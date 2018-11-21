彩蛋还是漏洞？《神奇动物2》的结尾到底意味着什么？





《神奇动物：格林德沃之罪》肯定是近期绕不开的争议话题, 不是吗？一方面过于迎合粉丝, 另一方面又令人愉快地回到了神奇的魔法世界 (这种矛盾从始至终一直存在着), 尽管制作精良, 可惜剧本不行。虽然可能会取得很高的票房, 但是最后的意外转折所引发的争议必然会对其造成不利的影响。

《神奇动物：格林德沃之罪》的故事很庞杂, 所传递的信息量可能要比你从一只嗅嗅宝宝身上抖出的财宝还要多, 即使抛开结尾的惊人揭露不说, 围绕着结局的其余部分及其对接下来的电影和既定的哈利波特电影宇宙的后续影响也足以引发广泛的讨论。

那么, 这个结局对该系列电影的未来究竟意味着什么呢？我们应该如何解读这个惊人但又有点难以自圆其说的转折呢？





9. 纳吉尼的问题

可以说, 纳吉尼是个以稀为贵的角色, 甚至根本不需要提前在《神奇动物：格林德沃之罪》中登场。她和麦格教授的短暂客串是整部电影中最出人意料同时也最不必要的粉丝回馈, 虽然罗琳可能对这两个角色都有着重要的计划, 但她们出现在这里只达到了分散注意力的效果。

纳吉尼的出现--以及她在电影里的结局--最大的意义在于我们将如何看待她与伏地魔的关系, 以及她是否扮演着影响汤姆·里德尔未来参与《神奇动物》系列电影的关键角色。我们知道, 里德尔和格林德沃相互认识, 当里德尔杀格林德沃的时候, 后者直接称前者为 "汤姆", 所有现在剩下的工作就是谋划如何让他们逐步走到一起。

纳吉尼会是其中的关键吗？格林德沃在随后的电影中能否认识到她作为武器的价值, 将原属于霍格沃茨创办人的遗物制作成魂器的里德尔是否也由于相同的原因被她所吸引？是否正因为她同样受到了格林德沃的器重, 所以给里德尔带来了灵感？





8. 奎妮叛逃

虽然雅各布和奎妮之间的恋情可能很快就会让人腻歪, 没有理由在《神奇动物》续集中继续延续, 但更值得称赞的是, 罗琳利用奎妮对于巫师世界不容忍与麻瓜通婚的失望作为沃土, 培育出了她激进化的种子。

令人惊讶的是, 奎妮迷上了格林德沃诱人的自由宣言 (假设他的自治政策将取代先前主张的麻瓜屠杀政策, 这大概正契合她盲目的理想主义), 并且进入到了他的核心集团。虽然在格林德沃麾下, 还有克雷登斯这件更为强大的利器, 但奎妮凭着自己的特殊能力, 对其而言也非常非常有用。

就在电影的最后, 当她向格林德沃告知克雷登斯的感受以及如何以最好的方式接近他时, 我们也看到了这一价值。从根本上说, 奎妮是非常危险的, 因为她可以将敌人正在思考的一切告诉给她的新主人。事实上,任何计划, 任何意图, 任何秘密都无法逃过她的读心术。可以说, 对于强大的敌人而言, 信息可能比魔法更强大。

对于格林德沃来说, 她和克雷登斯一样重要。





7. 格林德沃有了更多追随者

在《神奇动物：格林德沃之罪》中, 我们看到格林德沃在巴黎的一处墓地内召开了一场魔法界的纽伦堡集会, 他在那里召集了他现有的支持者和那些对他的宣言好奇的人。

格林德沃没有展现魔法, 也没有使用武力胁迫--而是利用火药桶煽动情绪, 一名追随者跃跃欲试, 被一名傲罗下意识出手杀死, 就这样, 黑巫师连魔杖都没碰, 就无形中得到了他需要的宣传.

傲罗的杀戮之举最终将成为点燃越来越多追随者落入到格林德沃控制之下的导火索。在场的巫师们将会对外讲述在格林德沃试图传播他的主张的时候, 傲罗如何无缘无故杀死一个女巫的故事。声称他们是无辜的, 魔法部才是敌人。相比付诸任何暴力行动, 这一天才策略会给他带来远比之更多的追随者。

换句话说, 到了《神奇动物3》里, 他将会拥有一支更庞大的狂热支持者队伍。





6. 邓布利多收回血誓

所谓的血誓就是由宣誓者彼此释放出少量的血液, 让血液相互交融, 最后收集在一个小瓶里, 以此提醒他们的誓约, 血誓是该电影系列出现的一个新事物, 有点尬, 但是作为一个麦格芬确实添加了邓布利多与格林德沃关系的深度。

