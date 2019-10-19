这是一部很疯狂的电影，收尾一不小心或外面一些人理解错误，把电影想表达误会，而造成什么社会事件发生，这电影分分钟会变成禁片。当到现在为止大多人都是理智去理读这电影。电影所是达的不是无目的纯粹的暴力，而是把现在社会最真实的样貌呈现给观众看。

社会里如果那种所为的正常人能多一点点尊重，就不会有像电影（寄生虫）和（小丑）的悲剧发生了。小丑他明显不是那种天生杀人狂，而是在社会中被斯压自我压抑后暴发的结果，他杀的的都是那种自大和出卖他和取笑他的的人，而对他有善和真诚的朱儒他不伤害。是这社会造就了小丑，如果这社会少点自私自恋多点重尊，就会少点像小丑一样的边缘人变成社会问题。当然除了那种天生暴途和恐怖分子分。

我的理解小丑的不能控制的笑不是有病。而是他潜意识里已知道了他小时的一切不幸，是他养母一直压抑着他的性格，慢慢的变成了和她一样有精神分列。但他看到社会对他种歧视和欺压等各种人性暗黑面时，他里面的小丑就会大笑，和一直想假装融入这社会的阿特成对比。





他的笑有分3种，一个是强迫自己去适应人群的奇怪假笑。而那个不能控制的笑，是常在阿特的另一个人格一直被压抑的真实自己小丑。还有一个是最后在精神病院里真实发自内心的笑。





如果那种所为的正常人能多一点点尊重，就不会有像早前的电影寄生虫和小丑的悲剧发生了。小丑他明显不是那种天生杀人狂，而是在社会中被斯压自我压抑后暴暴发的结果，他杀的的都是那种自大和出卖他和取笑他的的人，而对他有善和真诚的朱儒他不伤害。

是这个社会造就了小丑，社会的冷漠和自私，只会看见人出丑来喜喜悦自我。小丑是把这点看得清楚了，看到社会结构和人性是如些的脆弱，再轻轻一推就能把恐惧和这结构摧毁。只要社会多点尊重少点冷漠多点关心少点自恋，社会就会少一个小丑。





电影进行到要结束时，小丑在街上受到暴力群众崇拜时心里很不敌服，如果这样结局此不是变成一部宣扬暴力的影片吗。但幸好结局是开放式的，结局是留在疯人院里。还有那一段杰昆和黑人医生的对话中，杰昆那几秒种的微笑，虽然只是一笑但内心却是充满着戏。这一笑很经典，可批美经典电影（惊魂记）里最后男主角诡异的笑。 那一笑也把电影最后带到了一个开放式的结局，你可以解读这是他想出来的或这一切都是真的这答案留给观众自己解读，这也是好电影的模式，看完后能让我们启发到某种意义。

如小丑说的我一直以为我的人生是悲剧，但现在才发现原来是喜剧。我们不因该为了谁而活，也不应该被这社会牵着鼻子走，也不要过度压抑自己，如果过度压抑自己你看你的人生一定是悲剧。我们应该把里面的小丑释放出来，当然不是用爆力去破坏 ，而是把最真的自己释放出来，虽可能会被那些所为的正常人取笑或排挤，但我们活的比他们自在，但你活的自在时在这社会里总会有存在的意义的。



