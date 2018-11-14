召唤哈迷们！分享这些年我珍藏的魔法周边

“ 霍格沃茨魔法学校 ”、“格兰芬多”、“魔法”提起这些词汇， 就让我激动万分 。 作为一个喜欢魔法电影的老哈迷，是时候趁着 《 神奇动物在哪里 2 》 上映来炫富了。不，是分享一波啦。

作为十七年的哈迷来说，经常会想起当 时追 剧时的快乐和感动。 话说有比我还老的吗？我是因为 魔幻电影《哈利波利》 上映 ， 让我见识了魔法世界的奇妙，所以开始沉迷魔法电影和收集魔法周边。 哈利波利长达七部的电影， 部部必追。 主角们从小时候演到长大，而我们也是如此。

虽然哈利波利系列电影结束了，但是魔法世界的故事还没结束。最新魔幻电影《 神奇动物在哪里 2 》即将上映，而且是由 J·K·罗琳担任编剧。可能也是因为“神奇动物”系列与“哈利·波特”一脉相承的缘故吧。 同样是追追追！！！

前奏啰嗦的有点多了，正文开始。 提起 魔法 周边，就不 得 不说我的周边收集史了。依稀记得第一部电影魔法石放映的时候，我才 13岁。那时候特别喜欢哈利波特，经常拿着扫帚跑来跑去。不仅如此，那时候还有很多哈利波利的周边商品，我还经常让父母帮忙买些。后来长大了，慢慢的也爱自己收集一些哈利波特的周边和手办。虽然经历了很多年，有些 被搞 丢了，有些则坏了，但是还有些珍藏的手办。

近几年 珍藏的周边手办里，最喜欢的是 “Harry Potter Wand” 这款魔法棒 。精美的外盒，细致的魔法棒，拿在手里仿佛自己也是一名魔法师。 作为一个资深哈迷，魔法棒是人手必备吧。为了买个正品魔法棒，可让我煞费苦心，搜了好多电商平台，都找不到自己满意的。最后 在亚马逊 海外购寻到了一款， 200多块钱，价格还挺实惠的。 购买 时 还有折扣 。

除了魔法棒，还有一个是就是 2019年的Moleskine手账- 哈利波特限定版。 尽管我现在很少用手账了，但作为一个资深哈迷我还是买了一本收藏。（其实我是不会告诉你们，我是在买了魔法棒之后看到 亚马逊 海外购的推荐才买的。） 刚上架就入了，买回来之后，字都没字过，实在是不舍得写。