《胡桃夹子和四个王国》：除了服装和特效，还是迪士尼的老一套





迪斯尼热衷于奢侈耀眼的特效, 而对于这些似乎并没有什么有趣故事可以讲述的真人电影, 他们更在色彩和CGI上下功夫。根据芭蕾舞剧和短篇小说改编, 由导演莱塞·霍尔斯道姆和乔·约翰斯顿 (两人此前的电影作品体裁各样, 质量也参差不齐) 创作的《胡桃夹子和四个王国》就是这种情况, 整部电影都是在各种原色背景下凸显迷人的服装;这样看起来当然很美 (一定程度上也是因为主角们不断换衣服的缘故), 看的时候很有趣, 但看过之后很快就会被抛之脑后。

克拉拉 (麦肯基·弗依的首个主演角色, 鉴于她既融入到了CGI场景中, 又表现出了更多超越CGI环境以外的魅力, 可以说她的表演足以满足任何人的期待) 是一个很了解物理机械知识的早慧少女, 但由于母亲最近去世 (没有给出原因, 但也无关紧要), 她陷入悲伤之中难以自拔。在发生了这样的悲剧之后, 尽管圣诞节即将到来, 她和父亲的关系却变得岌岌可危。

应母亲的要求, 克拉拉和她的兄弟姐妹们在圣诞前夜打开了母亲遗留的一些礼物, 她得到了一个巧妙地锁着的蛋形装置, 这个聪明的女孩意识到必须得用钥匙否则无法破解。然而, 打开这个礼物很快变得非常必要, 因为有一封信也提到了克拉拉所需要的一切都在里面。对于一份圣诞礼物来说, 这听起来有点复杂了, 是吧？





紧接着, 克拉拉和家人一起去参加一场奢侈的聚会, 令人惊艳地如同来到了一片幻想领域, 在那里她征求了教父 (莫名其妙由摩根·弗里曼扮演, 而且戴了个小眼罩, 出场大概只有 5分钟)的意见, 后者似乎能够与猫头鹰交流, 并安排克拉拉找到了她母亲曾经亲切而公平地统治过的神奇王国。克拉拉从现实向幻想过渡的场景与迪斯尼暑期发行的《克里斯托弗·罗宾》 中在百亩森林和伦敦之间的穿越如出一辙的没有创意, 但相比之下, 可信度、角色深度, 和讲故事的方式更值得商榷。

在这次上流社会的聚会上, 她也应该和父亲一起跳舞, 但这显然还得等一下, 因为还有另外一个世界需要她拯救!只有做到这一点, 父女才会和解, 但最终观众并没有感觉到父女彼此真正相互理解了, 因为迪斯尼把大部分预算都花在了特效上, 而没有利用情感共鸣的元素来讲述故事。

不管怎样, 克拉拉穿越来到另一个世界后, 很快找到了钥匙, 但却被一只小老鼠抢走了, 引出了一些有趣的动作场面, 然后遇到了一个名叫菲利普 (杰登·福罗-奈特) 的胡桃夹子士兵, 以及负责着四个不同王国的四位摄政王的其中三位。这些角色选角相当有创意, 而且注重种族多样化, 西班牙裔演员欧亨尼奥·德伯兹饰演鲜花王国的摄政王, 呈现了符合预期的欢快喜剧表演。理查德·E·格兰特饰演的居住在寒冷地区的冰雪国王也是如此。





不过, 该片最耀眼的角色 (甚至比麦肯基·弗依饰演的克拉拉更耀眼) 还是凯拉·奈特利饰演的糖梅仙子, 她不仅监管着糖果王国, 而且在姜母女王 (海伦·米伦) 叛变后, 她现在几乎掌控了一切。为了进一步阐述情节, 影片中还以芭蕾舞剧的形式着重再现了这段重头戏, 这无疑很有创意, 但占用时间太长了,即使对于这样一部除去片尾字幕只有 9 0分钟的电影来说也是如此。

影片中唯二重要的两位摄政王都是女性, 其中一位想摧毁一切, 另一位则希望拯救一切, 令人惊讶地导致另外两位男性摄政王完全没有任何事情可做。值得庆幸的是, 凯拉·奈特利敢于大胆尝试这种夸张的表演风格, 并为影片其余部分提供了一些急需的动力。

《胡桃夹子和四个王国》大部分时候都在敷衍了事走过场, 只为了符合迪斯尼惯常的套路和经验, 孩子们可能会喜欢, 但家长完全可以把这票钱省下来带他们去看这个月晚些时候上映的《无敌破坏王2》。即使不做对比, 这部电影也仍然只有色彩和特效上的冲击力, 不管有多漂亮, 都不足以作为推荐的理由。《胡桃夹子和四个王国》最精彩的地方其实是老鼠和人类之间的有趣互动。