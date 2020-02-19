《小丑》：卑微小丑的爆发

湿冷无望的哥谭市，卑微的亚瑟·弗兰克（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）依靠扮演小丑赚取营生。与之相依为命的母亲患有精神疾病，而亚瑟深记母亲的教诲，无论遭受怎样的挫折都笑对人生，却因此让自己背负着莫大的压力，濒临崩溃。他梦想成为一名脱口秀演员，怎奈生活一次次将失望狠狠地砸在他的头上。不仅如此，他因意外丢掉了工作，偶然瞥见母亲的秘密，又使他心中燃起对那个与之地位悬殊却从未谋面的父亲的殷切渴望。命运习惯了事与愿违，空荡荡的地铁内，悲伤的小丑在无法自已的癫狂笑声中大开杀戒。

黑暗系的电影。小丑有病，会忍不住大笑。地铁中3个男的不明就里殴打自己，小丑忍无可忍，开枪杀死他们。同事因为觊觎小丑的位置，表面一套背地一套，在老板面前黑了小丑一刀，导致小丑被解雇，小丑后来捅死了他。小丑的母亲患有幻想型精神疾病，幻想和市长有一腿，小丑是市长的私生子，导致小丑找市长对峙，后来找出档案，小丑发现全都是她母亲的精神问题，自己忍不住大笑的毛病，也是由于小时候受到母亲的虐待，小丑忍无可忍，闷死了母亲。脱口秀名演员邀请小丑参加节目，却在暗地里嘲笑他，被小丑在直播节目中枪杀。整个市区已经乱了，贫富差距太大，人们戴着小丑面具烧杀抢夺，市长被人杀死，小丑成了众人膜拜的偶像。