做的事情，这个想法实在可笑到了无以复加的地步。

另一方面, 虽然斯特林·K·布朗饰演的刻板化政府官员和其他负责搞笑的角色也存在问题, 但是一旦你意识到他们本就是这种陈词滥调的老套人设, 也就不会在意了。





2·本质上是一部恶搞模仿电影

在精彩时刻, 这部电影确实很有乐趣, 但无聊时, 感觉就像沙恩·布莱克已经放任不管, 让《惊声尖笑》班底接手制作了一部恶搞还原老版《铁血战士》的山寨大电影。

这部电影在尝试平衡极端暴力的诙谐幽默和怀旧情怀的过程中迷失了自己, 所以你肯定感觉到自己在看一部不像它自己所认为的那样精彩的恶搞电影。当剧本质量下降时, 这种感觉就更明显了。

进而来说, 吉甘-迈克尔·凯饰演的科伊尔跟以往马龙·韦恩斯饰演的搞笑角色很相像，而波伊德·霍布鲁克缺乏魅力本身也开始变得像个笑话了。考虑到这部电影的目的是让我们重新爱上铁血战士 (而且非常有意识地铺垫了续集), 但是如此颠覆真有点莫名其妙了。





1·混乱的心理健康信息没有运用好

首先需要承认, 沙恩·布莱克在雅各布·特朗布莱的支线情节中嵌入自闭症信息真的令人钦佩。对于任何有孩子的人来说, 他基本上是为他们创造了一个超级英雄。但除此之外, 电影中对于其他心理健康问题的刻画显然令人厌恶。

霍尔布鲁克的队员们都是患有某种精神创伤的退伍军人, 但不幸的是, 这成了用来嘲笑他们的笑料。托马斯·简饰演的妥瑞氏症患者巴克斯利全程被挖苦嘲弄, 特拉文特·罗兹饰演的内布拉斯卡·威廉姆斯自杀未遂成了一个笑点。另外一句台词说到了 "弱智" 这个词的用法, 还有一个荤段子，巴克斯利无意中向奥利维亚·穆恩说出一些表示性行为的露骨字眼。

剧本这样写并不高明, 而且在一部2018年的电影中我们也不应该看到这样的东西。更何况影片试图在其他方面 "与时俱进"。

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