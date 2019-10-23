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李安和他的美丽新世界

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2019-10-23 17:36:19

2016年，李安在宣传他首次采用120+4K技术拍的电影《比利·林恩的中场战事》时对记者说过，“如果一场戏要求你不好意思，他需要每一个毛孔都流露出害羞，这是藏不住的”，之所以采用120帧，就是因为在这个格式下，人脸前所未有地清晰。他说最怕的，是这世界下一部120帧的电影，还是他的。

然而这事还是发生了，2019年，剧情片大师李安接拍了类型片《双子杀手》，成为世上第二部120帧的电影，而且是3D4K120帧。

剧情简单到无所谓剧透：51岁的美国国防情报局首席杀手亨利，在完成最后的刺杀任务后退休，但他的搭档一个个死去，他也被人追杀。而追杀他的那个人，竟然是他的克隆体，一个23岁的自己。当他和他的克隆体并肩作战拼死反杀时，一个更年轻的、他的克隆体出现了，最后死在他的枪下。 

这其实是上世纪90年代的剧本，当年先锋的设定，如今看来已经俗套，因为当时受技术限制，多次延期，直到今天，才由李安接手，成功上映。

这算得上是李安最具争议性的一部电影，许多人觉得李安变了，那个最擅长表现复杂情感的李安，竟然选了这样一个故事。喜欢的人却说，这部电影重点不在故事，而在于用什么技术手段去讲故事。

看了高配版的《双子杀手》，那种身临其境，果真能让人血脉偾张，看完都想去当杀手了啊……电影的节奏已臻完美，整个过程一气呵成。两个威尔·史密斯摩托车追逐那场戏，简直太精彩了！坐在座位上忍不住往后退，以防那一地的玻璃渣和火花溅上来。

怎么描述24帧和120帧的区别呢，就是俩黑人在地下室打架，24帧只能看到两人白花花的牙齿，120帧呢，脸上的汗毛都清清楚楚。

用高晓松的话说，就是第一次在视觉上真实感知到电影那扇窗，窥见了窗外那个更大的世界。

在华人世界，李安有不庸置疑的完美人格，37岁出道，45岁拿到奥斯卡，并且拿了三次，去年又得了终身成就奖，可以说要人品有人品，要作品有作品，在中国是最没有争议的最优秀导演，得到大量中国粉丝的喜爱，甚至心疼地为他辨护。你可以说不喜欢他的电影，绝不敢说他的电影是烂片。

《双子杀手》是他执著于尝试新技术而选的最不擅长的动作片，虽然剧情不出彩，但拍得也不差。所以用剧情这个维度去评价这部电影，太过狭隘。

各花入各眼，有人喜欢，一定有人不喜欢，李安，其实也是一条人生态度的金线。

有几个功成名就的人，能在“知天命”后，仍然保持童心和旺盛创造力，不断突破自己的经验和极限，去探索一条至今无人走、更少有院线和观众理解的路，大步向前，也不管路途遥远，是否折戟而返、信誉尽失。

这种苦行僧式的态度，让人佩服，不断自我挑战，也不断挑战观众，不吃老本，不割韭菜，这份纯粹的挑战，在当下真的太稀少了。

有人说，李安老了。真的吗？

65岁的李安说：一旦做成了惯性，我就会心生恐惧，怕被定型，怕自己江郎才尽，怕东西陈腐，怕被人摸清路数…...

一个不断放弃传统表现形式、挑战观众观影习惯的人，会老吗？

我们在电影里看到，51的威尔和23岁的威尔在对决，然而，从头到尾，一直只有一个51岁的威尔·史密斯，那个年轻的威尔，彻头彻尾是一个数字人物。可你看他，表情是那么细致生动，他的困惑、怀疑与眼泪，还有内心微妙的感觉，简直表现得丝丝入扣，细腻到每个毛孔都有戏，与那些面瘫演员们，真正有云泥之别。

而最后那个面具下更年轻的克隆人，纯真得那么茫然，完全没有痛感，不知自己是谁、也不知为何而战，就那样矫健地打斗着、纯真地看着这个世界，什么话都没有，然后就死去。

这应该是李安对世界的感受，“人的脸比千军万马好看，比动作好看，比科幻好看。动作看不清没什么了不起。而我们花了一辈子在读人的脸上，眼睛只是一个镜头，我们说用心看不是用眼睛看，我们的心是怎样一个活动方式？我们可以感受到别人的感受，他不需要演，你就能知道他内里的感觉”。 

这种探索，就是全部的意义，一直留在舒适区，那才与死去没什么两样。

一个人，若是对电影心存敬畏，足够谦恭，那样世界定会给他回馈，电影会自己来找他，最后真得能有如神助。

熟悉李安的人都知道，他心心念念地想拍《马尼拉之战》，那是他的梦想之作，他一直在筹钱。在梦想达成之前，你可以把《双子杀手》当成他的一次练习，他兢兢业业磨炼出的技艺。愿上天助他，梦想快快去敲他的门。

在此之前，如果你还没有看《双子杀手》，一定要看高配版，因为，那值得你拥有。

 

7.3 

双子杀手 (2019)

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双子杀手/Gemini Man(2019)
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