重回魔法世界：《神奇动物2》与《哈利·波特》的十大关联你要知道





尽管此前由于饰演格林德沃的约翰尼·德普的参与而陷入争议，但就华纳兄弟不遗余力的营销攻势来看，《神奇动物2》显然将重新赢得世界上每一位哈利波特粉丝的喜爱。

《格林德沃之罪》将粉丝们带回霍格沃茨，进入更熟悉的领域，揭开邓布利多与格林德沃走向对立的往事，并进一步扩展纽特·斯卡曼德自己的故事。既让哈利波特粉丝感到怀旧，又让神奇动物粉丝觉得新奇，两大粉丝群体的积极反馈无疑为之奠定了坚实的市场基础。

虽然并不是每个哈利波特的粉丝都必然是神奇动物的粉丝，但同一个魔法世界将两者融汇在一起，也就是说《格林德沃之罪》依靠哈利波特的品牌大大增强了营销影响力。

第一部神奇动物电影在没有邓布利多和霍格沃茨参与的情况下，已经获得了8亿多美元的全球票房，现在这部续集回到了欧洲主场，而且带回了更多大受欢迎的经典角色，其票房成绩无疑要10亿美元起步了。

在《神奇动物：格林德沃之罪》公映之际，本文将根据目前已曝光的营销物料结合之前上映的电影及小说原著，列举具体细节或蛛丝马迹为大家分析这部续集与哈利波特系列的关联与传承，解读神奇动物系列的发展前景，发掘魔法世界的神奇魅力。





1、重回霍格沃茨

虽然第一部电影《神奇动物在哪里》很不错，而且世界构建和布景设计都非常出色，但与哈利波特系列仍然存在距离感，相比之下，这部续集更接近于哈利波特电影。

现在我们不仅要回到霍格沃茨——预告片不光让我们看到霍格沃茨的外部轮廓，而且构图讲究地展现了城堡内部的熟悉场景，还展示了更多更纯粹的魔法（不再过分关注于魔法动物学），再加上熟悉的配乐和经典角色的回归，使得《格林德沃之罪》感觉更接近于哈利波特原著和电影。

这才像一部真正的哈利波特前传电影，这种熟悉的魔法世界的奇异感觉，无形中吸引着更多粉丝。 不过在吸引忠实粉丝的同时，预告片似乎不经意间也暴露了一些漏洞···





2、幻影移形进入霍格沃茨？

这个漏洞出现在第一支预告片的第一个场景中，魔法部官员竟然幻影移形到了霍格沃茨。

在哈利波特系列中，赫敏不止一次提醒大家“巫师在霍格沃茨校内不能幻影移形或幻影显形”，这可能是为了保护师生免受威胁。具体到这部续集中，在黑巫师格林德沃（驾驶夜骐）越狱之后，霍格沃茨不可能不保持高度警惕，更何况邓布利多与之关系十分可疑......

虽然有些人可能会说这也许对魔法部官员是个例外，但依然不足以令人信服，因为格林德沃可以很容易像在上一部电影中藏身于美国魔法国会一样直接渗透入英国魔法部。

此时为什么允许幻影移形进入学校，必须在电影中非常清楚地解释。毕竟只有校长才能够撤销反幻影显形咒，而此时的邓布利多还只是个教授。





3、又见熄灯器

在第一支预告片中，魔法部官员来到霍格沃茨质询邓布利多关于纽特·斯卡曼德逃脱监督前往巴黎的情况时，画面切换到了伦敦街头，看到一个模糊的身影用熄灯器将灯光从路旁的许多灯柱上吸走。

熄灯器自然属于邓布利多，邓布利多死后，在《哈利·波特与死亡圣器》中将熄灯器留给了罗恩，在这里使用熄灯器的人必然是他自己，除非熄灯器被别人偷走了。

熄灯器也是这部续集将粉丝们带回哈利波特魔法世界的另一个道具，看到这一幕，想必大家都会不约而同地想起邓布利多第一次来到女贞路运用熄灯器熄灭路灯的经典时刻。





4、“利用学生”的邓布利多？

考虑到杰瑞德·哈里斯的样貌更接近于邓布利多的年轻面孔，所以选择裘德·洛扮演邓布利多最初有点让人难以接受，但到目前为止预告片所展示的所有表现都表明了他绝对是这个伟大角色的合适人选。我们看到他不仅赋予了邓布利多独特的魅力，而且表演出了更微妙的东西。

纯粹客观地看待这个故事，邓布利多为什么一定要选纽特·斯卡曼德来对付格林德沃很让人不可理解。毕竟，纽特有点笨拙，不仅被霍格沃茨退学，而且不久前几乎在美国造成了一场重大的魔发灾难。

当然，通过预告片中两人的互动，你可以看到为什么邓布利多会信任他 - 他基本上是几十年后邓布利多对哈利波特的感情的原型。不过，身为学生的哈利受到了邓布利多的悉心保护，肄业成年的纽特现在应该不会享受到同等待遇，甚至心甘情愿被利用的成分会更高一些。

另外，在展现邓布利多青年时期的同时，预告片似乎又暴露了一个漏洞，或者说增添了新的背景补充···





5、黑魔法防御术教授邓布利多？

在圣迭戈漫展版预告片中，我们可以看到这位未来的校长在讲授黑魔法防御课程，让学生们一个接一个地面对博格特。

这与我们以往对他的认知有所不同，此前我们被告知邓布利多在霍格沃茨经历过两个职位 - 变形学教授，然后是校长，从未提及过他竟然还曾担任过黑魔法防御术教授。这究竟是编剧J·K·罗琳的一个疏忽，还是说确有此事，但是因为与格林德沃有关，所以他再也不能教导这个课程，甚至再也没有人愿意提起？

