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燕边吴钩的周末影评之四十五:母亲的铠甲

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2018-11-17 22:03:40

如果事先不知故事梗概，前二十分钟，会让人以为是一段日常家庭的温馨母子生活。很快，沉闷和压抑笼罩了一切。这是一对被囚禁的母子——乔伊六年前被尼克绑架到一个密闭地下室，被强奸并生下小杰克。从狭小的空间，隐隐可以想象乔伊最初的生不如死，自从有了杰克，她才重获希望。

随着杰克一天天成长，危险也与日俱增，老尼克不会容忍一个男孩的长大。斗室之内也渐难满足杰克探求外部世界的渴望。乔伊设计的假装杰克发烧病死、让尼克送去外面掩埋的冒险，最终让其侥幸逃脱成功，尼克也被绳之以法。但这不是终结，重获自由的母子，面临着如何回归社会的难题。

尤其是，五岁的杰克要面对一个从未见过的世界。在他迟迟无法融入正常生活，仍习惯性地只从电视中寻求乐趣时，乔伊开始痛苦地自我否定，认为她的自私造成了杰克如今的封闭。女主持人的采访变成了对心灵的拷问：为什么在杰克刚生下来时不让尼克把他送出去？这样他就能拥有童年了。此刻主持人脑中回荡的，兴许是千载之前所罗门王断妇人之子故事，可那也是一个母亲的不易，令人动容的不易。

诚然，利用人性的弱点透视生活真相，并不会让我们歧视人性、痛恨生活，就如身体上与生俱来的疤痕，丑陋、顽固，但没有它我们就不完整。经历过绝望和自杀后，乔伊终于走出了痛苦。不幸并没有毁掉她，杰克也实现了艰难的转变。伟大的母性、坚强的意志和永不放弃的希望，不仅拯救了乔伊，也给儿子以力量，让他迎着逆风高飞成长。

咫尺房间，罪恶曾驻留的过往，却承载了舔犊情深的岁月。当杰克终于剪去那从未修剪过的一头金色长发，房间天窗的小小一格，已化为辽阔蓝天。

8.0 

房间 (2015)

影评(80)

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房间/Room(2015)
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