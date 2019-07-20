《蜘蛛侠：英雄远征》的惊爆结局究竟意味着什么？

《蜘蛛侠：英雄远征》的片尾无疑是所有MCU电影中最具爆炸性的结局之一。鉴于现在距离《复仇者联盟4：终局之战》震撼落幕才只过了几个月,这显然明确无疑地凸显了导演乔·沃茨的超凡成就。

要知道,这是MCU第三阶段的最后一部电影,它需要在《复仇者联盟4：终局之战》的基础之上提供一些新东西,为第4阶段建立一个全新的世界。毫不夸张地说，结尾的几个精彩瞬间给蜘蛛侠带来了巨大的冲击,而且需要进一步加以解析的不光是片尾的两个彩蛋。

《蜘蛛侠：英雄远征》中有很多细节呼应了MCU过去的一些重要故事线,同时又完全改变了这个宇宙,这些将会在在下文中具体细述。

显而易见,下面会涉及到重磅的剧透。尽管已经上映几周了,还是要事先声明一下。

首先,伊迪丝对于已逝的托尼·斯塔克意味着什么...

9. 托尼·斯塔克如愿以偿(然并卵)

早在《复仇者联盟》中美国队长质疑托尼·斯塔克不会为战友做出牺牲之时，似乎就已经注定了钢铁侠最终英勇献生的英雄结局。但在托尼·斯塔克为了拯救这个宇宙、保护他所爱的人而放弃生命之后,他的故事线并没有就此圆满结束。

在过去短短十多年里,托尼应该已经明白了,他不可能在世界各地都配置一套安全保护网,而寻求某种极端措施来保护地球往往只会适得其反。毕竟,灭霸为了整个宇宙的可持续发展不惜犯下一系列种族灭绝恶行、制造"烁灭"事件就是典型的反面案例。

然而,奇怪的是,《蜘蛛侠：英雄远征》显示托尼还是执迷于打造全方位保护地球的战略计划,甚至打造了一套叫做伊迪丝(EDITH——Even Dead I'm The Hero，即使死了我还是救世英雄)的无人机系统,交给蜘蛛侠用以捍卫地球的安全。显然托尼完全没有从前事中吸取教训,于是很自然地,伊迪丝很快落入到了别人手中。这实在有点嘲讽。

8. 多元宇宙并未打开(833地球并不存在)

很显然,《蜘蛛侠：英雄远征》的第一个大反转并没有特别令人惊讶,电影中途直接挑明,神秘客实际上并不是什么超时空来客,而是一个曾经为托尼·斯塔克开发全息投影记忆重现技术(斯塔克给这项技术重新命名令其大为不满)的坏家伙,在斯塔克死后趁机报复、趁火打劫。

而在这个所谓的多元宇宙的背景故事中,昆汀·贝克来自于另一个地球(他自称来自于833宇宙的地球,那是漫画中英国蜘蛛侠所在的地球),他所在的地球被元素众摧毁也只不过是一个骗局。或者,更贴切地说,是幻觉。

昆汀·贝克创造了这个故事——或者更具体地说,是他的"编剧"创造的——他以此作为幌子,利用现有的(和被窃取的)斯塔克技术,将自己塑造成一个英雄形象,使其成名,其幕后团队获利。换句话说,这个宇宙没有出现裂缝,没有打开连接其他世界的通道——或者至少,贝克不足以证明这一点——而他所说的一切纯属杜撰。

此外,没有任何证据证明他特别提到的地球833是一个现实宇宙,即是说这个替代宇宙实际上仅存在于他的想象之中。也就更不可能有英国蜘蛛侠了。

7. 托尼·斯塔克正在寻找一个替代者

托尼·斯塔克虽然已经死了,但他在这部续集中几乎无处不在,事实上,托尼将伊迪丝交给蜘蛛侠并提到"下一个钢铁侠",表明他正在积极寻找替代者。至于,他何时想出了这个计划并制定了伊迪丝的移交协议还不得而知,毕竟他在《复仇者联盟4：终局之战》中并没有多少闲暇时间,而在这部电影中也仅是顺便一提。重要的是他遗赠的意图。