当然，另一个可能是他根本没有教授这门课程。相反，这可能是邓布利多军的另一个版本，这个特立独行的巫师准备训练学生参加巫师战争？这也能说得通，而且进一步解释了他与纽特的关系（他试图招募新人对抗格林德沃）。

不过，最符合世界的情况是，这只是影片为波特波特魔法世界做出的一些有趣的改变和补充。希望这部承上启下的续集确实能够给出一个令人满意的答案。





6、邓布利多和格林德沃的暧昧关系

现在在许多主流电影中都可以看到渐进式的LGBT故事情节 - 《神奇动物：格林德沃之罪》自然也不会放掉这个重要机会。不过据说这部电影不会明确地袒露邓布利多的性取向，但这里的含义显而易见，也解释了为什么他不能去对阵格林德沃。

令人沮丧的是，罗琳暗示邓布利多对格林德沃的爱并没有得到回报，后者利用了邓布利多对他的迷恋——正如邓布利多“利用”学生的信赖？

虽然还有其他原因导致邓布利多无法对抗格林德沃（政治斗争和他对于自己曾经助推其危险思想的内疚），但大部分人愿意相信是他们的亲密关系导致其难以与之抗争。预告片显示，影片甚至通过厄里斯魔镜和回忆暗示并探索了他们的关系。

此外，华纳兄弟还找回来了在哈利波特系列电影闪回片段中扮演年轻格林德沃的演员。





7、死亡圣器

在这部电影里，我们不仅重回霍格沃茨，看到裘德·洛饰演的年轻版阿不思·邓布利多，而且也将进一步探索了死亡圣器。

显而易见，这部续集对死亡圣器的倚重比以“死亡圣器”为名的哈利波特系列最后两部电影更甚。不仅一系列宣传海报都使用巨大的死亡圣器简易符号作为背景，而且巧妙地将死亡圣器的标志融合到了片名字体中，老魔杖的符号被简化成了字母I或者笔画“丨”，隐形帐篷的符号被简化成了字母A或者三角形。唯独还缺代表复活石的圆形，大概这块石头仍然由冈特家族拥有——毕竟伏地魔还没现世呢。

死亡圣器的符号一度被认为代表格林德沃，再加上格林德沃对死亡圣器的狂热，这部续集如此张扬地以之作为营销重点也就见怪不怪了。不过，不排除这部续集里继续出现其他新的圣器或圣器标志。





8、长生不老的尼可·勒梅

在第一部哈利波特电影中如雷贯耳的炼金术士、魔法石的制造者尼可·勒梅终于在银幕上首次亮相。在圣迭戈漫展版预告片最后，这个幽灵一般的炼金术士会见雅各布，后者活像见了鬼。

尼可·勒梅的出现除了迎合哈利波特粉丝之外，也许还有另外一个目的。格林德沃和伏地魔之间有很多相似之处，两者都是他们那个时代最伟大的黑巫师，所以都热衷于追寻魔法石？

虽然格林德沃不像伏地魔那样半死不活，但永恒的生命无疑对格林德沃这样的人很有吸引力，更何况还能进一步帮助他的事业。 或者这个炼金术士还有其他的宝贝，这就是为什么他的老朋友邓布利多把纽特（顺带雅各布）送到了他那里？

顺便一提，既然纽特到了巴黎，如果这部续集不提及法国的布斯巴顿魔法学校那就太可惜了。





9.纳吉尼原来是条美女蛇

早在《神奇动物2》公布第一张造型照时，就有粉丝猜想其中由秀贤饰演的没有名字、身穿蛇皮裤的女性角色其实就是巨蛇纳吉尼，果不其然，很快预告片公开证实了这一点。

虽然纳吉尼最终永久变身为蛇，并且被伏地魔变成一个魂器，但在预告片中，此时她还可以随意在两者之间来回变化。但并不是所有粉丝都对这一揭示惊喜叫好，也有些粉丝大为懊恼，声称这是有史以来最不必要的剧透，不满预告片毫无理由公然破坏了一个重要的剧情点，毕竟J·K·罗琳声称这个秘密她已经坚守了二十年。

之前有人猜测伏地魔是在《魔法石》中被哈利波特战败后，逃回阿尔巴尼亚发现了纳吉尼，但是神奇动物系列电影的背景时间是从1926年（伏地魔诞生的年份）到20世纪40年代，由此看来更可能的情况是，他是在去霍格沃茨上学，变成伏地魔的过程中，与纳吉尼产生了关联。无论怎样，纳吉尼的堕落都非常悲惨。





10、伏地魔初登场？

既然纳吉尼参与了这部续集，那么接下来我们必然会看到她如何一步一步开始与伏地魔为伍。

虽然这场对抗格林德沃的战争才是这些电影最紧迫的重点，但很难不让人去展望其后的续集，猜想在格林德沃被击败之后我们是否会看到伏地魔的第一次崛起。

纳吉尼已经有了，最后不可能不引出伏地魔。 老实说，谁不期待看到第一次巫师战争啊。

在《混血王子》中，孤儿院的科尔夫人告诉邓布利多，他们认为汤姆·里德尔的妈妈是马戏团里的人。而在《格林德沃之罪》的预告片中，纳吉尼所在的马戏团里就有至少一场重头戏。这是同一个马戏团吗？幼年伏地魔会首度出场吗？让我们拭目以待。