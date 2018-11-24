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燕边吴钩的周末影评之四十六:德国的良心

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2018-11-24 21:52:19

 德国地下反抗组织成员苏菲·绍尔和哥哥在教学楼内发放反纳粹传单，不幸被捕，严酷的审讯随之展开。全片的重头戏展现了苏菲与纳粹审讯官面对面的斗智斗勇。在这看似平铺流水、实则惊心动魄的审讯过程中，一个有胆有识的少女形象脱颖而出。由于现场被捕并被搜出身上传单，起初形势对苏菲极为不利，但她以逻辑严密、态度冷静的应对，节节抵挡住审讯官的逼问。就在苏菲百无一漏地排除了自己的嫌疑，即将要被盖世太保释放时，不幸还是发生了，一项致命的新证据出现，导致了她的前功尽弃。接下来，明知会被判处极刑的苏菲，又与审讯官进行了一场关于抵抗行动的是非之辩。在针锋相对的少女面前，自以为占据了道德优势的审讯官再次败下阵来，并从内心对她产生由衷的敬意。

     德国在反思二战历史时是不吝余力的。这次把长镜头对准一张审讯桌，通过对比表现审讯官的色厉内荏和苏菲的外柔内刚，控诉纳粹势力的罪恶，更表达反抗精神的可贵。因为，真正的无畏是你属于少数，却依然敢于发出不同的声音。其时的德国，法西斯已将权力意志从思想到组织上完全钳制住民众，受蒙蔽的人民大多坚定地站在纳粹政府立场上。逆境中的反抗人士，不仅要与庞大的国家机器作战，还要与身边的家人、友人和同学绝裂。但柔弱的苏菲依然挺身而出，并以大写的不屈直面死亡。古往今来，没有哪一种真理，也没有哪一种进步，不涉及牺牲。那些在深沉暗夜中闪耀的人类群星，固然值得景仰，但沉默的大多数所迈出的每一跬步，也都关乎进退。战后的德国，正是在清醒而独立反思的基础上重新站立起来的，这种溶入血液的求索品质，恰是由万千个“苏菲”身上呈现的、永不停止思想的民族性。

 

8.1 

希望与反抗 (2005)

影评(61)

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希望与反抗/Sophie Scholl - Die letzten Tage(2005)
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