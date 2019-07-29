年度最失望好莱坞大片！新版《狮子王》的7大硬伤

迪士尼今年的第三部动画翻拍电影,备受期待的1994年传奇动画经典《狮子王》的重拍版,正在全球热映中。

当然,大家对其期待很高,而且这部电影也和大多数的迪士尼电影一样对评论免疫,但是很显然媒体评价并不乐观,尽管由通常很靠谱的乔恩·费儒指导,可惜这部翻新之作完全无法令人满意。

北美影评人对新版《狮子王》的态度可谓泾渭分明,既对其视觉效果和一些表演赞不绝口,同时也毫不手软地指出了乔恩·费儒和迪士尼在将电影转化到逼真的CGI动画的过程中,出现了大量束手束脚的创作问题。

以至于,这部新版《狮子王》终究落得和《小飞象》和《阿拉丁》一样,只不过是又一次意欲复苏动画经典但却完全沦为过眼烟云的失败尝试,不过这至少有助于促使迪士尼正视此类问题,减放生产票房印钞机的传送带,避免出现"迪士尼疲劳"的问题。

但是,在今年这个好莱坞大片接连遭遇滑铁卢的暑期档中,《狮子王》必然是最让人失望的那个,毕竟它的潜在实力是有目共睹的。那么,这部电影的问题究竟出在哪里了呢...

7. 配音表演不尽如人意

《狮子王》拥有令人羡慕的顶级配音演员阵容,但非常令人失望的是,这些演员大部分都没有恰如其分地融入到各自的角色中。

坦率地说,大多数演员的声音听起来都意外地感觉很乏味,就好像乔恩·费儒为了凸显栩栩如生、逼真写实的动物形象而刻意限制他们的发挥一样。

从哪里开始说好呢？唐纳德·格洛沃为成年辛巴配音感觉并不合适,他从始至终都没有表现出足够的说服力,切瓦特·埃加福特则试图给刀疤带来一些威胁性,但他的表现依然无法与杰瑞米·艾恩斯的精彩原版配音相提并论。

至于其他演员,再度为木法沙配音的詹姆斯·厄尔·琼斯在最应该震耳发聩的时候却往往让人感到角色异常疲惫且缺乏能量,约翰·奥利弗配音的沙祖只能说是原版罗温·艾金森的拙劣替补,吉甘-迈克尔·凯和埃里克·安德烈配音鬣狗卡马利和阿齐兹也完全没有什么出彩之处。

像最近几部让人大失所望的好莱坞电影一样,这么豪华的演员阵容基本完全被浪费了,这么多出色的演员都表现得如此让人意兴阑珊,只能推测这是由于导演的缘故,不可能是几乎所有演员都出现同样的问题。

那么正好接下来就说说导演的问题...

6. 导演令人失望

尽管迪士尼决定翻拍"真兽版"《狮子王》让人明显有所顾虑,但交给乔恩·费儒执导不由就又让人感到乐观了,毕竟他2016年执导的真人版《奇幻森林》不仅很棒——甚至可以说胜于原版动画。

可惜,乔恩·费儒这次没有表现出同样的精力和风格上的创新,而是让人大跌眼镜地呈现了一场平淡无奇的视觉体验,对原版动画中许多标志性场景的复刻也难说得上成功。

例如,由于乔恩·费儒笨拙地试图复制原版的取景,导致新版本中木法沙的死意外地显得有些滑稽,显然这一幕并不适合用逼真的动物如实还原。

谁知,在辛巴与刀疤的最后对决中,他又错上加错地慢动作回放了木法沙的死亡镜头,对于一部2.6亿美元的大制作电影来说,这样的闪回处理看起来既滑稽又廉价。

而且,甚至连基本的故事呈现也出现了偏差,例如《今夜我属于爱情》音乐片段被莫名其妙安排在了白天,尽管显得场景更具泥土气息,突出了动植物的“逼真性”,却也丧失了原版动画的那种多彩活力。

乔恩·费儒还过度依赖流畅的跟踪拍摄,这样偷懒感觉就像是为了逃避出现任何需要花心思的创意镜头,尽管该项目声势很高,但这位著名导演似乎大部分时候都或多或少在走自动化流程。

所以感觉这并不像是一位有远见的成熟导演执导的电影,更像是一部由VFX公司制作的作品,就好像动画师和特效师们刚拿到1994年原版动画的剧本,被告知要他们自己搞定一样。

