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召唤哈迷们！分享这些年我珍藏的魔法周边

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2018-11-14 17:57:19

霍格沃茨魔法学校”、“格兰芬多”、“魔法”提起这些词汇，就让我激动万分作为一个喜欢魔法电影的老哈迷，是时候趁着神奇动物在哪里2上映来炫富了。不，是分享一波啦。

作为十七年的哈迷来说，经常会想起当时追剧时的快乐和感动。话说有比我还老的吗？我是因为魔幻电影《哈利波利》上映让我见识了魔法世界的奇妙，所以开始沉迷魔法电影和收集魔法周边。哈利波利长达七部的电影，部部必追。主角们从小时候演到长大，而我们也是如此。

 

虽然哈利波利系列电影结束了，但是魔法世界的故事还没结束。最新魔幻电影《神奇动物在哪里2》即将上映，而且是由J·K·罗琳担任编剧。可能也是因为“神奇动物”系列与“哈利·波特”一脉相承的缘故吧。同样是追追追！！！  

前奏啰嗦的有点多了，正文开始。提起魔法周边，就不不说我的周边收集史了。依稀记得第一部电影魔法石放映的时候，我才13岁。那时候特别喜欢哈利波特，经常拿着扫帚跑来跑去。不仅如此，那时候还有很多哈利波利的周边商品，我还经常让父母帮忙买些。后来长大了，慢慢的也爱自己收集一些哈利波特的周边和手办。虽然经历了很多年，有些被搞丢了，有些则坏了，但是还有些珍藏的手办。

 

近几年珍藏的周边手办里，最喜欢的是Harry Potter Wand这款魔法棒。精美的外盒，细致的魔法棒，拿在手里仿佛自己也是一名魔法师。作为一个资深哈迷，魔法棒是人手必备吧。为了买个正品魔法棒，可让我煞费苦心，搜了好多电商平台，都找不到自己满意的。最后在亚马逊海外购寻到了一款，200多块钱，价格还挺实惠的。购买还有折扣。 

除了魔法棒，还有一个是就是2019年的Moleskine手账-哈利波特限定版。尽管我现在很少用手账了，但作为一个资深哈迷我还是买了一本收藏。（其实我是不会告诉你们，我是在买了魔法棒之后看到亚马逊海外购的推荐才买的。）刚上架就入了，买回来之后，字都没字过，实在是不舍得写。

 

 

当然还有很多魔法周边啦，我的收藏还是不少的。最重要的是寻找跟我一样喜爱魔法周边的朋友啦。不知道有没有和我一样，喜欢哈利波特全系列电影，还喜欢收集魔法周边的朋友？不妨交流交流啦。

标签： 哈利波特｛123 ｝ 神奇动物 ；格林德沃之2(1)

8.2 

神奇动物：格林德沃之罪 (2018)

影评(7)

收藏(866)

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楼主

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2018-11-15 12:26:49

跟LZ兴趣点相同，我也喜欢魔法周边。不过我的周边多的人物系列，像赫敏、哈利波利。最巧的是我也好多是在亚马逊海外购买的，价格确实比其它有点优势。

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1 楼

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