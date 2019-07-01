《真相漩涡》：在疯狂的边缘，推演谋杀的哲学

《真相漩涡》的英文片名“Spinning Man”乍一看，跟“Spider-Man”（蜘蛛侠）很相似，但这不是超级英雄电影，而是一部惊悚悬疑片，故事的主人公更与超级英雄不沾边，是一个被指控犯有谋杀罪的有妇之夫。不过，《真相漩涡》既不像1990的《推定无罪》那样艳俗刺激，也不像大卫·芬奇最近的口碑佳作《消失的爱人》那样细思极恐——这两部电影正代表着该类型的两种不同风格。而是从哲学角度出发围绕着真相和记忆做文章，显而易见导演试图拍摄一部主题深刻、思想深邃的电影。但很可惜，《真相漩涡》从始至终没能进入状态，没能很好地将各种创意融合成一部扣人心弦的惊悚片。

盖·皮尔斯（代表作《记忆碎片》，《洛城机密》）饰演的男主角哲学教授埃文，被怀疑可能与当地一个十七岁女孩（奥德娅·拉什饰）的失踪有关。因为埃文有过与女学生发生性关系的前科，所以在警探马洛伊（前任007皮尔斯·布鲁斯南饰）看来，这一次依旧如此，女孩恐怕已经遭遇不幸。埃文的妻子爱伦（明妮·德里弗饰），虽然坚信自己丈夫的清白，但她也知道丈夫的黑历史——甚至比埃文记得更清楚，于是很快地她也很想知道他究竟如何洗脱嫌疑。

关键问题是，埃文的口供非常不可靠。“你心不在焉的教授作风以前确实很迷人，”爱伦曾这样对他说。但是现在，他的记忆力很差，再加上他的哲学信仰——一个人永远不可能真正知道任何事情的真相，使得埃文在马洛伊眼中显得越来越可疑。更何况埃文在回答问题时模棱两可，“有可能她之前大概坐过我的车，”警察又怎能不怀疑他呢？

对于这个可能没有实施谋杀，但又完全符合作案条件的嫌疑人，盖·皮尔斯塑造得非常好。被讯问时，他很谨慎，警方想要澄清问题时，他含糊其辞，要求搜查他的车时，他又充满敌视。精彩演绎出了身处困境、如履薄冰的角色形象，使观众直到最后真相揭晓始终与其有所共情。

布鲁斯南则恰到好处地演绎出了马洛伊的稳重和厌世。他是一个明白人，当警察这么多年来也许已经看多太多类似的悲剧。他不仅需要克服对酒精的依赖，而且影片浅尝辄止地暗示了他的家庭也存在问题。“我们所做的事情非常相似”，马洛伊这样对埃文说。他们都在寻找真相，不过埃文是从言语中寻找，马洛伊则是从日程时间表、头发样本和其他物证中寻找。

《真相漩涡》并非制作不够精良。摄影很出色（虽然色调偏绿），剪辑也不唐突，演员们都发挥得很好（漫威影迷更会有意外惊喜，克拉克·格雷格特别出演了埃文的律师）。只不过在这些优势之上没能再增添任何东西。导演想要通过解锁事实真相和更宽泛的哲学层面的真相论述来描绘一幅更有深度的画卷，但可惜影片完全像新手入门课程一样浅显。【 电影角 】系头条号签约作者