令人沮丧的是, 如果故事情节原本就是邓布利多安排纽特利用嗅嗅偷回血誓容器, 那就更好了。从根本上说, 这样更符合一部神奇动物电影的属性, 而且把这当做邓布利多当初秘密派纽特到美国的原因也说得通。如果并非这样, 嗅嗅只是偶然偷了这个小瓶, 就有点太不靠谱了。

不管怎样, 这个小瓶现在到了邓布利多的手中, 阻止他与格林德沃对抗的其中一个障碍已经不存在了。当然, 邓布利多仍然要面对自己对他爱意 (根据厄里斯魔镜反映, 格林德沃仍然是他最大的愿望), 但是在整个电影中导致他不 "能够" 与格林德沃反目的客观原因已经消失了。

据推测, 下一部电影将进一步探讨他们的关系, 并且展现邓布利多对他的残余感情以及如何找到打破血誓的方法。但这里最关键的是, 邓布利多必须克服他的情感依恋 (罗琳巧妙地增添了一个更有力的理由, 解释了他之前为什么没有这么做, 也避免了邓布利多被当成一个爱情傻瓜), 所以现在他可以去面对他的敌人了。





5. 纽特选边站队

影片结尾, 在莉塔去世后, 纽特立即告诉伤心欲绝的哥哥特修斯, 他现在已经选择了一边。在此之前, 纽特尽管在为正义一方的邓布利多工作, 但显然认为自己应该骑墙观望。尽管每个人都能看到格林德沃是一个可怕的魔法界希特勒。纽特此前为什么拒绝选边站队还有待解释, 但现在他已经明确了, 他将会积极对抗格林德沃及其追随者。

纽特接下来大概会在魔法部工作, 他最初因为不喜欢被困在办公桌事务里而排斥这份工作。但现实是, 作为一个傲罗, 他永远不会坐在办公桌后面, 所以他不必害怕。另外, 魔法部非常需要他和他的那些神奇野兽, 他很可能会在新的岗位上获得做自己想做的任何事情的自由。

奇怪的是, 魔法部似乎出人意料地愿意让那些在没有完成学业的情况下被驱逐出霍格沃茨的人担任傲罗的职务, 而且这种情况并非最后一次。





4. 克雷登斯原来是奥瑞利乌斯·邓布利多

这就是结尾最大的意外转折。

但是, 说实话, 罗琳这么做太胡来了。这就是一个非常糟糕的诱饵, 目的是从粉丝群体中得到尽可能大的反应, 并且操纵电影话题的方向。虽然理论上不错, 但这个反转需要深入分析拆解。

事实上, 这样让人始料不及的猛料需要给出足够多的解释说明才行。

总之, 最后的惊人揭露明确了, 莱斯特兰奇家族最后残存的男性成员早在小时候就已经在海难中丧生了(不知道后来贝拉特里克斯·莱斯特兰奇怎么成了另一个在1926年——即《神奇动物：格林德沃之罪》前一年——出生的男性莱斯特兰奇的儿媳妇。)显然, 没有人在意莱斯特兰奇的家族树。

不管怎样, 那个孩子丢了, 但有传言称, 克雷登斯·拜尔本就是他, 而克雷登斯在电影中也一心试图验证这是否属实。不过早在格林德沃最后爆出他的真实身份之前, 莉塔·莱斯特兰奇就断了他的念想, 原来莉塔·莱斯特兰奇在那艘沉没的船上用一个不知名的婴儿跟自己的弟弟掉了包 (至于她为什么和他一块在那艘船上, 没有人在意)。而那个不知名的婴儿其实也不是无名之辈, 他就是奥瑞利乌斯·邓布利多, 阿不思和阿不福思的小弟弟。

如果克雷登斯确实是奥瑞利乌斯·邓布利多不假, 那么这几乎有悖于目前所有既定的时间线, 但这时候,谁又在乎呢？重要的是这究竟意味着什么。基本上, 这意味着哈利波特系列的时间线被改写了, 我们现在所知道的邓布利多家谱也失去了意义。这也意味着, 在格林德沃告诉克雷登斯他的哥哥想杀他之后, 他比大多数人更有理由想让阿不思死。

实际上, 格林德沃利用他父母身份的秘密, 将他变成了对付邓布利多的武器, 而且这次是个人恩怨。

一旦你试图找出到底是谁生下了奥瑞利乌斯, 所有这一切将变得一片混乱, 但也许这是有意的。也许J·K·罗琳正是以这种难以自圆其说的悖论来暗示格林德沃并没有对克雷登斯说实话。也许还会有反转？!





