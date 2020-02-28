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《1917》：一战中送信的士兵

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2020-2-28 3:41:09

伪长镜头电影，顾名思义，就是将数个镜头利用后期特效、隐藏性剪辑处理成看上去只有“一个镜头”的高技术含量活（即摄像机不会停），古有《夺魂索》，近有《鸟人》。  现如今，又有了《1917》，相信许多影迷在看到《1917》的一镜到底之后无疑是很兴奋的，因为其难度之大，前所未有，演员与摄像机需要持续穿越多个战壕、农场、废墟、河、树林等近六七个主要场景，配合后期剪辑、特效公司背景置换、数字化处理，将十几个镜头整合成“一个”长镜头，据幕后解释，光剧组演员编排的时间就达到了半年之久。
本片的故事以“一战”为舞台。1917年，第一次世界大战进入最激烈之际，两个年仅16岁的英国士兵接到的命令，需立即赶往死亡前线，向那里的将军传达一个“立刻停止进攻”讯息。 时间只有八小时，武器弹药有限，无人知晓前方敌况：死亡寂静之地、布满尸体的铁丝网、突入其来的敌军、随时毙命的危险境况…… 这一次两个少年为救1600个人的性命，不完成，毋宁死！  期间二人救了一个德军飞行员，布雷克被飞行员捅死，只剩斯科菲尔德一人继续完成任务。躲过狙击手、暗夜追杀，终于赶到前线，传达了任务。同时，找到了布雷克的哥哥，告诉他弟弟的牺牲。
这个故事看起来似乎显得有些单薄甚至无趣，但电影毕竟从来不仅仅是讲故事的艺术，真正让《1917》得以成功的莫过于导演萨姆·门德斯采取的形式了——一镜到底（One Take）,顾名思义也就是从镜头开机后不中断的拍摄，不通过剪辑等手段切换场景。对于这种技术手段去呈现电影，拍摄难度往往会成倍增长，因此想要做到真正的一镜到底，在整个影史上能做到的都少之又少，因此本片采取的是伪一镜到底的方式，也就是长镜头内部会存在一些极其隐蔽的剪辑点，通常是不易察觉的，前几年的奥斯卡大热门《鸟人》也是如此，这一点无伤大雅。
1914年夏到1918年冬，九十多万英国青壮战死异乡。贵族和庶民、大学生和学徒工、志愿兵和拉壮丁，无论他们的身份和人生经历有多么不同，最后都一样变成了石头上的一串串阿拉伯数字和英文字母。这很荒诞，然而更荒诞的是这场战争。  首先是缺乏意义。所谓世界大战，却是协约国贪得无厌，同盟国野心没边，一次擦枪走火，欧洲炸翻了天。或许当兵就是当炮灰，但到头来总得图个什么。当欧洲万骨已枯，除了美日两匹白眼狼，并未见得谁一战功成。“帝国主义是资本主义的最高阶段”，但千万欧洲人为之去死而换得的，似乎既不帝国，更非资本。最后四个皇帝丢了江山，大量资本家倾家荡产，无数劳动者家破人亡。这很荒诞。

然后是缺乏底线。所有战争都没人性，但过去人终究还像个战争的主宰者。从这场战争开始，人成为了战争的奴隶。塑造近代欧洲的人文主义，就是把人变成地鼠塞进堑壕，和对面一起耗到暗无天日；思想启蒙带来的理性，就是把用各种命令人变成规则的材料塞进绞肉机；两次工业革命的开天辟地，就是更狠的机器、更强的火炮、更阴险的地雷和花样层出不穷的化学武器，芥子气、氯气、光气、溴化苄……这很荒诞。 
因此不难理解，为何二战题材的战争佳片颇多，关乎一战的则少得多。二战中美国拯救了世界，苏联赢得了敬畏，英法延续了国祚，中国人用血肉塑造了一个现代民族的观念，无数小国获得了独立，犹太人找到了家园，德日迎来了转变……士兵战死时，或带着对抗邪恶轴心的意志，或带着创造新世界的信念，再low的都有为了帝国武运或民族荣耀去死的觉悟，这些都是可以拍成电影的高光时刻。而那些一战中为了荒诞的目的而荒诞地死去的年轻人呢？一群枉死的孤魂野鬼吗？

8.0 

1917 (2019)

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1917/1917(2019)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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