即使复仇者计划已经支离破碎（尼克·弗瑞亲口承认）,其余的超级英雄要么不在地球要么"抽不开身",至少依然有人会从超级英雄的角度来看待地球的利益。且与下文即将讨论的秘密防御系统完全不同。

这或许可以解释为什么托尼非常乐意让小辣椒波茨穿上她的救援战甲,这显然也解释了为什么他的昆式战斗机上会专门配备制作蜘蛛侠战衣的技术。那就是即使托尼已经死了,但他依然没有放弃"钢铁侠"的想法——不管战甲里的人是不是他。

最后,彼得拒绝成为新一任钢铁侠,依然做他自己的英雄。继续做社区好邻里蜘蛛侠(直到片尾彩蛋将其完全曝光),所以替代者依旧空缺。难道真的会有第二代钢铁侠吗?

6. 秘密入侵仍在发生

片尾第二个彩蛋揭示,《惊奇队长》中的斯克鲁人夫妇塔罗斯和索伦如今受雇于尼克·弗瑞,在地球上假扮尼克和玛丽亚·希尔(她却莫名其妙完全缺席了)。不由让人联想到了《秘密入侵》漫画中外星人伪装成人类的故事情节,只不过在电影里完全被颠倒了。

显然,斯克鲁人现在与尼克·弗瑞及其组织(现在应该不能称之为“神盾局”了,原因下文详述)合作,所以潜伏在人类中间的不太可能是他们,但影片暗示秘密入侵的主体似乎换成了另一外星种族。

在我们发现尼克·弗瑞和希尔实际上是塔罗斯和索伦之前,他们谈到了“克里人有隐秘卧底居然也算最高机密”（公映版中文字幕翻译成了“九头蛇有隐秘卧底”）。鉴于一些克里人外表看起来与人类没有什么不同(如玛·威尔),很可能这些隐秘卧底就潜伏在地球上,也就是说是克里人成了MCU中秘密入侵地球的外星势力。

因此,我们也许依然有可能会在未来的MCU电影中看到秘密入侵事件。

5. 彼得·帕克的秘密身份被曝光

整部影片中最惊人的披露莫过于片尾第一个彩蛋中,昆汀·贝克临死前留下的“重磅炸弹”,他不仅诬陷蜘蛛侠是恶棍,更将彼得·帕克的身份公之于众。

他临死前的视频录像被精心篡改,发给了纽约的主流新闻媒体,视频不仅显示蜘蛛侠在伦敦杀死他,还肆意屠杀其他人——这一定程度上是由于蜘蛛侠愚蠢地下达了"全部执行，一个不留"的命令。最后贝克还向全世界公布了帕克的真实身份（国外版本中还曝光了帕克的照片）,让他彻底无处遁形。

秘密身份在MCU中从来就不是一个大问题,因为开山之作就是以托尼·斯塔克公然宣称自己是钢铁侠而结尾了。 其他的英雄几乎要么身份公开,不需要伪装,要么根本就没有自己的私生活(例如黑寡妇和鹰眼干脆就是"职业英雄"),但彼得·帕克的年龄和相对而言的脆弱性,使其很有必要保持秘密身份。而他现在已经不能躲在面具后面了。

问题归根结底在于彼得将如何从这种被动局面中重振归来。最令人不安的答案也许是,他不会重振雄风,也没有打算历劫归来。这大概就解释了为什么他的MCU寿命这么短:事实上,在蜘蛛侠的秘密身份被曝光,并受到来自四面八方的攻击之后,如果漫威影业和索尼提出计划提前让蜘蛛侠退出会怎样呢?

如果这个时间线里也永远不会有《蜘蛛侠4》了呢?