3. 可能还会有第二次反转

现在, 没有实际证据能够证实格林德沃对克雷登斯所说的话是事实, 如果你看看他的存在所引起的时间线问题, 你可能就会开始怀疑, 这是否只是一个精心策划的计谋, 旨在利用克雷登斯对付邓布利多。毕竟,我们并没有从阿不思那里看到他弟弟的故事确实属实的证据, 如果说他把自己的弟弟从记忆中抹去了也很不切实际。

另外, 如果他确实存在, 那么为什么当丽塔·斯基特从巴希达·巴沙特那里搜刮关于邓布利多的所有信息时, 后者没有把这个小弟弟抛出来呢？既然这位著名的历史学家知道阿利安娜的死和阿不福思对山羊的迷恋这些不为人知的黑暗秘密, 她为什么不知道第三个儿子的存在呢？这么以来完全说不通, 除非你假设在巫师战争期间巴希达·巴沙特把注意力都放在了格林德沃和阿不思之间有趣的关系上, 而忽略了邓布利多家族的人员变动。因为, 众所周知, 历史学家不喜欢私生子。

还有更多的证据足以表明这是不可能的。

要想让奥瑞利乌斯成为邓布利多家族的一员, 他必须是珀西瓦尔或坎德拉的后代。珀西瓦尔于 1890年之后的某个时间 (可能直到1900年) 在阿兹卡班去世, 坎德拉于1899年去世, 而现在哈利波特维基上标明克雷登斯在1901年出生 (《神奇动物2》剧本说1901年他就在那艘航行的船上), 所以他不可能是坎德拉的孩子。

唯一符合逻辑的假设是, 他是珀西瓦尔和阿兹卡班的另一名妇女所生, 大概因为监狱对于囚犯的监管很宽松,允许这种事情。但即使这样, 埃兹拉·米勒也曾表示, 在《神奇动物》中, 克雷登斯只有 1 8岁, 因此只可能在1908年或1909年出生。要想让他在1901年或之前出生, 以成为邓布利多家族的一员, 他在《神奇动物》中必须年满 2 7岁或以上。而这是不可能的, 因为他在第一部电影中还和虐待他的养母生活在一起, 绝对不是一个完全长大的成年人。

所以这里面肯定有问题--要么是格林德沃撒谎, 要么是时间线被改写了, 要么是帕西瓦尔·邓布利多没有按照原著的安排死在阿兹卡班, 劫后余生还生了一个比我们预想的还要晚的孩子。最恰当最简单又不扰乱目前剧情安排的解决方案就是, 奥瑞利乌斯·邓布利多的故事是格林德沃编造的。

遗憾的是, 问题在于, 克雷登斯也召唤出了凤凰, 基本上证实了他的邓布利多血脉, 但这并不意味着不会出现第二次重大转折。关键是再次逆转会彻底解开我们的困惑吗。





2. 那是福克斯吗？

正是因为邓布利多家族成员在危急关头能召唤出凤凰——福克斯的眼泪可以治愈致命的伤害, 可惜阿不思·邓布利多最终死于诅咒时——所以我们知道克雷登斯肯定是奥雷利厄斯。

当然, 现在大家认为, 这只凤凰就是福克斯, 因为凤凰是超级罕见的, 当邓布利多在《哈利波波特》的时间线里拥有福克斯的时候, 并没有同时出现其他的凤凰。大概, 在未来的某个时候, 福克斯会在阿不思需要的时候与他结盟 (不负责任猜测就是在他与格林德沃作战时)。

既然奥雷利乌斯已经有了一只凤凰, 再安排第二只凤凰辅佐阿不思就太多余了。除非罗琳计划在某个时候安排一些肆无忌惮的凤凰大战？说实话, 她现在作为编剧的能力实在堪忧。





1. 这对于罗琳的时间线意味着什么

现在一切都乱糟糟的。我们知道邓布利多的时间线被改写了, 我们知道莱斯特兰奇的家族树被打乱了, 我们也知道麦格教授1927年不可能在霍格沃茨当老师, 因为她直到1935年左右才出生。

从根本上说,J·K·罗琳对自己的时间线和魔法世界做了一些严肃的改变, 而且义无反顾无法回头。

罗琳在管理自己的魔法世界时, 也变成了乔治·卢卡斯。她追溯性地改变了一些传统的设定, 一方面积极在Pottermore 上扩展魔法世界的细节, 而当她不得不继续编写发生在过去的新故事时, 又毫不犹豫地忽略了自己在 Pottermore上写下那些于事无补的东西, 只管任性的予取予求, 而不在乎粉丝的批评。

想想当纳吉尼被揭露, 她遭到质疑时所做出的反应吧--她说, 这一直都在她计划之中, 但这是不可能的。而时间线的修修补补也显示出了她对于那些受其鼓励积极参与Pottermore 的粉丝群体的不屑。实际上,她是在搬石头砸自己的脚。

且看她接下来如何部署规划把。

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