燕边吴钩的周末影评之四十四:壁垒森然

古有富贵不还乡，如锦衣夜行之说。片中的丹尼尔当不至此，因为离乡而有成就的伟大作家，大多与故乡有难以言诉的纠结。虽然旅居西班牙近四十年，但丹尼尔作品的根基始终立足于阿根廷的萨拉斯小镇。在被授予诺贝尔文学奖的获奖感言中，丹尼尔直言当一个作家获得至高荣誉时，其写作生涯也就结束了。在这样一个高不胜寒的时刻，尚保持清醒的丹尼尔忽然接到萨拉斯授予其杰出公民奖的通知，出于感恩、寻根、和解等复杂心态，他下决心推掉所有活动返回故乡领奖，却没想到，这场返乡之旅成为一场狗血的诀别。

拉美式的超现实主义、荒诞的情节设定和不时出现的冷幽默，先声夺人为夸张躁动的风格定调。丹尼尔带回家乡的作品被司机撕下当便纸；接受杰出公民奖后，被要求站到消防车顶滑稽地游街示意；走在路上被人拿手机无礼地拍摄；更有无知而暴戾者屡次前来，抨击他只描写家乡的贫穷和野蛮，故意丑化萨拉斯以取媚读者，随后秽语与鸡蛋齐飞迭至。当然，也有年轻的女崇拜者上门投怀送抱，不过逍遥过后竟发现是初恋情人艾琳的女儿。做客艾琳家时，丹尼尔坐立不安，面对艾琳丈夫粗鲁而夸张的热情、女儿胡丽塔含情脉脉的眼神、胡丽塔男朋友呆滞凶狠的面容，他只有无尽的尴尬和后悔。最终，几颗恶狠狠的子弹宣告了家乡对他的驱逐。