5. 过分拘泥于原版动画

在上映之前,我们还不清楚新版《狮子王》与原版动画的相近程度,但鉴于最近的大多数真人改编电影都将注入了一些效果或好或坏的与时俱进的个性变化而引发争论,所以新《狮子王》似乎也会有所创新。

但结果证明,新版的一些镜头基本上完全是复刻原版,一些场景几乎是完全照搬,而且在镜头选择、角色个性或新潮风格方面也基本没有任何创新。

这不由让人想起了格斯·范·桑特(Gus Van Sant)逐个镜头进行重拍的新版《惊魂记》,看似再现了希区柯克的影像风格,但却全无导演自己的特色和魅力。

很难想象新版《狮子王》竟然没有尝试重新解读原作,仅是翻新出了一个复制品。那么,除了为迪士尼赚得过十亿美元的票房之外,它还有什么意义呢？

显然,这次改编的方针有失偏颇,没能继承原版动画的诸多优点,但新版《狮子王》依然有足够的创作空间,只有坚守其核心主题和想法,依然足以将其重塑为新一代观众心目中的经典。

可惜,大概是在迪士尼的授意下,乔恩·费儒采取了最安全、最没有创意、最无聊的路线，错失了大好机会。

4. 角色缺乏情感和表现力

这部电影不仅配音缺乏亮点,连角色的设计本身也有问题。

乔恩·费儒为了制造出令人印象深刻的逼真动物形象,牺牲了这些动物角色表达情感的能力,而在特效动画中这本是至关重要的。

原版动画的夸张风格使得演员们能够充分地表露感情,丰富各自角色的形象,但在新版中,这些动物们始终没能真正表现出足够的恐惧、愤怒或悲伤。

这种感觉,就好像我们在看一部由众多名人配音的《地球脉动》纪录片一样。既然整部影片的CGI运用已经堪称完美了,如果对于动物的设计稍微不那么写实的话,肯定能够避免使这些角色显得太过冷淡、游离于状态之外,从而也使得他们更具表现力。

3. 电影插曲参差混杂

原版《狮子王》有许多歌曲可以说是迪士尼经典动画中最具代表性的作品,例如《生生不息》和《哈库呐玛塔塔》等歌曲的重新演绎必然唤起大家的感怀,不过也有一些经典曲目却被搞砸了。

正如前面提到的,《今夜我属于爱情》音乐片段竟然发生在大白天里，严重削弱了这首歌的作用，而刀疤的《准备好》则被拆解压缩成了一首口语诗式的怪诞歌曲。

还有碧昂斯的平庸新歌《Spirit》,完全没有原版配乐那种立即让人沉浸其中的吸引力,而且也进一步确认了她在这部电影中的角色只不过是一个商业投机的营销噱头。

当然,一些重新演绎的歌曲确实让人激动,但考虑到影片再现了这么多热门歌曲 - 甚至埃尔顿·约翰也回归再次演绎自己的曲目,如此看来,配乐方面应该万无一失才对,可遗憾的是,最终呈现的结果明显远不及预期。

2. 节奏缓慢

新版《狮子王》长达118分钟,比动画版长了整整半小时。

由于这次翻拍采用了更逼真的特效动画制作,时长稍微长一点本在意料之中,但结果最终影片却显而易见的节奏欠佳。

1994年的原版动画几乎可以说是一部节奏完美的电影,而新版中有几个关键场景却完全称得上"无聊",之所以出现这种结果不仅是由于此次改编过于松懈,前面提到的数字化动物角色面部表情缺失也是原因之一。

具有讽刺意味的是,尽管已经多出了30分钟,似乎已足以将一切安排妥帖了,但最终,影片中许多重要的戏剧性场景依然让人觉得过于匆忙、不够深入。

1. 各方面都不如原版

不得不说,新版《狮子王》真的没有一样好过原版的 - 甚至视觉上也有所不如,因为原版动画秉承着更契合的动画风格,做到了极致,而新版本过于依赖特效技术,任其削弱了剧情感染力。

表演、执导、情感、音乐——各方面都远不如1994年原版带给我们的感受,以至于让人怀疑这部重拍版是否有存在的的必要。

再对比迪士尼最近的几部电影,《小飞象》至少颇具雄心地对原版故事进行了拓展,还传达了保护动物权利、反财团的信息,《阿拉丁》则与时俱进让茉莉公主变身女权先锋。而2019年的《狮子王》却没有一处比原版更优秀的,更没有什么有趣的创新。【 电影角 】系头条号签约作者

所以说,它不是一部好电影...