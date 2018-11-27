《憨豆特工3》：罗温·艾金森神级归位，憨豆特派员三度出击

让罗温·艾金森投入到007的冒险中, 任其在原本肖恩·康纳利和丹尼尔·克雷格扮酷耍帅的桥段中欢闹嘻嘻、窘态百出, 这听起来像是一部很吸引人的电影。也许“憨豆特工”就是罗温·艾金森自己的粉红豹系列：《憨豆特工3》的英文片名与粉红豹系列第5部的片名类同无疑就是证明。

憨豆特工系列现在已经构成了三部曲, 前两部都不温不火, 部分原因是其制作本就不够精良。这些电影确实把罗温·艾金森饰演的笨手笨脚的憨豆特工放置到了一部预算有限的的007电影中, 但是就像后来的粉红豹电影一样, 情节非常单薄, 以至于仅能当做罗温·艾金森出丑露乖的借口。不过除了因为憨豆的愚人闹剧而导致意外起火的场景之外, 从来没有一部憨豆特工电影真的引发过火灾。

相对而言, 《憨豆特工3》实际上要优于前两部。至少, 它不再受多余的故事设计所影响。《憨豆特工3》是一部007恶搞片, 滑稽地模仿了90年代末007系列的传统套路, 讲述了一个司空见惯的由几段简单场景 (酒店酒吧、办公室、普普通通缺乏装饰的坏蛋老巢)连缀组成的国际化阴谋事件, 至于故事本身完全无关紧要, 其中的细节有时甚至会用固定在车顶拍摄的驾车镜头来呈现。虽然草率, 但绝不会让你觉得夸大其词。电影主创在以恰当的方式模仿007电影时并没有完全照搬既定的套路, 所以他们省去了大多数007电影中在其他国家辗转的半个小时多余情节。换句话说, 即使小小的改进也值得赞誉。





其实《憨豆特工》并不需要刻意去模仿007, 因为该系列已经形成了自己的一套流程。遵循该系列的惯例,由于一场灾难--在这部电影里, 是一场将英国MI7顶级特工身份全部曝光的网络攻击--使得迟钝又笨拙的憨豆成了保卫这个国家的最后一道防线, 负责追踪幕后的高科技恐怖分子。和第一部电影一样, 憨豆和怯弱的下属鲍夫 (本·米勒饰演) 再次组成了一对乌龙搭档。在第二部电影中憨豆与前邦女郎裴淳华共浴爱河, 到了第三部则由《量子危机》邦女郎欧嘉·柯瑞兰寇饰演一名神秘的双面特工, 另外还有一位更杰出的女演员 (艾玛·汤普森扮演病急乱投医的英国首相) 对其进行监管。

对于依旧灵活的罗温·艾金森的实际年龄, 电影特别加以利用: 为了达到些许的趣味效果, 将憨豆定位成了意外明智地拒绝新技术的退休特工。他很乐于在这次任务中使用各种间谍工具, 但却排斥像手机这样的常规科技用品。一个非常推崇攀岩磁靴的间谍, 竟然会被iPhone 难倒, 这可信吗？尽管由一个科技领域的亿万富翁 (杰克·雷西饰演) 担任一目了然的反派角色, 但《憨豆特工3》显然并不真的清楚该如何以此插科打诨。





不过也有一些笑料确实好笑, 但并不是出于讽刺或排斥新科技的缘故。经验丰富的电视导演大卫·科尔以高科技为背景上演了一些耳目一新的喜剧桥段。《憨豆特工》系列电影的许多亮点--例如罗温·艾金森在第一部电影中误中肌肉松弛剂, 或者在第二部电影中摆弄会议室椅子的升降杆--往往都很简单, 甚至称不上桥段, 这一部中也有这种有趣的笑点, 例如憨豆生编乱造出了一种鸡尾酒。但还有一段比较长的搞笑片段, 憨豆在 VR机器上模拟训练时, 不知不觉离开了移动平台, 他认为自己在对付虚拟的坏人, 结果对现实世界造成了严重破坏。这段戏之所以有趣一定程度上是因为它释放出了憨豆内在的破坏欲 (许多无辜的旁观者被其袭击) , 同时又没有造成过分暴力的混乱。

《憨豆特工3》的PG 评级使之成为了一部合家欢电影, 憨豆在一所豪华小学担任一位备受敬爱的地理老师的日常工作也表明了这一点。因此, 喜欢《糊涂侦探》、《白头神探》和《粉红豹》这类欢闹喜剧的影迷一定也会喜欢这部电影。而且, 对比这三个系列中的任何一个都会让《憨豆特工》系列的缺点变得更加明显。