4. J·乔纳·詹姆森将领导舆论讨伐蜘蛛侠

不得不感慨并感谢漫威影业不遗余力地致力于满足粉丝们的需求。若非如此,我们也许不会看到J·K·西蒙斯出人意料地回归出演J·乔纳·詹姆森。

西蒙斯就是为这个角色而生的——或者说詹姆森就是为他而创造的——咆哮着将蜘蛛侠控诉为头号公敌,除了他,实在无法想象还有谁能胜任这个角色。不过,现在这个经典角色已经发生了一些改变。

显然,他已经与山姆·雷米电影中的J·J·詹姆森有所不同,至少这个JJJ不再是《号角日报》报纸的总编。相反,他的风格更接近于亚历克斯·琼斯,主导着一个类似Infowars的网站。他仍然热衷于蜘蛛侠,但这次在贝克的死亡录像曝光之后,他显然可以更加理直气壮地仇视蜘蛛侠了。

究竟彼得·帕克会如何在不对抗公众怒潮的情况下应对詹姆森领导的各方面攻击,无疑很让人感兴趣。这也许意味着詹姆森将会在《蜘蛛侠3》中发挥重要作用。

3. 彼得的亲人处于严重危险之中

彼得·帕克之所以一直戴着面具其原因在漫画中早已得到了大家的认同。因为他只是一个做不平凡事的普通邻家小孩,相比其他超级英雄的人际关系,彼得的家人和朋友要脆弱得多。

在内战漫画故事情节中,彼得揭露了自己的身份之后,导致他的家人被坏蛋盯上,例如金并为了报复自己的宿敌,一心想要杀死梅伯母。

在MCU中,麦克·加根在《蜘蛛侠：英雄归来》彩蛋中已经表明他要查出彼得·帕克的身份,让他为其所作所为付出代价,还有其他恶棍,比如修补匠、惊悚和神秘客的残余帮凶,他们都可能采取同样的方式来间接伤害彼得。

这意味着梅伯母、奈德和MJ都将处于危险之中,我们或许可以期待,这会成为《蜘蛛侠：英雄远征》续集故事中的重要情节。

2. 墨菲斯托会登场吗?!

墨菲斯托突然登场可能会显得有些突兀,但他可能是解决这个故事情节的唯一方法(如果不想蜘蛛侠死掉或在新《蜘蛛侠3》之后就退出MCU的话)。在漫画事件中,内战结束后蜘蛛侠的秘密身份被公之于众,导致梅伯母被枪击,为了拯救梅伯母,他不得不孤注一掷。

在漫画《仅剩之日》的特定情节中,帕克被迫求助于恶魔墨菲斯托,不惜与其做交易挽救梅的生命,并抹去知道他秘密身份的所有人的记忆。墨菲斯托并没有要求帕克以灵魂做为交换——大概那时候帕克已经丧失了自己的灵魂,而是要求帕克放弃他与一生挚爱玛丽·简的婚姻和爱情。

当然,麻烦的是,《蜘蛛侠:仅剩之日》被广泛认为是有史以来最糟糕的蜘蛛侠故事。因此,漫威改编这个故事基本等于自找麻烦。但是,这并不意味着电影不会朝着他们暗示的这个方向发展。

1. 尼克·弗瑞已经成立了天剑局

正如塔罗斯·弗瑞曾说过的那样,复仇者联盟他已经指望不上,而神盾局上下所剩无几,似乎只剩下他和玛丽亚·希尔一起亲力亲为跑遍各地研究异常现象,研究保护地球的手段。

当然,尼克·弗瑞手里还有一张王牌。在塔罗斯揭露真面目之后,我们看到了真正的尼克·弗瑞——他在一艘太空飞船里,带领着一支斯克鲁人团队,似乎在建造一些东西。鉴于尼克·弗瑞保护地球的一贯动力,让人不得不怀疑这里就是天剑局——太空版的神盾局,旨在防范来自地球以外的外星威胁。

天剑局全称为知性世界观测与应对局,最早出现在《惊世绝俗X战警》漫画中,由乔斯·韦登和约翰·卡萨迪创作。这是否会成为MCU进一步扩展到宇宙领域的基础呢?【 电影角 】系头条号签约作者

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