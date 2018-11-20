不吐不快！《神奇动物：格林德沃之罪》的七宗罪





《神奇动物：格林德沃之罪》上周登陆全球影院, 其不温不火的舆论反响无疑已经表明了这将是哈利波特魔法世界目前十部电影中最差的一部。

尽管铁杆哈利波特粉丝一定会从这部电影中获得相当程度的乐趣, 但对于更多路人观众来说, 其中出人意料的众多缺陷和糟糕的创意取舍很难让人忽视。

国外一些著名的影评人将其与《星球大战》前传相比, 事实也确实如此, 《神奇动物：格林德沃之罪》犯下了数量惊人老生常谈的续集问题, 浪费了导演大卫·叶茨在上部电影中投入的许多心血。

最糟糕的是——除非这部电影票房惨败, 但绝对不会——接下来至少还有三部神奇动物电影将要上映。

由于第三部电影将于明年夏天开始拍摄, 也就是说J·K·罗琳已经没有太多时间来吸取经验加以纠正了.....。





7. 格林德沃是一个非常无聊的反派

在上一部电影的结尾, 当科林·法瑞尔毫不必要地被约翰尼·德普饰演的格林德沃所替代时, 世界各地许多影迷不无遗憾, 可悲的是, 这次续集的情况并没有好多少。

德普的表演既不具备煞有介事的娱乐性, 也没有肃然紧张到令人信服的程度。他出场的机会本就不多, 而且大部分时间里都是无聊又单调地说一些乏味的台词, 直到第三幕将近结束时才真正有大动作。

即使到最后, 这个角色的刻画依旧非常无趣, 动机不清不楚, 让人不得要领, 以至于你也许会希望罗琳找到一种魔法来给这个角色重新换个面貌。

说真的, 有必要在每部电影里都换一个新演员来扮演格林德沃, 让这变成一场疯狂的实验, 因为在接下来的三部电影中继续让德普扮演这个角色，听起来并没有让人特别期待。





6. 这是一部没下工夫, 强行凑数的续集

罗琳从一开始就宣布了五部神奇动物电影的计划, 这带给我们最大的担忧就是, 在这些电影中, 难免会有一些用来充数的平庸之作, 当然这次的续集就属于这种情况。

这种偷懒的续集方式从一开始就来得又快又狠, 前一部电影的一些高潮事件和疑问很快就被搪塞过去, 就像它们原本就不具备任何意义一样。

开头的几个场景即使不剧透你也能够猜到, 格林德沃逃脱监禁, 雅各布 (丹·福格勒) 从失忆中恢复, 克雷登斯·拜尔本 (埃兹拉·米勒) 起死回生。

这部电影的其他部分也没有好多少, 完全没有实质性的剧情, 只忙着到处乱跑, 对于全局没有太多实际影响。这部电影的叙事模式显然意在扩散枝节, 只有经过两部甚至三部这样的电影之后, 故事才会逐渐变得越来越有趣。

这正是该系列首次宣布时大家所担心的。





5. 角色太多。

尽管这部电影的骨干上几乎没有实际的叙事内容, 但仍然是一部极其杂乱的电影, 尤其是涉及到其中庞大的角色阵容时。

当然, 大多数老角色都会回归, 而新面孔显然过于膨胀了, 其中包括纽特 (埃迪·雷德梅恩) 曾经的青梅竹马莉塔 (佐伊·克拉维兹)、他的兄弟忒修斯 (卡勒姆·特纳)、最终将成为纳吉尼(金秀贤) 的血咒宿主,法籍非裔巫师尤瑟夫·卡玛 (威廉·纳迪拉姆), 当然还有年轻的邓布利多 (裘德·洛)。

这些角色承载了很大的信息量, 特别是因为每一个角色都必须建立起自己的背景故事, 并且得到观众有效的反馈。

更要命的是, 罗琳在电影大部分时间里决定将许多关键角色分开, 导致画布变得越来越大, 越来越失控,迫使叶茨在不同的剧情线之间不断切换。

如果丢掉一些辅助角色, 精简关注焦点, 这部电影会更好一些。而现在, 它成了那种充满特效的臃肿续集的典型案例。





4. 基调苦闷, 缺乏乐趣

即使比较黑暗的几部哈利波特电影也不曾让人感受到这种百无聊赖的痛苦和过分严肃。虽然, 偶尔确实也会有一些讨人喜欢的瞬间和滑稽的幽默台词, 但就整体而言, 《格林德沃之罪》从始至终弥漫着一股出人意料的抑郁消沉的苦闷基调。

仅在第一幕中, 就有一个 "爱情" 支线情节反映了这个问题, 暗示了一个角色一直在利用魔法欺骗感情,而电影中一些比较残酷的死亡除了让人感觉特意制造冲击力之外, 几乎没有其他价值。

从这两部电影来看原计划五部曲的整个系列, 为什么会让人感到如此糟糕, 不可救药呢？虽然哈利波特系列电影并不害怕涉足黑暗领域, 但那种奇妙而轻松的感觉始终存在。而在这部电影中, 却非常缺乏。





3. 纽特只是一个过客

纽特·斯卡曼德当然是《神奇动物》系列的主角, 不过如果你毫无准备地观看这部电影, 你几乎不知道他是主角。纽特在电影中的大部分时间里要么完全不出场，要么就像一件道具一样在背景中闲逛。

除了追寻细枝末节的线索, 听其他人倾诉台词之外, 他基本没别的事可干。考虑到埃迪·雷德梅恩赋予这个角色的魅力, 他的戏份却如此之少, 实在让人非常遗憾。

这再次说明了电影中人物太多以至于无法合理调配的问题。如果罗琳选择一块更紧密、更精简的画布, 那么也许纽特就不会像被绑在过山车上一样身不由己了。





2. 啰嗦的太多。

诚然, 《哈利波特》系列电影在处理台词阐述方面也不是很好, 但与《神奇动物：格林德沃之罪》相比,已经显得非常微妙且井然有序了。

这部电影中大量的解说性对话出自像罗琳这样世界著名的作家实在让人尴尬, 片中许多角色通过大量闪回片段讲述他们的回忆, 直接阻碍了电影的进度。

电影中间揭露了一个特别惊人的传说, 向观众倾泻了大量信息, 使电影陷入停滞, 同时也消耗了观众的耐心。

“展现出来，不要说出来”是长期以来备受推崇的一个编剧黄金法则, 但罗琳显然觉得不管怎样她能将观众掌控在手掌之中。结果就成了这部唠叨个不停、不时让人煎熬的电影, 有些时候一些角色真的应该闭嘴才好。





1. 结局非常差劲

电影的结局很不好。一点也不好。

在影片以荒谬得让粉丝们既来气又好奇的最后一幕结束之前, 与格林德沃不可避免的高潮之战只是一组徒有其表、CGI主导的混乱特效场面, 没什么凶险性可言, 更让人提不起兴趣。

如果这么做的目的是为了让粉丝们继续期待第三部, 很难想象罗琳真的觉得这样好吗。电影最后 10分钟尾大不掉地将花哨又廉价的动作场面, 缺乏想象力的剧作和弄巧成拙的粉丝回馈混合在一起, 结果比之前的120分钟更无趣。

所以, 《神奇动物：格林德沃之罪》毋庸置疑是一部糟糕的电影, 但和《星球大战》前传一样, 也并非没有优点, 总有人会喜欢。

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